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07.06.2019, 18:40
Aрт-Неделя: что посмотреть в Киеве 10-16 июня

Повітряна графіка, тинькові орнаменти, історія по-польськи та храмові розписи по-сучасному – Марина Полякова та проект АртТиждень часопису ІnKyіv рекомендують найцікавіші виставки Києва.

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Аукціонний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5)

Vita Nova Дукат

Vita Nova - Григорій Гавриленко

У 1965 році в видавництві «Дніпро» вийшла збірка творів Данте Аліг’єрі «Vita Nova (Нове життя)», ілюстрації до якої зробив Григорій Гавриленко. Назва, що була промовистою для Данте, була, мабуть, такою і для тих, хто створював книгу, – адже проект «Відлига» ще не закрився остаточно, і була надія на нове життя та нове мистецтво. Саме в ці роки Гавриленко шукав «нову виразність», нові художні засоби, які були б водночас промовистими та простими. Те, що він винайшов – це лірика, дихання, теплий вітер. У живописі – робота на спрощення, локалізацію форми та кольору. У графіці – характерне штрихування, наївне, якесь дитяче, під певним кутом, з великими інтервалами проміж окремими рисками, з чистою лінією. І навіть у найбільш глухі роки Григорій Гавриленко віртуозно балансував на межі між реалізмом та абстракцією, створюючи роботи, наповнені повітрям та надією. Виставка працює до 5 липня.




редактор отдела "Арт" проекта InKyiv
Марина Полякова
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Теги: сучасне мистецтво, виставки
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