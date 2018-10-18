Такой парень есть в каждой школе. Истоки "школьного терроризма"

Такой парень есть в каждой школе.
Сидит всегда один.
Ни с кем не дружит.
Молчун. Одиночка.
Учителя его недолюбливают. Сверстники травят. Или игнорируют (что еще хуже).
Живет с мамой. Ненавидит всех окружающих. Подолгу зависает в сети.
Много читает. Про то, как можно взять ружье и перестрелять. Как сделать взрывчатку своими руками. Как поставить обидчиков на колени и заставить извиняться.
Как вышибить им мозги – а потом себе. Чтобы одним махом. Все проблемы.
А потом он видит по телеку, как кто-то не зассал и сделал это.
И понимает: да, так можно.
Берет ружье. Идет в школу.
И делает то, что хотел.
Потом про него снимают десяток репортажей. Делают реконструкцию событий. Парочку документальных фильмов.
И он становится примером для следующего.
Потом скажут, что во всем виновато оружие. Оружие надо запретить. Ужасные штурмовые винтовки, тактические дробовики, охотничьи ружья – все запретить. Но нет: ножом, топором, молотком можно наделать трупов не меньше, а то и больше – у ножа патроны не заканчиваются.
Скажут, что все дело в видеоиграх. Но нет: количество подростков, играющих в видеоигры, более-менее сопоставимо с количеством подростков, живущих на планете. Играет 99,9% - а стрельбу устраивают единицы, никак не коррелирует.
Так в чем же причина?
Колумбайн, Сэнди-Хук, Вирджиния Тек, Роузбург, Техама, Паркленд, Санта-Фе... Стрельба в школах США случалась приблизительно раз в год до начала 1990-х. В 1990-е – три-четыре раза в год. С 2000 и по сей день – практически ежемесячно. В 2018 – два-три инцидента в месяц.
Эффект снежного кома. This shit gone viral.
"Так то в Америке", говорили раньше. Теперь феномен добрался и до нас.
Добро пожаловать в реальность.
Что же делать?
Искоренять причины. Готовиться к последствиям.
Причина стрельбы – чаще всего травля. Да-да, тот самый новомодный "буллинг", который "был всегда, чего тут нюни разводить, буллинг-шмуллинг, дети сами разберутся, мы же разобрались" - но нет: время другое. Мир изменился. И буллинг, отпущенный на самотек может закончиться стрельбой в школе. Образцов для подражания уже более чем достаточно.
Буллинг – это серьезно. Это опасно. Этим надо заниматься.
А насчет последствий...
Скажите, в школе, где учится ваш ребенок, может случиться пожар?
Конечно, да!
Значит, дети должны знать, как себя вести, если в школе запахло дымом? Знать, где пожарные выходы, как происходит эвакуация, как звонить 101, где находятся огнетушители? Учения по гражданской обороне, вот это вот все?
Конечно, да!
(Но нет: в нашей воющей стране обучение «гражданской обороне» похерено чуть более, чем полностью, и если где-то еще и существует, так на голом энтузиазме педагогов).
А знает ли ваш ребенок, что надо делать, если в школе началась стрельба?
Есть ли у него четкий алгоритм действий? Куда бежать, где прятаться, как баррикадироваться, куда звонить, как драться, если не получилось убежать и спрятаться? Как помочь раненым, остановить кровотечение?
Может быть, это знает охрана школы?
(Но нет: охрана школы по дефолту охраняет здание и имущество школы, а не детей, если вы не знали).
Знают ли это учителя?
Конечно, нет!
Такого не может быть, потому что не было никогда!
Увы.
Уже было.
И значит, будет опять.
Пора принять, как данность, что такой парень есть в каждой школе. И запомнить эту мысль. Сжиться с ней. Поговорить об этом с детьми. Составить план заранее!
Когда Ной построил ковчег? – До дождя!
Тренируйтесь.
Життя бентежне!
(Источник)
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