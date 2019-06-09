Лучшие трейлеры недели. "К звездам", "Ford против Ferrari": видео

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"К звездам" (Ad Astra)

Студия 20th Century Fox представила первый трейлер фантастического фильма "К звездам", который снимает режиссер "Затерянного города Z" Джеймс Грэй.

Из-за странного излучения, пришедшего из глубин космоса, жизнь на Земле оказалась под угрозой исчезновения. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля Лима. Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Брэд Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним. Премьера запланирована на 20 сентября 2019 года.