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16.06.2019, 12:48
Лучшие трейлеры недели. "Доктор Сон", "Пенниуорт": видео

"Доктор Сон", "Пенниуорт", "Холодное сердце 2", "Фокстер&Макс", "Форсаж: Шпионы-гонщики", "Гостайна", "Хорошие мальчики" - в подборке LIGA.net.

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"Доктор Сон"

"Доктор Сон" (Doctor Sleep) - экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который стал продолжением культового "Сияния". Роль взрослого Дэнни Торранса Юэн МакГрегор.

В детстве Дэнни пережил психологическую травму - его отец попытался убить всю семью. Спустя тридцать лет он никак не может забыть прошлое и подавляет свой талант "сияния" алкоголем. Однажды он устанавливает связь с девочкой Аброй Стоун, которая, как и он, обладает таинственным даром. Абра рассказывает ему о группе людей, которые охотятся за обладающими "сиянием" и поглощают их способности.

Режиссер Майк Флэнеган рассказывал, что во время работы он постарался не только сделать достойную киноадаптацию Кинга, но и почтить память классики кинематографа - "Сияние" Стэнли Кубрика.

Кинг уже лично похвалил картину, написав в Twitter: "Этот фильм взорвет ваш мозг. Разумеется, если у вас он останется после "Оно 2".




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: Доктор Сон, кино, трейлер, форсаж, гостайна, Фокстер&Макс, Пенниуорт, бэтмен, холодное сердце
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