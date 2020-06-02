Военной угрозы никто не отменял: российская армия в условиях COVID-19

COVID-19, як і спричинені вірусом економічні проблеми, поповнюють перелік ризиків і загроз, які стоять перед Україною. Проте нові ризики і загрози ні скільки не означають, що старі проблеми повністю зникають. Однією із таких проблем, безперечно, є російська військова загроза.

Як наслідок, важливо розуміти, що відбувається в російській армії в умовах пандемії COVID-19.

1. Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ) активно залучаються до протидії поширенню COVID-19

Війська РХБ стали чи не головними ньюзмейкерами в збройних силах РФ. До середини і другої половини квітня 2020 року баланс між бойовими підрозділами/з’єднаннями і військами РХБ завше був на користь перших в повідомленнях офіційного сайту Міноборони РФ. Підрозділи РХБ залучалися до тренувань, де ті відпрацьовували постановку маскувальних аерозольних димових завіс чи виявлення і проведення знезараження ділянок місцевості, які стали об’єктами застосування зброї масового знищення. Але таких тренувань було кратно менше чим звичайної бойової підготовки.

Проте вже більше місяця, саме війська РХБ проявляють значну активність. При цьому відповідні підрозділи спрямували навіть не для дезінфекції місць дислокації військ чи на допомогу цивільним.

Перш за все війська РХБ РФ займаються постійною дезінфекцією підприємств оборонного-промислового комплексу (ОПК) РФ, а в останні півмісяця і військкоматів, які задіяні в весняному призові на строкову службу. Тим самим Кремль вважає пріоритетним продовження переозброєння російської армії.

2. Продовження переозброєння військ

Увага військ РХБ до підприємств ОПК дає плоди. Нещодавно 144-та мотострілецька дивізія 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу отримала чергову партію САУ Мста-С – всього 10 сучасних гаубиць. Загальновійськова армія цього ж Західного військового округу отримала до 1 000 радіостанцій нового покоління Азарт. Спецпризначенці Південного військового округу отримали 13 нових бронемашин.

Загалом же лише Сухопутні війська РФ мають до кінця року отримати 120 танків Т-72Б3М, 100 БМП-3, 60 модернізованих БМП-2, 460 БТР-82А і БТР-82АМ, 30 бронеавтомобілів "Тайфун" і 15 бронеавтомобілів "Тигр-М", 35 САУ Мста-С і 30 РСЗВ "Торнадо-Г" та "Торнадо-С".

Активна робота військ РХБ із дезінфекції і знезараження підприємств ОПК щонайменше створюють відповідні умови для виконання зазначених цілей за умови стабільного фінансування.

3. Радикальне зменшення темпів тренувань

Паралельно із радикальним збільшенням активності військ РХБ спостерігається кратне зменшення інтенсивності тренувань бойових з’єднань і підрозділів.

Зменшення активності тренувань бойових підрозділів стало особливо помітним в другій половині квітня 2020 року. Саме в цей час в Кремлі почали визнавати нову реальність у вигляді швидкого поширення COVID-19 по країні, скасувавши в тому числі проведення наземної частини параду 9 травня.

Активність в квітні є справді показовою, адже саме на цей період в збройних силах РФ традиційно припадає завершення зимового періоду тренувань. Зазвичай набуті навички і вміння фіксуються масштабними тренуваннями, за результатами яких підрозділи і з’єднання підтверджують або отримують звання ударні.

Так в квітні 2019 року пройшли масштабні тренування Чорноморського флоту РФ та 4 армії ВПС і ППО, які відпрацьовували спільний алгоритм дій на випадок війни із силами США/НАТО в басейні Чорного моря. Цього ж року масштабних підсумкових тренувань по результатам зимового періоду вище рівня окремих батальйонів чи полків не було. Та і залікові тренування на рівні окремих батальйонів чи полків були одиночними.

В травні 2020 року тренування в збройних силах РФ дещо інтенсифікували порівняно із другою половиною квітня. Проте завше цей період в російських військах перехідний – це пов’язано із травневими святами і підготовкою до літнього періоду навчання. Справді показовими в цьому плані будуть літні місяці – саме аналізуючи активність під час літнього періоду тренувань можна буде робити більш системні висновки щодо того на скільки серйозно COVID-19 позначився на підготовці російських військ.

