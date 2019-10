Фрегат-невидимка, экзоскелет, умная майка, бионическая нога: новости технологий

В Индии спустили на воду головной корабль проекта 17A, фрегат INS Nilgiri, созданный с использовнием новейших стелс-технологий. Об этом сообщает The Times of India.

Водоизмещение INS Nilgiri составляет 6700 тонн при длине 149 метров и ширине 17,8 метра. Корабль сможет развивать скорость до 28 узлов (52 км/ч), а дальность его хода составит около 5500 морских миль (10 200 км). Вес фрегата составит более 2650 тонн, а его грузоподъемность превысит 6500 тонн.

На борту фрегата разместится экипаж из 150 человек и два многоцелевых военных вертолета.

Из вооружения INS Nilgir получит артиллерийскую установку Oto Melara калибра 127 мм, две 30-миллиметровые зенитные установки АК-630М, пусковые установки на восемь сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, ракетно-наземные комплексы Barak 8 (LR-SAM), систему радиоэлектронной борьбы Ajanta и гидролокаторы Humsa-NG и IAI EL/M-2248 MF-STAR.

INS Nilgiri должен начать ходовые испытания в 2020 году, а в состав ВМС Индии войдет в 2022 году.

В рамках проекта 17A планируется построить семь фрегатов, последний из которых должен быть включен в состав флота в 2025 году. Четыре фрегата будут созданы компанией MDL, а еще три - Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd (GRSE). Сумма контракта с ВМС оценивается более чем в $12 млрд.

Launch of the 1st Project 17A ship 'Nilgiri' at #MDL on 28 Sep 19 will have history repeat itself. Old Nilgiri, first ever major warship built in India, was also launched from the same shipyard. #MakeInIndia @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia pic.twitter.com/wy8KbQGKRh