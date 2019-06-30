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30.06.2019, 13:01
Лучшие трейлеры недели. "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Бонд 25": видео

"Форсаж: Хоббс и Шоу", "Мидуэй", "Бонд 25: Ямайка", "Война токов", "Посторонний", "Ангелы Чарли", "Музыкальная глухота" - в подборке LIGA.net.

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"Форсаж: Хоббс и Шоу" (Hobbs & Shaw)

Финальный трейлер боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу", премьера которого запланирована на 1 августа 2019-го.  

Спецагент американской дипломатической службы безопасности Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и бывший элитный оперативник британской разведки Деккард Шоу (Джейсон Стэйтем) впервые встретились в 2015 году в фильме "Форсаж 7" и стали заклятыми врагами.

Неуязвимый, генетически модифицированный сверхчеловек Брикстона получает биологическое оружие, способное уничтожить планету, и побеждает оперативницу МИ6 (Ванесса Кирби), которая ко всему прочему сестра Шоу. Теперь Хоббс и Шоу вынуждены работать вместе.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: кино, трейлер
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