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14.07.2019, 13:44
Лучшие трейлеры недели. "Мулан", "Малефисента", "Джуди": видео

"Мулан", "Малефисента", "Джуди", Freaks, "Ода радости", The Wretched - в подборке LIGA.net.

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"Мулан" (Mulan)

Студия Walt Disney выпустила первый тизер-трейлер к игровому фильму - ремейку популярного анимационного фильма "Мулан". Мультфильм вышел в 1998 году и  только в кинопрокате заработал $304 млн.

Действие мультфильма происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в доспехи отца, Мулан присоединяется к воинам-мужчинам и отправляется в поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный болтливый дракончик Мушу.

В игровом фильме сюжет прежний, только дракончика заменили на феникса.

Режиссер картины Ники Каро, роль Мулан досталась звезде "Запретного царства" Лю Ифэй. Императора Китая сыграет Джет Ли, а Донни Йен исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

Премьера "Мулан" намечена на 25 марта 2020 года.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: трейлеры, кино, мулан, Малефисента
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