Особливо буде цікаво спостерігати за тренуваннями військ Південного військового округу під час літнього періоду тренувань. Саме в цей час війська відповідного округу проводять підготовку до щорічних стратегічних командно-штабних тренувань. Цього року цими тренуваннями будуть маневри "Кавказ-2020" в зоні відповідальності Південного військового округу, які мають пройти в вересні.

4. Відпрацювання перспективних методів ведення бойових дій

Не зважаючи на те масштаби підготовки військ, в другій половині квітня значно зменшилися Сухопутні війська РФ продовжували відпрацювання перспективних методів ведення бойових дій.

Мова йде про створення і масоване застосування батальйонних і ротних тактичних груп із такими засобами посилення як ударні гелікоптери і тактична авіація, які мають діяти автономно від решти подібних підрозділів на основі єдиного задуму. До цього армію РФ штовхає брак живої сили, який робить неактуальною класичну схему застосування мотострілецьких бригад в обороні і наступі шляхом ешелонування і розгортання ширину по фронту не більше 12-15 км.

Замість цього будуть створюватися самодостатні підрозділи рівня не більше батальйону, які матимуть як потужний маневрений компонент на основі бронетехніки так і необхідну вогневу могутність (САУ, РСЗВ, ударні гелікоптери і тактична авіація). Нове компонування сил дозволить розширити фронт наступу, що в умовах відсутності цільних ліній фронту дозволить в разі потреби виходити в тил чи фланг ворогу.

Відповідні тренування по такій схемі відбувалися в квітні 2020 року як 58-й армії Південного військового округу так і в Західному військовому окрузі на полігоні в Нижньогородській області.

5. Довгостроковий вплив COVID-19/економічних проблем на російську армію

Із всього вищесказаного можна зрозуміти, що поширення вірусу COVID-19 найбільш негативно поки що вдарило по підготовці військ. В цьому немає нічого дивного адже саме масштабні тренування створюють загрозу швидкого поширення вірусу. Та ж підготовка до скасованого пізніше параду 9 травня це гарно показала. Тому прийняли рішення зменшити масштаби тренувань.

При цьому переозброєння армії на нові зразки озброєння продовжується. Війська РХБ створюють необхідні умови для роботи підприємств ОПК. Так само російська армія продовжує експерименти щодо перспективних форм і методів ведення наземної війни.

В перспективі декількох років, армію РФ може чекати зменшення фінансування через негативні економічні наслідки від поширення COVID-19 – перш за все через падіння ціни на нафту. Не виключено, що для балансування бюджету, що є принциповим моментом для нинішнього російського керівництва, буде прийнято рішення скоротити витрати на оборону поки ситуація на ринку нафти не покращиться хоча б до рівня $45-50 доларів за барель.

В абсолютних показниках мова може йти про зменшення витрат на 10-15% (20-25% в більш негативних сценаріях) порівняно із нинішнім рівнем щорічних витрат на оборону в $40-45 млрд.

Проте таке скорочення, скоріше за все, не позначиться радикально негативно на спроможності РФ вести в разі потреби активні наступальні бойові дії по периметру своїх кордонів. Навіть до COVID-19 Володимир Путін восени 2019 року натякав на необхідність поступового зменшення витрат на оборону. Включно в зв’язку із тим, що цілі по модернізації армії значною мірою виконані.

За останні 10 років армія РФ так і не змогла вийти на один технологічних рівень із США, але при цьому таки набула нової якості в таких сферах як нанесення високоточних ударів на глибину, покращення систем розвідки і спостереження, посилення керованості власних збройних сил, збільшення потенціалу військ радіоелектронної боротьби. Особливо по відношенню до держав по периметру російських кордонів.

Скорочення витрат на оборону скоріше за все будуть компенсувати за рахунок зменшення надходження нової техніки, розробки перспективних зразків озброєння чи тренування.

Соціальне забезпечення скоріше за все збережуть на відповідному рівні для збереження престижу служби. Але в таких умовах вдасться утримати нову якість, яка була набута за останні 10 років реформ і переозброєння.

Тому можна говорити про те, що COVID-19 і супутні негативні економічні наслідки в найближчий час не призведуть до радикального зменшення російської військової загрози.

Це не залишає Україні іншого вибору, як враховувати відповідні фактори в рамках свого військового будівництва.

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