"Земли в обмен на воздух", или новая война: что происходит между Баку и Ереваном

12 июля, на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван азербайджанскую - в пересечении границы "без видимых причин". LIGA.net попросила политического эксперта из Еревана Рубена Меграбяна объяснить возможные причины эскалации конфликта между странами, а также пути их решения. Если у экспертов из азербайджанской стороны возникнет желание высказать свою точку зрения по поводу этой ситуации, LIGA.net рассмотрит возможность публикации материала.

После резкого обострения ситуации 12-17 июля, на госгранице между Арменией и Азербайджаном сейчас воцарилось относительное затишье. Погибли люди, есть разрушения в приграничных селах. Сейчас ведутся интенсивные восстановительные работы.

Но мы понимаем, что произошедшее – лишь очередной виток эскалации ситуации, инициируемый каждый раз Азербайджаном. Цель агрессора – навязывание исключительно собственного видения в качестве предопределенного результата переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, проходящего под эгидой тройки сопредседателей Минской Группы ОБСЕ – Франции, России и США.

СПРАВКА от LIGA.net. 12 июля 1988 года, населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет, объявил об одностороннем выходе региона из состава Азербайджана. С этого времени, между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта в 1988-1994 годах погибли около 30 000 человек, более 100 000 стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самопровозглашенная в 1991 году "Нагорно-Карабахская республика" является непризнанным большинством стран государством.

Такие всплески напряженности и игры с огнем - лишь часть переговорной тактики, и такая практика отвергалась и отвергается армянской стороной, как несоответствующая духу, логике и смыслу переговорного процесса, и международным обязательствам сторон, вытекающим из членства в ООН, ОБСЕ и Совете Европы.

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Июльская фаза эскалации характеризуется еще и тем, что ее эпицентром стал участок госграницы, находящийся довольно далеко от зоны Нагорно-Карабахского конфликта. Помимо этого, произошло то, чего не было, фактически, за всю историю конфликта – имела место попытка сделать армянские общины за рубежом мишенью организованных нападений и расправ, как своего рода акции устрашения, где это возможно.

В Москве, где проживают многочисленные общины и армян и азербайджанцев, удалось ситуацию успокоить лишь в результате масштабных полицейских мер.

Это не наш выбор. Наш выбор состоит в приверженности переговорному процессу по исключительно мирному и справедливому решению конфликта. Но нужно понимать, что, в случае повторной попытки навязывания Армении военных решений, как и прежде, наши вооруженные силы и общество будут рассматривать ее, как угрозу экзистенциального уровня.

Мы будем защищаться и оставлять за собой право на самооборону, право улучшать условия для успешной и эффективной самообороны. Армянская нация не потерпит повторения событий вековой давности - геноцида и изгнания из родины, как это было в Османской империи в 1915-1918 годах. А потом и в советском Азербайджане - в 1988-1991 годах.

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Реальным выходом из создавшейся, казалось бы, тупиковой ситуации является, прежде всего, отказ азербайджанской стороны от силового решения вопроса, максималистских требований, практики разжигания ненависти на государственном уровне ко всему армянскому в стиле Альфреда Розенберга - одного из главных идеологов немецкого нацизма.

Невозможно воевать и вести реальные переговоры одновременно, а рассматривать переговоры, как продолжение войны – ущербно. Однако, единственное, что нам предлагает официальный Баку, – это status quo ante bellum, довоенный статус-кво как единственно приемлемое решение. Это означает – "верните нам все, что мы потеряли в навязанной нами войне против вас, или же мы начнем новую войну". Нам предлагают выбор - или решение по формуле "земли в обмен на воздух", или новая война.

После ожесточенных июльских боев на границе, официальный Ереван, в лице премьер-министра Никола Пашиняна, выступил с предложением ввести эффективный международный мониторинг за соблюдением режима прекращения огня под эгидой ОБСЕ. Как известно, режим прекращения огня установлен в 1994 году трехсторонним соглашением между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном, после навязанной нам многолетней кровопролитной Карабахской войны. Это соглашение, на данный момент, единственный документ, подписанный сторонами.

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Решительная приверженность подписанным документам – один из решающих факторов в деле формирования атмосферы доверия, как обязательного условия для дальнейшего успешного хода переговорного процесса, и это то, что, к сожалению, отсутствует в настоящее время, и к чему призывает Армения.

После Четырехдневной Апрельской войны 2016 года в Вене Ереван, Баку вместе с посредниками договорились о внедрении комплексного механизма укрепления режима прекращения огня и формирования гарантий невозобновления войны. Он включал механизм мониторинга, расследования инцидентов и механизм ответственности за нарушения, но договоренность остается нереализованной.

Бархатная ненасильственная демократическая революция в Армении в 2018 году воплотила в себе многовековое стремление армянской нации к ненасильственному и справедливому решению всех политических вопросов на основе свободного выбора и верховенства закона и права. И это касается не только внутриполитических вопросов, но и вопроса отношений с соседями.

Европейский опыт честного примирения наций после двух мировых войн показывает, что это возможно через диалог на основе общих ценностей – свободы, демократии, прав человека. Демократии не воюют друг с другом и говорят на одном языке, когда решают разные проблемы.

Но эти прописные истины считаются противоестественными и недоступны для понимания со стороны последней диктатуры в регионе – наследственной коррумпированной петрократии, которая продолжает попытки навязать свою философию насилия и ненависти к свободе миллионам людей, следуя принципу "труба есть – ума не надо".

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