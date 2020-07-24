В ТКГ договорились о режиме тишины на Донбассе. Это лучше, чем ничего

Тристороння контактна група домовилася про режим тиші з 27 липня. Підтримую це рішення з кількох причин.

Перше: на фронті спостерігається серйозна ескалація конфлікту, щодня гинуть наші воїни, кількість загиблих військових значно вища, ніж влітку 2016-2018 років. Це очевидна задача мінських груп - припинити ескалацію і вбивства українців, військових і цивільних. "Просто перестать стрелять" і закінчити війну тільки в своїй уяві - як бачимо, цього недостатньо для того, аби Путін дійсно перестав вбивати.

Друге: цього року, мінським групам вперше за весь час їх роботи не вдалося домовитися про, бодай, тимчасові перемир'я, в тому числі, так звані, святкові-різдвяні, пасхальні. РФ і контрольовані нею бойовики, жодного разу режиму тиші не дотримувалися й порушували домовленості в перші ж години тиші, але на час перемир'я кількість обстрілів значно знижувалася, а це - збережені життя наших військових.

За кожне життя треба боротися. Це для мене аксіома, тому краще домовлятися про режим тиші, ніж наші військові не могли навіть евакуювати тільки загиблих побратимів (таке відбулося вперше за багато років).

Третє: на моїй пам'яті це, напевно, 17 спроба встановити режим тиші. Щоразу її порушували РФ і бойовики. Тому я не дуже вірю, що з 27 липня вони переймуться справжнім миром. Але, повторюся, маємо боротися за кожне життя наших військових.

Що важливо. Українська сторона ЗАВЖДИ дотримувалася домовленостей про режим тиші. В той де час, наші військові мали право відповідати на провокації, коли мова йшла про необхідність захисту життя військовослужбовців. Важливо, щоб українські військові й зараз мали право на застосування зброї, якщо це потрібно буде для захисту їх життя.

Тому з 27 липня уважно слідкуємо за ситуацією на фронті. Будь-яке порушення режиму тиші з боку РФ і ОРДЛО повинно отримати жорстку реакцію української влади, учасників Нормандського формату і світового товариства.

Четверте: загрозою, яку бачу в контексті останніх публічних домовленостей, залишається вперта спроба влади провести вибори на окупованому Донбасі. Перемир'я має бути сталим, а не штучним, аби лише поставити галочку про "деескалацію" і тягнути тему виборів.

Щодо заяв Сивохо (Сергій Сивохо - екс-радник секретаря РНБО. - Ред.). Хто такий Сивохо, коли є наша армія. Але, звичайно, важливо почути деталі домовленості від переговорної групи, а не Сивохо. Від наших переговорників, а не "другой стороны", щоб було менше спекуляцій.

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