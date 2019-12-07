"Ирландец" Скорсезе. Рискованный дорогой эксперимент сотрудничества форматов

Новый фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" – один из основных претендентов на Оскар, наравне с "Однажды в Голливуде" Тарантино и "Джокером" Филлипса. Главные роли исполнили Роберт Де Ниро (Ширан), Аль Пачино (Хоффа) и Джо Пеши (Буфалино). Фильм рассказывает историю Фрэнка "Ирландца" Ширана – водителя-дальнобойщика, который стал киллером мафии.

"Ирландец" / The Irishman



Рейтинг: R (ненормативная лексика и сцены насилия)

Жанр: драма, биография

Режиссер: Мартин Скорсезе

Автор сценария: Стивен Заиллиан

Продолжительность: 209 минут

Студия: Netflix

"Ирландца" уже признали лучшим фильмом года Сообщество кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC), Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства (AFI). Его рейтинг на "томатометре" Rotten Tomatoes составляет 96%. В списке самых популярных фильмов IMDb, по состоянию на 7 декабря, "Ирландец" занимает первую строчку.

THE VARIETY: ЛЕДЕНЯЩИЙ КРОВЬ ЭПОС



В рецензии Оуэна Глейбермана из The Variety "Ирландец" назван захватывающим, леденящим кровь эпосом, который нокаутирует своей длительностью.

"Величественное, зловещее, захватывающее дыхание подведение итогов, не просто драма, а смелое и новое видение преступного мира, в то же время перекликающееся с предыдущими фильмами режиссера о мафии", - написал критик.

Критик назвал фильм успешным примером "смелого сдвига в отрасли". По его мнению, "Ирландец" не мог бы появиться в условиях современной студийной системы без помощи стримингового сервиса, несмотря на то, что последний, казалось бы, по определению ориентирован на короткий метр.

THE NEW YORK TIMES: О НАСИЛИИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ, ПАМЯТИ И ПОТЕРЕ

Критик А.О. Скотт из The New York Times охарактеризовал фильм как монументальную элегическую историю о насилии, предательстве, памяти и потере.

Отмечается, что в "Ирландце" предложена несколько отличная от традиционной точка зрения на мотивы "влиятельных" людей. Ими движут не амбиции, не благородные побуждения и не стремление к насилию.

Фрэнк Ширан становится преступником из-за страха не суметь обеспечивать свою увеличивающуюся семью. Позже он принимает предложение занять высокий пост в профсоюзном движении не потому, что он этого хочет, а потому что его об этом попросил человек, на которого он работает.

Джеймс Хоффа делает публичные заявления о связи профсоюза "Международное братство перевозчиков" с мафией не из благородных побуждений, а потому что хочет вернуть себе пост его президента.

Рассел Буфалино стал боссом мафии, потому что родился в соответствующей семье – это как бы профессиональная династия.

THE GUARDIAN: ПЛЮСЫ ТЕХНОЛОГИИ

Бенджамин Ли из The Guardian считает, что риск использования пока несовершенной технологии "омоложения" актеров принес неожиданный эффект.

По мнению критика, в случае с Де Ниро создается впечатление, что CGI дала сбой – у персонажа на протяжении практически всего фильма, за исключением сцен в старости, неестественные глаза. Они выглядят неподвижными, пустыми, бесцветными – не соответствующими глазам человека среднего возраста.

Мертвые глаза киллера символически отображают его внутренний мир. Речь не идет о его отсутствии, ведь с возрастом выражение глаз персонажа выглядит все более человеческим. Имеется в виду "замирание" внутреннего мира человека, который стал сначала вынужденным убийцей (Фрэнк Ширан – ветеран Второй мировой войны), а затем – киллером мафии. Со временем внутреннее сопротивление убийствам исчезает и соответственно пропадают его внешние признаки.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ "ИРЛАНДЕЦ"

Факт 1

Фильм снят на основе документального романа "Я слышал, ты красишь дома" Чарльза Брандта, который он написал после многочисленных интервью с Фрэнком "Ирландцем" Шираном. Книга стала бестселлером, записи разговоров вскоре изъяло ФБР. "Я слышал, ты красишь дома" – распространенное среди мафиози идиоматическое выражение: так говорили о киллерах, кровь жертв которых остается на стенах домов и таким образом "красит" их. Идея экранизировать книгу возникла не у Скорсезе, а у Де Ниро.

Факт 2

В "Ирландце" широко использована цифровая технологии CGI (computer-generated imagery) для омоложения актеров. В картине Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино, которым в реальности 76, 76 и 79 лет соответственно, играют своих персонажей в периоды, когда тем примерно 30, 50 и 80 лет.

Факт 3

Бюджет картины $159 млн. Сам Скорсезе назвал его "дорогостоящим экспериментом" – не только из-за риска чрезмерного увлечения цифровыми технологиями, но и из-за хронометража картины, которая длится три с половиной часа. При этом режиссер заявил, что не рассматривал возможность создания "Ирландца" в формате сериала, поскольку суть фильма - в накоплении деталей и его нужно смотреть сразу целиком.

Факт 4



"Ирландец" снят на основе книги, которая написана со слов реального Фрэнка Ширана, высказавшего нетрадиционные версии некоторых громких исторических событий.

Во-первых, в картине сообщается, что мафия помогла Джону Кеннеди, чей отец якобы был крупным отставным бутлегером, выиграть президентские выборы в обмен на обещание вернуть Кубу и многочисленные увеселительные заведения, которыми владели криминальные группировки на острове. Обещание не было выполнено, более того брат Кеннеди открыл "охоту" на мафию, и президента убили.

Во-вторых, в "Ирландце" говорится, что в 1961 году мафия помогала доставить оружие для проведения операции в бухте Кочинос, известной как высадка в "заливе Свиней", организованной при участии правительства США для свержения правительства Фиделя Кастро на Кубе.

И наконец, Фрэнк Ширан берет на себя ответственность за исчезновение влиятельного профсоюзного лидера Джеймса Хоффы, который "в 50-х был как Элвис, а в 60-х – больше, чем Битлз". Несмотря на признание Ширана в убийстве Хоффы, официально дело считается нераскрытым. Одна из причин: документально подтверждено, что в момент исчезновения Хоффы, "Ирландец" находился очень далеко от места событий.

Факт 5

Перед выходом "Ирландца" Netflix арендовал старейший кинотеатр Нью-Йорка The Paris Theatre, закрытый в августе 2019 года. По данным источников, срок аренды The Paris Theatre – 10 лет.

Отдельный кинотеатр призван упростить для стрим-сервиса продвижение его фильмов на Оскар. По правилам академии получение номинации возможно только, если у фильма был кинотеатральный прокат в США.

В случае с "Ирландцем" крупные сети отказали Netflix в широком прокате, сославшись на обязательное 90-дневное окно между релизом в кино и онлайн.

Предполагается, что c помощью кинотеатра Netflix сможет не только показывать свои фильмы на большом экране, но и по-новому продвигать их, например, проводить ретроспективы режиссеров по случаю выхода их новых проектов на стриминг-сервисе.