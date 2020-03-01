Фильм недели. "Офицер и шпион": картина-откровение Полански на реальных событиях

Фильм "Офицер и шпион" Романа Полански посвящен капитану Альфреду Дрейфусу – единственному еврею, который служил в 1890-е годы в генеральном штабе армии Франции. Дрейфус по сфабрикованному делу был обвинен в шпионаже в пользу Германии, осужден и отправлен в каторжную тюрьму на остров Дьявола. В картине рассказывается, как боролся за его оправдание и освобождение новый шеф французской контрразведки полковник Пикар.



Дело Дрейфуса стало переломным в истории Франции. Во-первых, был вскрыт тотальный, поддерживавшийся на государственном уровне антисемитизм. Во-вторых, оправдание Дрейфуса привело к смене правительства – с реакционного на реформаторское. В-третьих, впервые в истории, восстановление справедливости стало возможным благодаря активному вмешательству прессы.

Полански, который в 1977 году в США был обвинен в изнасиловании несовершеннолетней и бежал во Францию, в одном из интервью провел параллель между собой и Дрейфусом, заявив, что сам пал жертвой абсурдного правосудия. Это вызвало волну протестов во Франции и во всем мире.

"Офицер и шпион" получил премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Полански был удостоен премий Люмьер и Сезар за лучшую режиссуру (2020). На 45-й церемонии вручения премий Сезар фильм лидировал по количеству номинаций (их было 12) и помимо режиссерской награды получил премии за лучший адаптированный сценарий и лучшие костюмы.

Главные роли в фильме исполнили Жан Дюжарден (Пикар) и Луи Гаррель (Дрейфус).

"Офицер и шпион"

Рейтинг: NR (не получил рейтинга Американской киноакадемии)

Жанр: драма, детектив, саспенс

Режиссер: Роман Полански

Продолжительность: 126 минут

Автор: Роберт Харрис, Роман Полански

Студия: Légende Films, Gaumont

Бюджет картины "Офицер и шпион" составил $22 млн. По состоянию на 1 марта картина заработала в прокате более $18 млн.

Что касается проката, то у фильма были самые сильные для Полански первые выходные во Франции – продали 386 000 билетов на 545 экранах. В первую неделю релиза он возглавил кассовые сборы и продал более 501 000 билетов, во вторую неделю опустился на 4-е место, в результате за две недели было продано 887 000 билетов. Для сравнения: его обладатель Оскара в 2002 году "Пианист" продал 1,8 млн билетов за весь прокат, "Венера в мехах" (2013) – 264 000 билетов, "Основано на реальных событиях" (2017) – 110 000 билетов. Сейчас во Франции продано более 1,5 млн билетов на "Офицер и шпион", и он все еще в прокате.

Сайт IMDb присвоил фильму рейтинг 7,3 из 10-ти, а на Rotten Tomatoes его одобрили 81% зрителей и 72% критиков (средний рейтинг 6,78 из 10-ти).

The Guardian: Расследование антисемитизма 1890-х годов

Критик The Guardian Ксан Брукс считает, что фильм красиво и увлекательно описывает долгий процедурный процесс, который разоблачил институционализированный антисемитизм Франции 1890-х годов.

Он назвал удачным ходом режиссера то, что на первом плане повествования находится не Дрейфус, а защищающий его Пикар.

86-летний Полански, по словам критика, давно отказался от атмосферы эстетствующего юношеского хулиганства, характерного для персонажей его ранних фильмов, таких как "Отвращение" и "Ребенок Розмари". При этом, по мнению критика, нарисованный в "Офицере и шпионе" тонкий и безжалостно-точный портрет "провонявшего сероводородом" французского генерального штаба напоминает атмосферу снятого в 1974 году Полански "Китайского квартала".

По словам критика, этот фильм можно сравнить с внушительной викторианской мебелью – "сделано на совесть, сделано для использования". Чем дольше вы смотрите на него, тем более сильное впечатление он производит.

Los Angeles Times: Увлекательность разведки и хрупкость попранной справедливости

Автор Los Angeles Times Джастин Чанг называет фильм драмой расследования и оправдания, сфокусированной на поиске справедливости и обличении системного расизма. По его мнению, это придает картине налет морального высокомерия, и это сложно для восприятия, учитывая историю, связанную с режиссером.

"Офицер и шпион" стал причиной очередного всплеска вечных дебатов о том, можно ли отделить ценность искусства от злодеяний художника - или же совершенные злодеяния должны лишить художника права заниматься своим искусством.

