Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.07.2019, 13:19
Лучшие трейлеры недели. "Джуманджи 2", "Иловайск 2014": видео

"Джуманджи: Новый уровень", "Камуфляж и шпионаж", "Иловайск 2014", Knives out, "Барашек Шон: Фермагеддон", "Король Лев" - в подборке LIGA.net.

1/6

"Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level)

В финале первой картины серии "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) Дуэйн Джонсон и Кевин Харт играли подростков, застрявших в телах взрослых, и уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним.

Только игра теперь работает иначе - вместе со старыми героями туда попадают еще два старика (Дени Де Вито и Денни Гловер). Теперь они должны добраться до нового уровня "Джуманджи", найти пропавших друзей и вновь выбраться на свободу.

Мировая премьера запланирована на 13 декабря.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: трейлеры, кино, король лев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Украинский фильм получил награду фестиваля в Карловых Варах
Стиль жизни Украинский фильм получил награду фестиваля в Карловых Варах
Кино. Вышел трейлер фильма об Иловайской трагедии
Стиль жизни Кино. Вышел трейлер фильма об Иловайской трагедии
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Лига смелых: украинские бизнесмены до 25 лет
Технологии Лига смелых: украинские бизнесмены до 25 лет
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 