Лучшие трейлеры недели. "Джуманджи 2", "Иловайск 2014": видео

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"Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level)

В финале первой картины серии "Джуманджи: Зов джунглей" (2017) Дуэйн Джонсон и Кевин Харт играли подростков, застрявших в телах взрослых, и уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним.

Только игра теперь работает иначе - вместе со старыми героями туда попадают еще два старика (Дени Де Вито и Денни Гловер). Теперь они должны добраться до нового уровня "Джуманджи", найти пропавших друзей и вновь выбраться на свободу.

Мировая премьера запланирована на 13 декабря.