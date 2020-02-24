Украина снова вляпалась: что учудили на чемпионате по биатлону

В итальянском Антхольце прошел чемпионат мира по биатлону 2020 года. Несмотря на несколько медалей украинских спортсменов и даже множество, как по нынешним временам, телетрансляций на Суспільному, на фоне коронавируса, закона о земле и прочих политических скандалов и скандальчиков, события в Италии прошли мимо внимания широкой публики.

Лишь журналист Виталий Портников по этому поводу написал: "Сьогодні вранці італійська поліція обшукала номери російського біатлоніста Олександра Логінова та його тренера Олександра Касперовича. Обшук відбувся на вимогу протидопінгового менеджера, у якої викликав підозру той факт, що тренер приїхав на чемпіонат світу з біатлону по чужій акредитації і міг прибути для транспортування і використання допінгу".

Читателю, который, скорее всего не очень следит за ходом борьбы на биатлонных трассах и вне их, стоит пояснить, кто же стал действующими лицами этой неприятной истории.

Чемпиона мира и лидера сборной России по биатлону Александра Логинова уже уличали в допинге. В 2013-2016 годах он был дисквалифицирован. Естественно, к нему приковано внимание антидопинговых спортивных чиновников. В декабре 2018-го, во время чемпионата мира в Хохфильцене, правоохранители уже приходили к спортсмену.

Тогда австрийская полиция осмотрела российскую гостиницу и имела дело, в числе других российских биатлонистов, в основном с Логиновым и его тренером Александром Касперовичем. Россияне не нашли ему места в официальной делегации на нынешнем чемпионате мира в Италии. Пришлось тренеру ехать туристом, что довольно часто случается в большом спорте. Но в Италии допинг является тяжким уголовным преступлением, так что вряд ли стоит удивляться пристальному интересу итальянских жандармов.

Причем здесь Украина?

Выяснилось, что Александр Касперович, турист из России и тренер из Санкт-Петербурга, оказался на трассе - в самом сердце соревнований, где помогал своему дорогому ученику-лидеру российской сборной, имея на груди пропуск-аккредитацию - внимание(!) - украинской сборной. Заметила это не охрана, не организаторы, а антидопинговый менеджер международной федерации Сара Фуссек-Хаккарайнен, которая и сообщила в полицию.

"IBU(Международный союз биатлонистов. - Ред.) подтверждает, что дело открыли в связи с возможной подделкой аккредитации", — заявили спортивные чиновники и передали свои подозрения в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом).

Читайте также - Россия и допинг: преступление и наказание

Теперь, что бы не говорил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, ясно, что по его милости Украина в очередной раз вляпалась!

Он, конечно, тут же сделал вид, что ничего не произошло: "Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Олександру Касперовичу, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день гонок переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену…"

Прочитав этот комментарий на официальной странице украинской федерации биатлона, растиражированный не только российской, но и мировой прессой, мне показалось, что схожу с ума!

Член официальной украинской делегации просто так отдает аккредитацию со своей фотографией и именем, названием страны - тренеру лидера команды-соперника, чтобы тот помог лучше выступить сопернику украинской команды? Тем самым ослабляя собственную команду, лишая поддержки отчаянно борющихся на трассах украинских биатлонистов, отрезая их от помощи, если таковая понадобится. Даже без политики, исключительно со спортивной точки зрения это предательство и подлость!

Тем более – отдать свой пропуск людям с запятнанной допингом репутацией, не говоря уже о том, что приехали они соревноваться из воюющей с нами России.

Отговорка "спорт вне политики" не работает. Особенно в случае России! Именно российский спорт как раз меньше о спорте, а больше о политике! Это инструмент войны со всем миром, не признающий никаких препятствий, правил и даже законов.

Как ни горько признавать, не только огромные деньги и допинг, но и сплоченность, отчаянная борьба и поддержка друг друга российскими спортсменами приносят им победы, триколор на флагштоке и советский гимн в честь победителей.

Конечно, к финансированию и поддержке украинского спорта есть вопросы. Но тем более достойны восхищения и аплодисментов каждая отвоеванная нашими спортсменами у соперников секунда, очко, сантиметр в честной спортивной борьбе. Это - отчаянная борьба атлетов не только с соперниками, но и с судьями, которые не всегда справедливы, международными чиновниками спортивных федераций, где часто все та же Россия диктует свои правила, далекие от олимпийских, да и вообще человеческих принципов. Тем дороже нам, болельщикам, и конечно, самим спортсменам, такие нелегкие победы, венчающиеся гимном родной Украины!

Читайте также - Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Как же обидно, наверное, получить подлую подножку! Не от соперника, нет – от члена твоей же украинской делегации, отдавшей свою аккредитацию сопернику, кем бы он ни был – тренером, массажистом, администратором.

Вдвойне, втройне обидно, когда подножку своей команде ставит спортивный чиновник, более двадцати лет руководящий украинской федерацией биатлона, много сделавший для отечественного биатлона и для его популяризации. Ведь он сам работал не только замминистра спорта, но и тренером – должен понимать и чувства спортсменов, и меру ответственности перед страной…

Обидно и не понятно, почему Брынзак с таким энтузиазмом бросается защищать сборную России в щедро раздаваемых российским СМИ интервью, в том числе, и пропагандистской RT. Понимает ли меру своей ответственности как первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины?..

В жизни всегда есть место подлости, грустно говорил мой тренер.