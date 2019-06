Лучшие новости кино: новый Дэдпул, старт съемок "Форсажа 9"

Фото: Fox

Райан Рейнольдс сыграет другую версию Дэдпула

Райан Рейнольдс вернется в роли Дэдпула в одном из будущих проектов студии Marvel. Однако новая версия персонажа будет отличаться от того, что знакомого всем Дэдпула по фильмам студии Fox. Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники, близкие к производству.

Подробностей мало. Известно только, что марвеловский Дэдпул сохранит склонность к "пробиванию четвертой стены" и будет знать о себе из других фильмов.

Дэдпул вместе с другими персонажами стал собственностью Marvel после слияния Fox/Disney. Инсайдеры уточняют, что конкретных планов по внедрению Дэдпула в киновселенную Marvel пока нет. В студии идут постоянные обсуждения относительно его введения в франшизу Людей Икс и Фантастическую четверку, но пока это только разговоры.