Ситуация Нагорный Карабах: Азербайджану мало чисток армян? Чего хочет Баку

С середины июля, ситуация между Арменией и АзербайджС развалом СССР, почти во всех союзных республиках вспыхнули межнациональные конфликты. Мины замедленного действия, которые оставила после себя советская власть, взорвались немедленно. Одним из самых кровавых, масштабных и длительных конфликтов стала борьба за свободу и независимость Арцаха (Нагорного Карабаха) и последовавшая военная агрессия Азербайджана.

В начале 20-х годов прошлого века, армянские территории были включены в состав АзССР, после чего на малой части Нагорного Карабаха была искусственно образована автономная область (НКАО) с преимущественно армянским населением. Впоследствии руководители советского Азербайджана постоянно предпринимали шаги по изменению демографической ситуации области в пользу азербайджанского населения, о чем с гордостью заявлял в свое время президент Азербайджана Гейдар Алиев, а затем и его сын - нынешний президент Ильхам Алиев.

Политика по ассимиляции и выдавливанию армян из Карабаха проводилась властями советского Азербайджана на протяжении всех 70-ти лет советской власти, но потерпела провал.

К концу 1980-х, народ Нагорного Карабаха выступил с требованием воссоединения с исторической родиной – Арменией, что вызвало в Баку немедленную и крайне агрессивную реакцию. Армяне компактно проживали не только в Карабахе, но и во множестве населенных пунктов, в том числе - крупных городах советского Азербайджана.

С молчаливого попустительства центральных властей и при непосредственном участии и подстрекательстве руководства Азербайджанской ССР, в конце 80-х начались геноцид, погромы и насильственная депортация армянского населения по всей территории республики. В результате, к началу 90-х здесь практически не осталось армян, а политика армянофобии, уже после обретения Азербайджаном независимости, была возведена в ранг государственной.

Геноцид армян в Сумгаите (февраль, 1988-го), Кировабаде (ныне Гянджа, ноябрь, 1988-го) и столице Баку (январь, 1990-го), погромы и депортация армянского населения с других мест исторического проживания, стали тем водоразделом, после которого стало окончательно ясно - дальнейшее пребывание Нагорного Карабаха в составе советского Азербайджана таит в себе экзистенциальную угрозу.

В 1991 году азербайджанский ОМОН, при активной поддержке советских войск, провел операцию «Кольцо», целью которой была этническая чистка армян из НКАО и других районов Карабаха.

После вооруженного нападения и насильственной депортации армянского населения из Геташена и нескольких населенных пунктов Шаумянского района, конфликт окончательно перешел в военную фазу.

В сложившейся ситуации, 2 сентября 1991 года, на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов, в полном соответствии с законом «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», была принята совместная декларация о создании независимой Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

10 декабря 1991 года, в условиях военной агрессии и непрекращающихся обстрелов со стороны Азербайджана, был проведен референдум, по результатам которого, подавляющее большинство (99,89%) населения армянского края проголосовало за независимость.

Ожесточенная война между Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном продолжалась до мая 1994 года. Одновременно боевые действия шли на границе Армении и Азербайджана, в частности, мишенью азербайджанских войск были населенные пункты Тавушского района Армении.

После подписания соглашения о прекращении огня официальными представителями Нагорно-Карабахской Республики, Армении и Азербайджана, полномасштабные боевые действия прекратились, однако регулярные перестрелки на границе продолжались, время от времени перерастая в боевые действия.

Так, в июле-августе 2014 года, произошла очередная эскалация напряжения на границе Армении и Азербайджана. Однако наиболее масштабное обострение конфликта произошло в апреле 2016 года, когда Азербайджан вновь развязал войну, на сей раз – четырехдневную, против Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

После этого и до июля 2020 года, на границах обоих армянских республик наблюдалось относительное затишье. Тем не менее, руководство Азербайджана не только не прекращало озвучивать, но и последовательно наращивало агрессивную антиармянскую риторику, расширяя свои территориальные претензии, в том числе на Республику Армения.

Не стал исключением и период пандемии COVID-19: на фоне неоднократных призывов мировых лидеров к прекращению огня в зонах конфликтов, президент Азербайджана неоднократно выступал с угрозами решить вопрос военным путем, категорически отрицая идею мирного урегулирования на основе компромиссов.

12 июля, Азербайджан предпринял провокационные действия с целью обострить ситуацию на армяно-азербайджанской границе. После провала провокации, азербайджанские подразделения попытались захватить одну из позиций армянской армии на территории Армении, что привело к очередному витку эскалации конфликта.

На боевых позициях между армянским селом Мовсес и азербайджанским селом Агдам (не путать с бывшим городом на территории Арцаха), произошло локальное боестолкновение, в результате которого погибли, по крайней мере, три азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения.

Инцидент, однако, не ограничился перестрелкой: азербайджанская сторона применила артиллерию, к вечеру появились сообщения о танках, а затем Баку в массовом порядке запустил ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

В ночь на 13 июля, азербайджанская артиллерия начала обстреливать армянские населенные пункты и позиции ВС Армении. Ответные меры армянских войск привели к потерям в рядах азербайджанской армии как в живой силе, так и в технике.

В последующие дни, Азербайджан продолжал провокации на границе с Арменией. 14 июля в результате ответного удара армянских сил, погибло несколько офицеров штаба 3-го армейского корпуса ВС Азербайджана, в том числе - начальник штаба генерал-майор Полад Гашимов.

Этот удар в Азербайджане восприняли крайне болезненно. Бои на границе активизировались, и на следующий день армянская сторона сообщила о попытке диверсии и захвата одной из своих позиций, впрочем, неудавшейся.

На этом фоне, в Азербайджане начались многолюдные антиармянские митинги с призывами начать полномасштабную войну, которые, однако, постепенно начали обретать характер антиправительственных выступлений с призывом к отставке начальника генерального штаба и министра обороны Азербайджана. Наиболее крупный митинг в Баку был разогнан, применившей силу полицией, часть протестующих была арестована.

При этом, конфликт переместился уже и за географические рамки двух стран. Акции представителей азербайджанской диаспоры перед посольствами Армении в различных странах переросли в несколько стычек.

В Москве один из крупных торговых центров, принадлежащий этническим азербайджанцам, запретил продажу сельскохозяйственной продукции из Армении. Посольство Армении в России уже обратилось в правоохранительные органы с требованием расследовать инцидент.

17 июля, президент Алиев сделал попытку переложить ответственность за неудачи на министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, фактически заявив об отказе от участия в переговорном процессе и аннулировании всех ранее достигнутых договоренностей.

18 июля, уже после заявления президента Алиева, последовала последняя попытка Азербайджана изменить ситуацию на границе с применением артиллерии и беспилотников. В результате удара БПЛА, был ранен мирный армянских житель села Чинари. Однако существенных изменений Азербайджану достичь не удалось.

По данным открытых источников, азербайджанская армия потеряла по меньшей мере 20 военнослужащих, 13 беспилотных летательных аппаратов, в том числе дорогостоящий Hermes 900, несколько беспилотников-камикадзе и другую военную технику.

Потери армянской армии составили четыре военнослужащих.

Сейчас наблюдается относительное затишье, однако говорить о полном завершении эскалации пока рано. Тем более, что никаких договоренностей о прекращении огня пока не достигнуто.

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