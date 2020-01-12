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12.01.2020, 09:06

Все говорят, что Иран признал вину в гибели Boeing. Но это не так

Все говорят, что Иран признал вину в гибели Boeing. Но это не так
партнер Юридической фирмы Анте, эксперт по авиационному праву

Иран только признал факт ошибочного запуска ракет иранскими военными, но не вину государства. Какой максимум для Украины в этой ситуации (укр.)

Невірно вважати та писати, шо Іран визнав вину за збиття 8 січня 2019 року пасажирського лайнера Boeing 747 української авіакомпанії МАУ. Визнано факт помилкового запуску ракет по літаку іранськими військовими, але не вину держави.

Де тут хто бачить визнання ВИНИ?

Ракети, запущені внаслідок  людської помилки, спричинили жахливу аварію та смерть 176 людей.

Розслідування продовжиться, щоб покарати за цю ПОМИЛКУ, яку не можна вибачити.

Я тут бачу лише визнання ФАКТУ помилкового запуску ракет. І що причина аварії - ракети!

Як може виглядати визнання вини, і яка МАКСИМА для України (чого слід домогтися):

Ми (Іран) >

плануючи і виконуючи атаку на США >

знаючи про прямі погрози Трампа, атакувати 52 американські об'єкти на нашій території >

не закрили повітряний простір і дали дозвіл на виліт пасажирського літака >

не скоординували військових та цивільних (аеропорт, навігацію) >

і військові, не ідентифікувавши військова це ціль чи цивільна, перебуваючи в стані очікування атаки США >

виконали запуск ракети, усвідомлюючи, що це може бути невійськова ціль >

Тому Іран повністю визнає вину за катастрофу і готовий виплатити компенсації всім потерпілим.

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Теги: авиакатастрофа в Иране, Иран, крушение Boeing 737 в Иране
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