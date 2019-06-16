Лучшие трейлеры недели. "Доктор Сон", "Пенниуорт": видео

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"Доктор Сон"

"Доктор Сон" (Doctor Sleep) - экранизация одноименного романа Стивена Кинга, который стал продолжением культового "Сияния". Роль взрослого Дэнни Торранса Юэн МакГрегор.

В детстве Дэнни пережил психологическую травму - его отец попытался убить всю семью. Спустя тридцать лет он никак не может забыть прошлое и подавляет свой талант "сияния" алкоголем. Однажды он устанавливает связь с девочкой Аброй Стоун, которая, как и он, обладает таинственным даром. Абра рассказывает ему о группе людей, которые охотятся за обладающими "сиянием" и поглощают их способности.

Режиссер Майк Флэнеган рассказывал, что во время работы он постарался не только сделать достойную киноадаптацию Кинга, но и почтить память классики кинематографа - "Сияние" Стэнли Кубрика.

Кинг уже лично похвалил картину, написав в Twitter: "Этот фильм взорвет ваш мозг. Разумеется, если у вас он останется после "Оно 2".