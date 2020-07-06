Украинцев задержали в аэропорту Афин: что грозит авиакомпаниям и их пассажирам

4 липня, в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва регулярними рейсами компаній Wizz Air і Ryanair. Їм було відмовлено у в'їзді в країну. Наразі стоїть питання про їх депортацію до України. При цьому, у Міністерстві зовнішніх стправ не знають, чому українців випустили з України.

"Мета їх в'їзду не має значення з огляду на те, що громадянам України заборонено в'їзд на територію країн ЄС за винятком людей, які мають дозвіл на постійне місце проживання, і ще деякі категорії. Але в даному випадку мова про них не йде, тому ці 17 громадян України і не отримали дозволу ", - пояснила заступник начальника управління консульського забезпечення МЗС України Олена Ялова.

У свою чергу, у Державній прикордонній службі заявили, що не було підстав забороняти українцям виліт до Греції.

Що трапилося, чому українців, яким заборонено в’їжджати до країн ЄС, випустили з українського аеропорту, та хто і як відповідатиме за цю ситуацію?

Використання повітряного простору, прибуття і відправлення повітряних суден, перетин кордону пасажирами, митні процедури – це все різні правила.

Повітряний простір країни може бути відкритий, літакам можна прибувати та відлітати, а от пасажирам може бути заборонено перетинати кордон чи дозволено певним категоріям з обмеженнями.

Перевізник повинен проінформувати пасажира і вправі перевірити наявність документів

Перед пасажирами, авіакомпанії мають обов’язок інформувати їх про адміністративні формальності, а перед державами, куди перевозять пасажирів, – перевірити наявність документів, необхідних для подорожі та у випадку відмови у в’їзді – повернути пасажира назад.

Авіаперевізник, його агент з продажу під час оформлення квитків зобов’язані проінформувати пасажирів, серед іншого, про адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом, важливі повідомлення, які стосуються перевезення небезпечних речовин у багажу та ручній поклажі.

Інформація про такі формальності є на веб-сайті перевізника. Там же можна зустріти посилання на відповідну інформацію від Міністерств закордонних справ чи посольств країн. Або ж пораджу перевірити можливість подорожувати у певну країну у онлайн центрі для подорожей ІАТА – так звана база даних Timatic. За її допомогою, пасажир, заповнивши інформацію про свої документи та статус, може отримати інформацію чи дозволено йому в’їзд у країну куди планується подорож.

Цією базою даних користуються й перевізники для визначення переліку документів, які слід перевірити. Також перевіряти інформацію про режим в'їзду в інші країни можна за допомогою інтерактивної карти Міністерства зовнішніх справ. Наразі, згідно даних міністерства, в'їзд громадянам України в Грецію заборонений за виключенням тих, які мають дозвіл на проживання в країні (з посвідками).

Відповідальність перевізника перевіряти документи

Спеціальними законами у кожній країні регулюється відповідальність перевізника за невиконання обов’язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність у пасажира документів, необхідних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон без необхідних документів.

В Україні - це Закон України №2920-III від 10 січня 2002 року "Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень". Штраф, який можуть накласти на перевізника, за кожного такого пасажира – від 8500 до 17 000 гривень. В ЄС - це Директива Ради Європи 2001/51/EC та стаття 26 Конвенції, що імплементує Шенгенську угоду, а також окремі закони кожної країни-члена ЄС. Штраф перевізника в ЄС – не менше 3000 євро (нижня межа) до не менше 5000 євро (верхня межа).

Перевізники повинні перевіряти лише наявність документів, а не їх справжність. Тобто перевірка працівниками авіакомпанії чи наземного обслуговування документів пасажира не є гарантією того, що з ними все гаразд. Перевізники не нестимуть відповідальність перед державами прямування у випадку, коли пасажири надали такі документи, які давали достатні підстави вважати, що їх достатньо для в'їзду до держави прямування, транзиту.

Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних документів для в’їзду

Відповідно до авіаційних правил, авіаперевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі повітряного перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна у зв'язку з необхідністю виконання вимог законодавства країни місця відправлення, місця прибуття або транзиту.

Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів, зокрема віз, дозволів, довідок, а також за виконання вимог законодавства щодо виїзду, в'їзду, транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Авіаперевізник не відповідає за наслідки недотримання пасажиром вимог законодавства країн відправлення, прибуття та транзиту або відсутності у пасажира необхідних для подорожі документів.

На вимогу авіаперевізника, пасажир має пред'явити уповноваженим особам авіаперевізника, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосовуваними законами. Авіаперевізник має право робити копії документів пасажира для подорожі та зберігати їх.

Авіаперевізник має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовуваних законів або документи якого не оформлено належним чином.

Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в'їзді до країни (пунктів призначення, транзиту).

Пасажир повинен на вимогу авіаперевізника або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.

Авіаперевізник має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене повітряне перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.

Якщо від авіаперевізника вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосовуваних законів країни відправлення, прибуття та транзиту, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, пасажир на вимогу авіаперевізника повинен відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіаперевізника.

Авіаперевізник має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром кошти, які залишилися у розпорядженні авіаперевізника за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіаперевізника, або відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіаперевізнику таких витрат.

Наслідок ситуації, в якій опинились українські туристи в Греції – авіакомпанії можуть бути оштрафовані від 3 000 до 5 000 Євро за кожного пасажира та будуть зобов’язані перевезти цих пасажирів до України (або оплатити таке перевезення). А пасажири не зможуть повернути від авіакомпаній сплачені за квитки кошти, та ще й на вимогу перевізників можуть бути зобов’язані компенсувати всі витрати, включно зі штрафами.

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