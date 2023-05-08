Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

По словам городских властей, оккупанты запустили почти 60 "шахедов". 36 из них летели на Киев. Все были сбиты силами ПВО.

Однако обломки нескольких БПЛА повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе.

Пятеро человек ранены в двух районах города. Трое из них – в многоэтажке. Двоих пострадавших госпитализировали, одного прооперировали. Врачи говорят, что угрозы для жизни нет.

LIGA.net побывала на месте разрушений в одном из районов столицы.

Некоторые автомобили, которые попали в эпицентр взрыва, значительно повреждены или полностью сгорели и не подлежат ремонту.

Жители поврежденных домов самостоятельно убирают обломки стекла.

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