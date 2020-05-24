Боевик "Эвакуация" стал самой успешной кинопремьерой стримингового сервиса Netflix

Фильм "Эвакуация", выпущенный на Netflix, возглавил все рейтинги стрим-сервиса и собрал 90 миллионов просмотров за четыре недели.

В Netflix говорят, что картина стала самой успешной кинопремьерой сервиса.

LIGA.net рассказывает подробности о фильме.

Эвакуация / Extraction

2020

Рейтинг: R (сцены насилия и употребления наркотиков, нецензурные высказывания)

Жанр: боевик, драма

Режиссер: Сэм Харгрейв

Сценарий: Джо Руссо

Оператор: Ньютон Томас Сигел

В ролях: Крис Хемсворт, Рудракш Джайсвал, Дэвид Харбор, Панкадж Трипати, Рандип Худа, Гольшифте Фарахани

На стрим-сервисе: с 24 апреля 2020 года

Продолжительность: 116 минут

Студия: Netflix

Бюджет: $65 млн

По сюжету, профессиональный наемник Тайлер Рейк (Крис Хемсворт) соглашается спасти похищенного 14-летнего сына наркобарона Ови (Рудракш Джайсвал). Действие происходит в столице Бангладеш Дакке.

Фильм "Эвакуация" на сайте IMDb получил рейтинг 6,8 из 10, на основе более 100 000 оценок. На сайте рецензий Rotten Tomatos полоижтельно оценили картину 68% профессиональных критиков и 70% зрителей.

New York Post: Жанр боевика пора избавить от наркомании

Критик Джонни Олексински из New York Post называет фильм поверхностным и рекомендует авторам жанра боевик избавиться от "наркотической" зависимости. Он считает, что современные экшны злопотребляют сюжетами о международной торговле наркотиками – все эти картины похожи друг на друга и лишены юмора.

По мнению рецензента, в "Эвакуации" отлично удались сцены с интенсивными, бессловесными поединками, погонями и паркуром.

Автор New York Post отмечает работу Криса Хемсворта: "Это редкий случай, где ему позволили быть австралийцем". Персонаж Хемсворта безупречен в жестоких схватках, но при этом он – "смягченный вариант мачо": находит подход к спасенному подростку, а также достаточно мягко отбивается от напавших на него детей с оружием.

"Вы не будете шокированы, обнаружив, что режиссер "Эвакуации" – бывший каскадер Сэм Харгрейв", – пишет критик.

London Evening Standard: Детям понравится, родители проигнорируют рейтинг 18+

Рецензент London Evening Standard Шарлотт О’Салливан назвала фильм одновременно умным, новаторским, нелепым и старомодным, и считает, что он очень понравится детям. "Учитывая, что вся вселенная Marvel оказалась в состоянии паузы, многие родители будут склонны игнорировать сертификат 18+ и отнесутся к фильму как к семейному развлечению", – написала она.

В рецензии особо отмечается игра не только Хемсворта, но и индийского актера-подростка Рудракша Джайсвала, особенно сцена, где его герой говорит: "Я похож на посылку в коричневой бумаге… больше на вещь, чем на человека".

Автор рецензии отмечает, что секса в фильме нет, но очень велико количество трупов, а драки "безумно ужасны" (в одной из них человека убивают, ударив его лицом о грабли).

Критик не могла не заметить шутку-отсылку к культовому фильму "Бойцовский клуб", где Брэд Питт играл Тайлера Дердена. Мальчик в "Эвакуации" говорит, что Тайлер Рейк не похож на Тайлера, но похож на Брэда.

Критик пишет, что Хемсворта часто сравнивают с Питтом и полагает, что вставив эту шутку в фильм сценарист Джо Руссо как бы изящно иронизирует: "Все, что вы слышали, правда! Крис и я каннибализируем карьеру Питта!"

TIME: Боевики надо смотреть в кинотеатрах, маленький экран подчеркивает их глупость

Критик TIME Стефани Захарек считает, что боевики помогают людям получить удовольствие от своих скрытых неандертальских импульсов, но для полноты ощущения такие фильмы нужно смотреть в кинотеатрах. На маленьких домашних экранах экшны выглядят глупыми и незначительными.

По ее мнению, "Эвакуация" не достаточно лихой боевик, в котором положительные герои слишком рефлексируют, а злодеи изображены чересчур карикатурно – особенно в сцене, где наркодельцы сбрасывают с крыши ребенка, чтобы преподать урок другим детям.

Рецензент в целом довольна игрой Хемсворта, называя его "превосходным мастером экша", но считает, что он в фильме не лучший. Наиболее яркой она назвала работу исполнительницы роли второго плана – босса Тайлера по имени Ник Хан: особенно она хороша в своей последней сцене. Это иранская актриса Гольшифте Фарахани, которая более всего запомнилась по фильму Джима Джармуша "Паттерсон", где она сыграла экзальтированную жену главного героя, и теперь, по словам критика, заслуживает собственного фильма.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ "ЭВАКУАЦИЯ"

Факт первый

Фильм "Эвакуация" основан на комиксе Ciudad Энди Паркса, Джо Руссо, Энтони Руссо, Фернандо Леона Гонсалеса и Эрика Скиллмана, изданном в 2014 году. В оригинальной истории главный герой спасает не сына наркобарона, а дочь, и действие происходит в Парагвае.

Факт второй

"Эвакуация" – режиссерский дебют Сэма Харгрейва. До этого он снимался как каскадер в десятках фильмов, в том числе в блокбастере "Первый мститель: Другая война", где дублировал Криса Эванса.

Некоторые опасные сцены "Эвакуации" Харгрейв снимал сам. Например, когда дублер Хемсворта прыгал с крыши или падал с балкона, подвешенный на тросах режиссер с камерой следовал за ним. А сцену погони Харгрейв снимал, сидя на капоте автомобиля.

Факт третий

12-минутную экшен-сцену, смонтированную в виде одного кадра, снимали несколько дней.

В сцену вошли погоня, перестрелки, взрывы и драка. В ней много монтажных склеек, но чувство реального времени передано убедительно. Netflix опубликовал двухминутный ролик о том, как ее делали.

Факт четвертый

Сценарий "Эвакуации" написал Джо Руссо – один из режиссеров самого кассового фильма в истории мирового кинематографа "Мстители: Финал". Руссо давно знаком с Хагрейвом и, зная о мечте того стать режиссером, показал ему сценарий на съемках "Мстители: Война бесконечности".

Факт пятый

В начале мая стало известно, что Netflix запустил в разработку продолжение "Эвакуации". Джо Руссо подписал контракт на сценарий к новой части.

"Мы пока не знаем, что это будет – сиквел или приквел. Первый фильм завершился открытым финалом и вызвал много вопросов у зрителей", – сказал Руссо в интервью Deadline.

Руссо надеется, что продолжение снимет Сэм Харгрейв, а Крис Хемсворт вновь исполнит главную роль.

Харгрейв также не исключал, что может снять приквел, где покажет предысторию главного героя и его знакомство с Гаспаром – наемником, которого сыграл Дэвид Харбор.

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