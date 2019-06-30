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30.06.2019, 18:02
Лучшие новости кино: новый Дэдпул, старт съемок "Форсажа 9"

Новая версия Дэдпула, Генри Кавилл в роли Шерлока Холмса, Леди Гага в "Стражах Галактики", розыгрыш актеров "Очень странных дел" и другие киноновости недели - в обзоре LIGA.net.

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Фото: Fox

Райан Рейнольдс сыграет другую версию Дэдпула

Райан Рейнольдс вернется в роли Дэдпула в одном из будущих проектов студии Marvel. Однако новая версия персонажа будет отличаться от того, что знакомого всем Дэдпула по фильмам студии Fox. Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники, близкие к производству.

Подробностей мало. Известно только, что марвеловский Дэдпул сохранит склонность к "пробиванию четвертой стены" и будет знать о себе из других фильмов.

Дэдпул вместе с другими персонажами стал собственностью Marvel после слияния Fox/Disney. Инсайдеры уточняют, что конкретных планов по внедрению Дэдпула в киновселенную Marvel пока нет. В студии идут постоянные обсуждения относительно его введения в франшизу Людей Икс и Фантастическую четверку, но пока это только разговоры.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Стражи галактики, кино, форсаж, шерлок холмс, дэдпул
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