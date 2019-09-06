Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ПростоРейдерство, или как полтора десятка регистраторов разрушают инвестклимат Украины

ПростоРейдерство, или как полтора десятка регистраторов разрушили инвестклимат в Украине

Liga.net публикует сокращенный вариант исследования проекта Нобель (с) о проблеме рейдерства в Украине. Полную версию можно прочитать по ссылке

Авторы: проект Нобель (с)

06.09.2019

Мы постоянно говорим о развитии Украины, спасительных 7% роста ВВП и других волшебных вещах. В Украине новая власть, мы уже услышали обещания и рецепты от президента, премьера и других «уполномоченных» лиц. Но и Зеленский с Гончаруком, и остальные 42 млн украинцев прекрасно понимают, что пока у нас не будет верховенства права и защиты прав собственности - никакие слова о развитии не изменят ситуацию. Это, кстати, подтверждают научные исследования.

Мы – проект Нобель (с) – хотим это исправить. Начнем с одной из наиболее вредоносных проблем современной Украины — рейдерства. Оно сводит на нет все попытки улучшить инвестклимат в стране и лишает ее шанса на нормальное будущее. Когда твоя собственность и инвестиции постоянно в зоне риска, когда твою компанию/землю/завод/дом/квартиру в любой момент могут забрать, то все разговоры об инвестпривлекательности и продвижении в рейтинге doing business не имеют значения.

Рейдерство в Украине приобрело колоссальный масштаб. Только за 8 месяцев 2019-го зафиксировано более 1000 обращений в антирейдерскую комиссию.

Кто в этом виноват? Нечестные регистраторы – неотъемлемая часть большинства рейдерских схем. Но если вы думаете, что в Украине действует многотысячная армия «черных» регистраторов, и быстро исправить ситуацию не получится, то вы ошибаетесь. Одна из важнейших находок нашего исследования: около половины рейдерских действий приходится на полтора десятков регистраторов (менее 5% регистраторов).

Как можно быстро исправить ситуацию?

Личный опыт

Владимир Рогов, сооснователь проекта Нобель (с).

4 июля – День полиции Украины. Эту дату мы будем помнить долго. В этом году «праздник» начался в 07:30, когда в дверь моего дома постучали представители СБУ. Пришли с определением суда, искать, якобы, важные документы и доказательства. Конечно же, ничего не найдя, ушли и даже не удосужились закрыть за собой дверь.

На этом рандеву не закончилось, последовала вторая часть. Пока шел обыск, возле дома появились спортивные парни, предпочитающие подышать свежим воздухом Ботанического сада. А потом врываться в чужой дом, пытаясь вышвырнуть оттуда законных владельцев. Благо сотрудники СБУ помогли им в этом, проведя предварительную разведку обыском и доброжелательно оставив дверь дома открытой.

Я не буду долго рассказывать о тех неприятных моментах, которые пережила моя семья, пока мы вызывали полицию и пока ехал КОРД. Скажу одно — любой мог бы позавидовать их наглости и самоуверенности.

Дальше мы начали разбираться с ситуацией и удивились еще раз, регистратор из какой-то странной филии коммунального предприятия, прописанной в небольшом селе Одесской области, буквально «спилил» мой дом. Что занимательно — для этого регистратора это не единственный случай, некоторые даже освещались в СМИ ввиду их скандальности, однако он продолжал работать, пока КП не отменили аккредитацию.

Сейчас я нахожусь в процессе длительных судебных тяжб, чтобы вернуть себе свое законное имущество. Однако, моральные потери мне и моей семье никто не компенсирует.

Регистратор просто решил, что участок и дом Владимира уже не его собственность. Эти проблемы создали регистраторы коммунального предприятия из села Березань Беляевского района Одесской области. А точнее, его киевского филиала. Именно в столице было принято решение о перерегистрации имущества. И в итоге «новый хозяин» с титушками пришел забирать свое.

Что такое проект Нобель

«Новаторское бюро электронного контроля», сокращенно «НОБЕЛЬ (с)»;

Цель проекта:

Создание цифрового продукта как инструмента измеряющего эффективность

государственного менеджмента. Мы используем автоматизированные информационные технологии, собираем и анализируем открытые данные.

