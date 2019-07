Лучшие новости кино: приквел Гарри Поттера, новая Женщина-кошка

Сериал-приквел "Гарри Поттера"

Фото: EPA

Студия Warner работает над сериалом по вселенной "Гарри Поттера", действие которого развернется до событий оригинальных фильмов. Об этом сообщает We Got This Covered со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, проект пребывает на самой ранней стадии производства и подробностей практически нет. Известно, что сериал не будет связан с основными фильмами, а представит абсолютно новых персонажей, которые работают и учатся в Хогвартсе.

Выпуск сериал по вселенной Гарри Поттера очтасти связан с тем, что в ближайшем будущем начнет работу стрим-сервис студии Warner - WarnerMedia.