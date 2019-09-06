ПростоРейдерство, или как полтора десятка регистраторов разрушают инвестклимат Украины
Liga.net публикует сокращенный вариант исследования проекта Нобель (с) о проблеме рейдерства в Украине. Полную версию можно прочитать по ссылке
Авторы: проект Нобель (с)
06.09.2019
Мы постоянно говорим о развитии Украины, спасительных 7% роста ВВП и других волшебных вещах. В Украине новая власть, мы уже услышали обещания и рецепты от президента, премьера и других «уполномоченных» лиц. Но и Зеленский с Гончаруком, и остальные 42 млн украинцев прекрасно понимают, что пока у нас не будет верховенства права и защиты прав собственности - никакие слова о развитии не изменят ситуацию. Это, кстати, подтверждают научные исследования.
Мы – проект Нобель (с) – хотим это исправить. Начнем с одной из наиболее вредоносных проблем современной Украины — рейдерства. Оно сводит на нет все попытки улучшить инвестклимат в стране и лишает ее шанса на нормальное будущее. Когда твоя собственность и инвестиции постоянно в зоне риска, когда твою компанию/землю/завод/дом/квартиру в любой момент могут забрать, то все разговоры об инвестпривлекательности и продвижении в рейтинге doing business не имеют значения.
Рейдерство в Украине приобрело колоссальный масштаб. Только за 8 месяцев 2019-го зафиксировано более 1000 обращений в антирейдерскую комиссию.
Кто в этом виноват? Нечестные регистраторы – неотъемлемая часть большинства рейдерских схем. Но если вы думаете, что в Украине действует многотысячная армия «черных» регистраторов, и быстро исправить ситуацию не получится, то вы ошибаетесь. Одна из важнейших находок нашего исследования: около половины рейдерских действий приходится на полтора десятков регистраторов (менее 5% регистраторов).
Как можно быстро исправить ситуацию?