Публичное информирование населения Украины о малоэффективных методах работы чиновников, их бездействии или прямом нарушении должностных обязанностей.

Сооснователи проекта: Максим Бахматов, Евгений Кудрявченко, Владимир Рогов, Алексей Куприенко

Почему вдруг регистратор филиала с далекой регистрацией в селе Березань решил, что может распоряжаться чужой собственностью. Может, потому что рыночная цена дома на этом участке $1,5 млн, а его финансово заинтересовали совершить незаконные действия?

Семисекундный поиск регистратора в google выдал богатый результат. Этот же человек замешан в других делах по незаконной регистрации. Одно из таких — попытка «переписать» на нового собственника помещения «Ощадбанка» общей площадью 2500 м2 на улице Саксаганского и центре Киева .

Регистраторы в подчинении Министерства юстиции, почему ведомство не обращало внимания на эти и десятки подобных случаев?

Міністерство юстицій України:

Мін’юст – ефективний координатор сектору юстиції на захисті прав людини і держави.

Наша місія полягає в розробці, здійсненні та координації політики, яка гарантує демократичний розвиток України з дотриманням верховенства права, забезпеченні дотримання прав людини та основних свобод, рівного доступу до правосуддя та ефективної боротьби з корупцією. Мін’юст розробляє і реалізує політику в цілях забезпечення прозорого, швидкого та ефективного надання послуг кожній особі, забезпечуючи легкість ведення бізнесу, підвищуючи ступінь суспільної довіри і впевненості.

Простой способ отжать землю

Жертвами рейдеров могут стать не только владельцы частных домов, но и собственники крупнейших ритейлеров, причем мировых. Один из свежих случаев — 27 га земли, которые были отобраны у французской группы «Ашан». В 2013 году ритейлер приобрел земли в Одесской области и планировал там развернуть масштабную стройку в несколько этапов. Этот проект должен был стать крупнейшей инвестицией в Одесской области.

Земля оказалась лакомым кусочком. В марте 2019 на землю наложили арест, аргументировав проблемы с разрешениями у владельцев. Потом землю передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). А затем и вовсе продали на торгах малоизвестной киевской компании, которая, по данным реестра юридических лиц была основана в мае 2018 года с уставным фондом 5 тыс. грн.

Регистраторы способны создать проблемы людям и бизнесу, сведя инвестпривлекательность страны до нуля. Поэтому мы решили отыскать максимум информации о рейдерстве и незаконной регистрации в Украине.

Проблематика

Существует два вида регистраторов:

1. Нотариусы

Они осуществляют сделки с имуществом и логично, что имеют возможность вносить изменения в Государственный реестр имущественных прав.

2. Коммунальные и государственные предприятия

Предприятия, аккредитованные Министерством юстиции Украины. Казалось бы, причастность к государственной структуре должна удерживать эти предприятия от соблазна творить беспредел и нарушать закон о регистрации. Однако, ситуация выглядит иначе — именно они своими действиями породили такое понятие, как «черные регистраторы».

Сейчас таких регистраторов в Украине — 344. Есть те, кто хорошо работает, помогает развиваться рынку недвижимости. Любая купленная квартира, дом или завод, регистрация бизнеса нуждаются в этих услугах.

Но есть и другие компании, которые злоупотребляют своими полномочиями и бесконтрольностью. Их цель – по-быстрому обогатиться, используя лазейки в законодательстве.

Механика рейдерства

Как должна происходить регистрация

Министерство юстиций аккредитует субъектов госрегистрации. Если субъекты себя ведут плохо, то Минюст имеет право лишить их аккредитации. В идеальном варианте, Министерство должно проверять причастность человека или компанию к судебным случаям, связанным с изменением записей в реестре или жалобам в Антирейдерскую комиссию. Но на практике этот механизм контроля не работает.

