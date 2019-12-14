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14.12.2019, 20:30

"Достать ножи". Старомодная головоломка превращает зрителя в детектива

Актеры, игравшие в фильме Достать ножи (Фото: EPA)

Тот редкий случай, когда критики и зрители - практически единодушны в оценке фильма

"Достать ножи" – это низкобюджетный фильм ($40 млн), снятый в жанре классического детектива, который неожиданно для всех покорил американский бок-офис, две недели удерживаясь на второй строчке рейтинга (на первой – "Холодное сердце 2"). Главные роли исполнили: Дэниел Крэйг, Кристофер Пламмер, Крис Эванс, Ана Де Армас, Джейми Ли Кертис, Дон Джонсон, Майкл Шеннон, Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Кэтрин Лэнгфорд.

"Достать ножи" / Knives Out

Рейтинг: PG-13 (непродолжительные сцены насилия, грубая лексика, намеки на секс и наркотики)
Жанр: детектив, драма, триллер
Режиссер: Райан Джонсон
Сценарий: Райан Джонсон
Продолжительность: 130 минут
Студия: Lionsgate

"Достать ножи" – тот самый редкий случай, когда критики и зрители - практически единодушны в оценке фильма. Его рейтинг на "томатометре" Rotten Tomatoes составляет 97%, одобрение зрителей – 92%. В списке самых популярных фильмов IMDb, по состоянию на 14 декабря, "Достать ножи" с рейтингом 8,1 занимает вторую строчку (после "Ирландца" Скорсезе). 

THE GUARDIAN: КОВАРНАЯ МЕТАФИЗИКА

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Критик The Guardian Бенджамин Ли назвал работу Райана Джонсона чудесным и изысканным реверансом Агате Кристи, а также иллюстрацией того, насколько хорош может быть режиссер, которому не "дышат в затылок" студии, сделавшие ставку на производство блокбастеров.

По мнению рецензента, "Достать ножи" – современная детективная композиция, которая не без "коварной метафизики" сохранила уважение к жанру, создав нечто новое.

Сюжет картины – вызывающе хрестоматийный: многочисленные родственники собираются в отдаленном особняке на юбилей богатого главы семейства, которого на утро обнаруживают мертвым. Все – подозреваемые, у каждого есть мотив и возможность.

При этом в фильме присутствуют режиссерские находки, которые переворачивают стандартную структуру с ног на голову на редкость дезориентирующими способами. 

"Это по-настоящему захватывающая изобретательность. И хотя некоторые попытки придать фильму злободневность несколько неуклюжи, их вполне можно простить и забыть, потому что все остальное просто отлично", – написал критик.

По его словам, это очень редкое удовольствие видеть работу режиссера, глубоко влюбленного в жанр, но не доходящего до фанатизма Тарантино; режиссера, который помнит, что его аудитория больше, чем он сам, и что фильму нужны "как голова, так и сердце".

THE NEW YORK TIMES: ГОЛОВОЛОМКА В ЛАБИРИНТЕ КЛАУСТРОФОБИИ

Критик Манохла Даргис из The New York Times охарактеризовала фильм как тщательно продуманную головоломку и изящную игру в кошки-мышки, где место действия – величественный особняк, похожий на мышеловку в форме лабиринта клаустрофобии.

По ее словам, режиссер рассеивает достаточно намеков, чтобы занять зрителя попытками угадать, как все произошло и что будет дальше. 

"Все становится сложным, но не черечур, и похоже, именно так и было задумано", – пишет рецензент.

Отдельной похвалы критика удостоился Дэниел Крэйг, создавший образ немного неуклюжего, но проницательного детектива с безупречным акцентом жителя американского Юга.

В NYT тоже считают лишним добавление в фильм остросоциальной темы, но высоко оценивают мастерство режиссера во всех остальных аспектах.

Социальность картины проявилась в поднятии проблемы нелегальной миграции в США – там есть сцена дискуссии персонажей на эту тему, а мать одной из героинь фильма приехала в страну незаконно.

Критик одобрила динамику развития персонажей, которые в ходе расследования лишаются масок и показывают свою истинную сущность.

TIME: ПРИЯТНЫЙ ДРАЗНЯЩИЙ СЕРПАНТИН

Стефани Захарек из Time описывает "Достать ножи" как восхитительный детектив, который приносит ностальгическое удовольствие, но также и отражает на все заботы и безрассудства, характеризующие современный мир.

"Маркетологи, похоже, думают, что аудитория всегда жаждет чего-то нового. Но что если, сами того не осознавая, зрители действительно жаждут чего-то старого?" – задает вопрос критик.

Она пишет, что "Достать ножи" основаны на самом "изношенном до дыр" сюжете, но Джонсон просто взял основную формулу и сделал ее авторской. 

Получившаяся история завораживает как приятный и дразнящий серпантин: одна догадка сменяет другую, другая третью. Фильм наполнен обманом, жадностью, шантажом, общей неприятностью, но это смешно, очень остроумно и иронично.

"И при всем своем очаровательном хитроумии, "Достать ножи" совершенно прямолинеен в одном: он демонстрирует огромное уважение к людям, действующим правильно и по справедливости. Это фильм, в котором профессионализм и здравый смысл вознаграждены, а глупость и жестокость не получают ничего. И в этом смысле "Достать ножи" - не только отлично сделанное развлечение, но и утопия", – резюмирует критик.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ "ДОСТАТЬ НОЖИ"

Факт 1
Райан Джонсон сейчас известен как режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи", но репутацию он заработал на концептуальных жанровых фильмах со средним бюджетом типа "Братьев Блум" и "Петли времени". Идею картины "Достать ножи" режиссер вынашивал без малого 15 лет.

Факт 2
Название фильма "Ножи наголо" (Knives Out) и его рабочее название "Утренний звонок" (Morning Bell) заимствованы у названий композиций альбома Amnesiac (2001) британской рок-группы Radiohead. 

Факт 3
Премьера фильма в США состоялась в День благодарения – 28 ноября. День благодарения – это время, когда все семьи собираются вместе, и, по статистике, больше всего бытовых убийств происходит именно в этот день.

Факт 4
Персонаж Дэниела Крэйга – частный детектив Бенуа Блан списан с американского историка Шелби Фута, виртуозно владевшего речью, способного изъясняться, как герои Шекспира. Райан Джонсон описал Блана как "американского Пуаро". Ирония в том, что играющий его Крейг не американец, а англичанин.

Факт 5
Огромный круг из ножей, который показывают во время первых бесед с подозреваемыми и финальной развязки, имеет форму бублика. Это материализация метафоры детектива Блана, объясняющего с помощью "дырки от бублика" смысл тайны и поиска разгадки. Все ножи на круге обращены острием к центру – это означает, что каждый персонаж имеет свой "нож" и сражается, чтобы обнаружить дыру в покрове тайны. Часть этих ножей – настоящие, часть – бутафорские.


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Дэниел Крэйг, Достать ножи
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