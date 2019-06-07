Aрт-Неделя: что посмотреть в Киеве 10-16 июня

Аукціонний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5)

Vita Nova Дукат

Vita Nova - Григорій Гавриленко

У 1965 році в видавництві «Дніпро» вийшла збірка творів Данте Аліг’єрі «Vita Nova (Нове життя)», ілюстрації до якої зробив Григорій Гавриленко. Назва, що була промовистою для Данте, була, мабуть, такою і для тих, хто створював книгу, – адже проект «Відлига» ще не закрився остаточно, і була надія на нове життя та нове мистецтво. Саме в ці роки Гавриленко шукав «нову виразність», нові художні засоби, які були б водночас промовистими та простими. Те, що він винайшов – це лірика, дихання, теплий вітер. У живописі – робота на спрощення, локалізацію форми та кольору. У графіці – характерне штрихування, наївне, якесь дитяче, під певним кутом, з великими інтервалами проміж окремими рисками, з чистою лінією. І навіть у найбільш глухі роки Григорій Гавриленко віртуозно балансував на межі між реалізмом та абстракцією, створюючи роботи, наповнені повітрям та надією. Виставка працює до 5 липня.