Как все происходит на самом деле

Сейчас можно зарегистрировать что угодно, на любом основании и на любого человека. Это может быть как и имущество, так и бизнес. С бизнесом тоже интересная история: без ведома реального владельца можно внести изменения в реестр юридических и физических лиц-предпринимателей и изменить собственника корпоративных прав. И в дальнейшем можно без лишних зазрений совести расторгать сделки, проводить новые, продавать имущество и делать другие интересные вещей.

А в роли оповещателей о смене собственности обычно выступала группа людей физкультурного телосложения, которые сообщат вам, что ваш бизнес/земля/дом больше не ваши.

Новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет уже объявил, что со 2 сентября все юрлица будут автоматически получать СМС-уведомления об изменениях в ЕДР.

А дальше только суды?

После такого неожиданного и не очень приятного визита «спортсменов» вы, скорее всего, пойдете в суд. Там вы захотите обжаловать это решение, ведь это ваше имущество.

И теперь начинается самое интересное — вас ждут два, три, а то и пять лет волокиты по судам. Вы тратите время, силы и деньги, чтобы вернуть свое. В это время вашим имуществом пользуются «захватчики» и отмотать назад ситуацию нереально трудно. Особенно, если во время судебных разбирательств имущество будет часто менять владельцев (а именно так происходит в большинстве случаев).

Если вам повезет, то потратив очень много сил вы все-таки добьетесь справедливости: докажете неправомерность действий и вернете себе свое.

Либо вы, потратив много сил, разобьетесь о сложную схему, где замешаны полиция, следователи, судьи. Вы будете ходить по кругу кабинетов и судов и везде слышать про «законную юридическую смену собственника», в простонародье называемой рейдерством.

Как мы считали

Наше исследование: Как мы искали «черных» регистраторов

Мы решили выяснить, как и какие регистраторы были задействованы в действиях, имеющих признаки рейдерства. Для этого мы проанализировали судебные решения, в которых говорится о сомнительности действий регистраторов. Затем проанализировали все жалобы в Антирейдерскую комиссию. Месяц работы семи волонтеров и у нас есть полтора десятка регистраторов, на которых приходится около половины сомнительных случаев смены собственности.

Мы проанализировали судебные решения по 17 областям только за последние три года, и мы осознаем, что существуют десятки тысяч дел о рейдерстве, о которых мы еще не знаем или которые вообще не дошли до суда. Но это не отменяет важность наших результатов.

Шаг первый. Судебные решения.

Начали с простого — нашли формулировки, которые суды используют в интересующей нас категории исков. По ним начали отбирать судебные решения с 01 января 2016 года по настоящее время и начали их изучать.

Проверьте и сами эту информацию — скопируйте текст, вставьте его в поиске на сайте http://reyestr.court.gov.ua/ и впишите нужное название КП.

"Здесь впишите название КП" AND ("Про тимчасовий доступ до документів" OR "незаконні реєстраційні дії" OR "Скасувати реєстраційні дії" OR "про тимчасовий доступ до речей та документів" OR "про тимчасовий доступ до речей і документів" OR "про тимчасовий доступ до речей" OR "про визнання протиправним і скасування рішення" OR "визнати протиправним і скасувати рішення державного реєстратора" OR "визнання протиправним та скасування запису у реєстрі, поновлення запису").

Или посмотрите пример документов по другому КП, к примеру "Ніжинське міжміське бюро технічної інвентаризації Чернігівської обласної ради".

Формулировки, по которым искались дела:

«про тимчасовий доступ до документів», «незаконні реєстраційні дії», «скасувати реєстраційні дії» «про тимчасовий доступ до речей та документів», «про тимчасовий доступ до речей і документів», «про тимчасовий доступ до речей», «про визнання протиправним і скасування рішення», «визнати протиправним і скасувати рішення державного реєстратора», «визнання протиправним та скасування запису у реєстрі, поновлення запису»

Наши партнеры с платформы «Скажи» отслеживают системные злоупотребления власти с помощью собственного компьютерного алгоритма. Этот алгоритм работает через API Opendatabot и анализирует открытые данные реестра судебных решений.