Критик пишет, что в фильме Полански нет и намека на возможное желание режиссера провести параллель между своей американской историей и историей Дрейфуса. В то же время, он напоминает, что Роман Полански во время Холокоста лишился родителей, чудом спасся после разгрома нацистами Краковского гетто и выжил благодаря помощи польской семьи.

Автор рецензии высоко оценивает мастерство, с которым режиссер подробно показывает способы работы французской разведки XIX века.

По его мнению, один из самых трезвых выводов фильма состоит в том, что попранная справедливость неуловима и неполноценна, и что требуется огромная решимость, чтобы добиться мельчайшей моральной победы.

Variety: Личность художника нельзя отделять от его искусства

Обозреватель Variety Оуэн Глейберман настаивает, что личность художника нельзя отделять от его искусства, но признает, что в случае с новой картиной Полански это почти невозможно. Он называет фильм "Офицер и шпион" роскошно масштабированным, грандиозно поставленным и строго правдивым.

Он считает, что у режиссера было две причины пересказывать давнюю скандальную историю Дрейфуса, и "только одна из них хорошая".

По его словам, дело Дрейфуса показывает, как антисемитские настроения смогли подняться из национальной почвы и стать политикой, что в итоге через несколько десятилетий привело Европу к чудовищным последствиям. Учитывая беспокоящий рост антисемитизма в Европе сегодня, пишет критик, параллели слишком очевидны, и понятно, почему они имеют значение.

Вторую причину, которую видит обозреватель, он называет неприемлемой, непристойной и возмутительной – попытка Полански сравнить себя с Дрейфусом.

Критик пишет, что первая половина фильма похожа на скрупулезный старомодный эпос, она увлекает и поглощает зрителя. Тогда как вторая часть картины, по его мнению, напоминает театрализованную версию статьи из Википедии.

При это он восхищается игрой Дюжардена. По его словам, актер "привносит в роль заряд благородства, и можно увидеть, как он думает, а это признак великого артиста".

В итоге, критик называет "Офицер и шпион" отличным фильмом о разоблачителях, но при условии, что зритель ничего не знает о режиссере.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Факт 1

В мировом прокате фильм называется "Офицер и шпион", его рабочее название было - D, а во Франции он вышел в прокат как J’accuse. "J’accuse" ("Я обвиняю") – это заголовок статьи Эмиля Золя, опубликованной в 1898 году в газете L’Aurore в защиту Дрейфуса. Автором заголовка и редактором L’Aurore в тот момент был будущий премьер-министр Франции Жорж Клемансо, который в целом опубликовал более 650 статей в поддержку Дрейфуса.

Факт 2

Изначально планировалось, что "Офицер и шпион" будет снят в Польше как англоязычный фильм с голливудской звездой в главной роли.Однако благодаря снижению налогов, появилась возможность провести съемки на оригинальных площадках в Париже, на французском языке и с французскими актерами.

Факт 3

Несколько топ-представителей французской власти публично заявили о бойкоте фильма. В частности, это сделали министр по вопросам равноправия Франции Марлен Скиаппа и пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиайе. Их поддержал министр культуры Франк Риестер заявив, что талант – это не смягчающее обстоятельство, а гений – не гарантия безнаказанности. Премьер-министр Эдуар Филипп сказал, что пойдет смотреть фильм со своими детьми, поскольку картина рассказывает о важном событии в истории Франции.

Факт 4

Дело Дрейфуса привело в расколу общества во Франции, страна разделилась на дрейфусаров и антидрейфусаров, между которыми шла ожесточенная борьба.

Сторону обвинения заняло практически все военное сословие, в том числе военные министры и весь генеральный штаб, а также клерикалы, националисты и особенно антисемиты. Радикалы и социалисты в подавляющем большинстве встали на сторону Дрейфуса.

Среди известных людей эпохи дрейфусарами стали писатели Эдмон Гонкур, Эдмон Ростан, Анатоль Франс, Марсель Пруст, художники Клод Моне, Камилло Писсаро, Поль Синьяк, актриса Сара Бернар.

Антидрейфусары: писатели Жюль Верн, Морис Баррес, Леон Доде, художники Эдгар Дега, Поль Сезанн, Анри Матисс.

Факт 5

Полански не присутствовал на церемонии награждения Сезар, сославшись на желание защитить своих родных и коллег от травли активистов. После того как его объявили лучшим режиссером, несколько женщин покинули зал. Среди них были актриса Адель Энель и режиссер Селин Сьямма, чей "Портрет девушки в огне" получил Сезар за работу оператора.