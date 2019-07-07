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07.07.2019, 18:15
Лучшие новости кино: приквел Гарри Поттера, новая Женщина-кошка

Приквелы Гарри Поттера и Властелина колец, новая Женщина-кошка для Бэтмена, продолжение "Назад в будущее" и другие киноновости недели - в обзоре LIGA.net.

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Сериал-приквел "Гарри Поттера"

Фото: EPA

Студия Warner работает над сериалом по вселенной "Гарри Поттера", действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, проект пребывает на самой ранней стадии производства и подробностей практически нет. Известно, что сериал не будет связан с основными фильмами, а представит абсолютно новых персонажей, которые работают и учатся в Хогвартсе.

Выпуск сериал по вселенной Гарри Поттера очтасти связан с тем, что в ближайшем будущем начнет работу стрим-сервис студии Warner - WarnerMedia.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Властелин колец, кино, Гарри Поттер, бэтмен
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