Алгоритм создает, своего рода «сито» — специальные фильтры для анализа информации, с помощью которых мы смогли найти судебные решения, которые связаны с сомнительными регистрационными действиями определенных коммунальных предприятий.

Обработанные области Еще в работе
Кировоградская, Полтавская, Луганская, Ровенская, Днепропетровская, Херсонская, Хмельницкая, Николаевская, Харьковская, Винницкая, Черкасская, Закарпатская, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Львовская, Запорожская, Киевская область и Киев Донецкая, Житомирская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая

Но даже неполный поиск по Украине дает драматический результат: мы обнаружили 1944 судебных решений, которые могут свидетельствовать о рейдерском захвате имущества и неправомерных регистрационных действиях коммунальных и госкомпаний. Ниже ТОП-10 предприятий по количеству судебных решений.

Назва комунального чи державного підприємства Кількість судових рішень за участю КП
Обласне КП Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" 87
Київська обласна філія комунального підприємства Новозаводське Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області; 64
КП "Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації" 59
Головне територіальне управління юстиції у Львівській області 56
Філія КП "Київської обласної ради "Готово" міста Києва 52
КП "Реєстраційна служба Одеської області" 46
КП "Центр розвитку та інвестицій Васильківського району" 38
КП "Реєстрація майна та бізнесу" 38
КП "Реєстратор майнових прав" Петропавлівської селищної ради 34
КП "Херсонське бюро технічної інвентаризації" 33
КП "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради 32
Одеська філія ДП "Державний інститут судових економіко-правових та технічних ексертних досліджень" 31
КП "Благоустрій Шевченківського району" 30
КП Новоселівської сільської ради "Регіональне бюро державної реєстрації" 30
КП Мирнопільської сільської ради "Результат" 29

Смотреть весь список предприятий

Шаг второй. Жалобы в Антирейдерскую комиссию.

Начиная с 2016 года обжаловать рейдерство можно не только в суде, но и в Министерстве юстиции, в Антирейдерской комиссии. Такое обжалование называется административным.

С этого же времени можно отслеживать данные о заседаниях комиссии. А с 25 января 2019 года, в данные о заседании теперь вносят информацию об объекте и субъекте обжалования. Но что интересно — комиссия не публикует результат рассмотрения. Можно ли считать тогда ее деятельность и решения прозрачными?

Имея данные о судебных решениях, мы пошли смотреть список заседаний Антирейдерской комиссии, чтобы найти между ними связь. И нашли! Тех же регистраторов, на которых жаловались уже в комиссию.

К вашему вниманию ТОП-10 регистраторов, на которых жаловались больше всего.

Посада Орган реєстрації Реєстратор Кількість об'єктів оскарження
державний реєстратор Уладівської сільської ради Літинського району Вінницької області Заремба С.В. 108
державний реєстратор Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області Пінчук І.Ю. 32
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Незнайко Є.В. 31
державний реєстратор Виконачого комітету Прилуцької міської ради Мась І.О. 31
державний реєстратор Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області Деркач О.А. 31
державний реєстратор Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації Сотнікова Т.О. 31
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Мамай І.В. 31
державний реєстратор комунального підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостольського району Дніпропетровської області Ковальов С.В. 27
державний реєстратор Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. 25
державний реєстратор комунального підприємства «Реєстратор» м.Києва Нікітіна Ю.В. 25
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сазонова О.М. 22
державний реєстратор Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради Черкаської області Гнатик А.І. 20
державний реєстратор Дніпровської філії комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» Дніпропетровської області Прокопович Г.М. 20
державний реєстратор комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» у м.Києві Прошкін О.В. 17
державний реєстратор відділу економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Романівської районної державної адміністрації Житомирської області Харковина А.І. 10
державний реєстратор комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» Одеської області Сосніна Г.В. 10

Полная таблица регистраторов

Просто вдумайтесь: есть человек, на которого жаловались 108 раз за восемь месяцев. Сколько должно быть жалоб, чтобы Минюст обратил на него внимание?

