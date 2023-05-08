UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Фото | Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Цей матеріал також доступний українською
Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж - Фото
Фото: Валентина Полищук/LIGA.net
08.05.2023, 14:11

В ночь на 8 мая россияне в очередной раз атаковали Украину. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома в Киеве. Журналисты LIGA.net побывали на месте.

По словам городских властей, оккупанты запустили почти 60 "шахедов". 36 из них летели на Киев. Все были сбиты силами ПВО.

Однако обломки нескольких БПЛА повредили некоторые социальные объекты и жилое многоэтажное здание в Святошинском районе.

Пятеро человек ранены в двух районах города. Трое из них – в многоэтажке. Двоих пострадавших госпитализировали, одного прооперировали. Врачи говорят, что угрозы для жизни нет.

LIGA.net побывала на месте разрушений в одном из районов столицы.

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Некоторые автомобили, которые попали в эпицентр взрыва, значительно повреждены или полностью сгорели и не подлежат ремонту.

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Жители поврежденных домов самостоятельно убирают обломки стекла.

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Последствия ночной атаки иранских дронов Shahed на Украину — фоторепортаж

Читайте также: Разбор | "Это не главная угроза". Почему РФ снова бьет стратегической авиацией и чего ждать дальше

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фоторепортажатака дронамишахеды
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 