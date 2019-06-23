Лучшие новости кино: приквелы "Игры престолов" и "Голодных игр"

Приквелы "Игры престолов" и "Голодных игр", Вуди Харрельсон в роли Тимоти Лири, Брэдли Купер в триллере Гильермо дель Торо и другие киноновости недели - в обзоре LIGA.net .

Начало съемок приквела "Игры престолов"

Фото: EPA





В Северной Ирландии стартовали съемки пилотного эпизода сериала с неофициальным названием "Долгая ночь" - приквела "Игры престолов". Канал HBO пока не заказал производство целый сезон - сначала хочет посмотреть, каким получится пилот, сообщает EW.

В сериале снимаются Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Джон Симм, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Маркиз Родригез, Ричард МакКейб, Дикси Эгерикс и Тоби Регбо.

Режиссером приквела стала С. Дж. Кларксон, известная по работе над сериалами "Декстер", "Джессика Джонс" и "Мост". Джордж Р. Р. Мартин написал сценарий сериала совместно с Джейн Голдман ("Дом странных детей мисс Перегрин").

По слухам, в приквеле речь пойдет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств и погрузили мир в хаос. Обещают, что будет раскрыта тайна происхождения Белых ходоков.