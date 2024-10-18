Больше всего производств зафиксировали в Донецкой области, а меньше всего — в Кировоградской

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения России в Украине открыто 89 127 уголовных производств касательно самовольного оставления части (в укр. – СЗЧ) и дезертирству.

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Согласно предоставленной информации, с января 2022 года по сентябрь 2024 года открыто 59 606 уголовных производств по поводу СЗЧ (ст. 407 Уголовного кодекса) и 29 521 производство касательно дезертирства (ст. 408 УКУ).

Сколько производств по СЗЧ и дезертирству открыли в 2022-2024 годах (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Больше всего производств зафиксировали в Донецкой области — 13 892, что неудивительно, учитывая интенсивность боевых действий. На втором месте Днепропетровская область – 7 701 дело, а на третьем – Житомирская – 4 410 дел.

Количество открытых производств касательно СЗЧ и дезертирства по областям (Инфографика: Назарий Присяжнюк / LIGA.net)

Интересно, что количество дел по поводу СЗЧ значительно возросло в 2024 году. Если в 2022 году открыто 6 641 производство, а в 2023 – 17 658, то за первые девять месяцев 2024 года эта цифра достигла 35 307.

Следует отметить, что лишь незначительная часть открытых производств доходит до суда. Из 59 606 дел по поводу СЗЧ в суд направили только 4 698, а из почти 29 521 дел касательно дезертирства — только 442. Это может свидетельствовать о сложности доказательства вины по таким делам, а также о возможности применения альтернативных методов наказания.

Проблема дезертирства и СЗЧ сложна и многогранна. Она требует комплексного подхода, включающего как меры предупреждения, так и эффективные механизмы реагирования. К примеру, ГБР начало возвращать на службу военных, впервые самовольно покинувших части, благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим судам освобождать их от уголовной ответственности.