Давайте разберемся, что мы узнали

Первое — большинство случаев рейдерства лежит на поверхности. Данные о них можно легко найти в открытых источниках, что мы и сделали за месяц. Судебные решения, обжалования в Антирейдерскую комиссию и даже упоминания в СМИ — все они дают неполную картину, но с этими цифрами можно легко представить масштаб проблемы.

Второе — Министерство Юстиций закрывает глаза на прошлые «заслуги» регистраторов и продолжает аккредитовать регистраторов с сомнительной репутацией, забывая тщательно проверять. А что хуже, не пресекают деятельность тех, кто нагло переступает закон и здравый смысл.

Но даже регистраторы из коммунальных предприятий, которым отменили аккредитацию, не привлечены к уголовной ответственности. Более того, лишившись аккредитации, они просто идут и создают новое коммунальное предприятие. И процесс запускается сначала.

Третье — в среднем, на область приходится от 10 до 25 коммунальных предприятий, получавших право осуществлять регистрационные действия. Большинство работают нормально, но есть суперзвезды — это два — три предприятия, на которых приходится 30-40% судебных споров.

К примеру, в Ровенской области было аккредитовано 18 субъектов. Мы нашли почти 100 случаев сомнительной регистрации, 25% из которых связаны с одним предприятием, а 28% приходятся на второе предприятие, у остальных же — ноль или одна такая регистрация.

Назва комунального чи державного підприємства Кількість судових рішень за участю КП
КП "Реєстраційний офіс" Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області 24
КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" Здолбінівської районної ради Рівненської області 27

В Днепропетровской области еще более мрачная ситуация — на 21 субъект регистрации приходится 166 судебных актов, свидетельствующих о сомнительных регистрационных действиях. При этом, значительно выделяются три предприятия, на которые приходится почти половина (47%) судебных актов.

Куда смотрит Минюст?

И, несмотря на то, что эти данные являются открытыми, а в Антирейдерскую комиссию регулярно приходят жалобы, никакой реакции со стороны Министерства юстиции не видно. Возникает вопрос: если три предприятия из 21 генерируют половину проблем, но никого не наказывают, может это просто кому-то выгодно?

Мы потратили немного времени, чтобы выявить большую часть случаев незаконного захвата имущества. Все данные были получены из открытых источников: судебного реестра, государственных структур.

Все это сейчас лежит на поверхности, буквально перед носом у Министерства юстиций.

Сейчас пришла новая власть. Мы понимаем, что у них впереди много работы, и мы хотим им помочь. Мы сделали подготовительную работу и простыми инструментами выявили большинство случаев рейдерства. У вас есть с чем и над кем работать.

Новая власть может, конечно, закрыть на это все глаза. Или что-то взять и сделать — выбор за вами.

Надеемся, что новый министр не ограничится постом и 5000 лайками под ним, а изменит систему.

Что дальше?

Следующим нашим шагом может быть создание полной карты объектов, которые стали объектами рейдерства за последние годы. Она будет создана на основании судебных решений и жалоб, которые подавались в Антирейдерскую комиссию. Мы создадим полную картину, показывающую масштаб проблемы и убытки, которые она принесла для страны.

Призыв к действию

Если мы пропустили ваш случай — пишите нам, мы расскажем об этом и заставим власть обратить на это внимание. Ваше дело могло не пойти в суд или вы не подавали жалобу в Министерство юстиций, но проблема все равно есть. Вас хотят обмануть и забрать то, что ваше по праву.

Напишите нам свою историю, это поможет собрать больше информации о пострадавших и более эффективно бороться с рейдерством.

Заполните форму с вашей историей

Дисклеймер от Нобеля

У этого проекта нет цели преследовать и наказать конкретных должностных лиц, чиновников, судей, регистраторов и т.д. Мы просто очень хотим выявить и уничтожить коррупционные схемы и искоренить рейдерство в Украине. И нам глубоко все равно, какие люди стоят за конкретным схематозником и продажным чиновником, и что он/она будут делать, чтобы нам помешать. У нас длинная воля, у нас есть ресурсы на 10 лет, и мы будем делать и публиковать подобные исследования регулярно.

 