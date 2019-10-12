Дрон-заправщик, очень умный автомобиль, тихий электросамолет: новости технологий

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Дрон-заправщик Boeing MQ-25

Фото: Boeing





Революционный беспилотный аппарат Boeing MQ-25, который станет воздушным заправщиком для военной авиации США, совершил второй испытательный полет. Об этом сообщает Defense Blog.

На нынешних летных испытаниях MQ-25 впервые полетал с убранными шасси. Свой первый полет дрон выполнил 19 сентября 2019 года.

Boeing MQ-25 оснащен одним турбовентиляторным двигателем Rolls-Royce AE 3007N.

В будущем MQ-25 сможет заправлять боевые самолеты Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler и Lockheed Martin F-35С.