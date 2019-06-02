Лучшие трейлеры недели: "Рэмбо 5", "Чернобыль", "Вперед" - видео

"Рэмбо 5: Последняя кровь"

Опубликован первый трейлер нового фильма легендарной франшизы - "Рэмбо 5: Последняя кровь" киностудии Lionsgate Movies.

Ветеран Джон Рэмбо устал от кровопролития и поселился на ранчо в Аризоне, чтобы забыть о ранах прошлого и просто заботиться о животных. Но кто-то похищает знакомую девушку старого солдата, и Рэмбо пришлось вновь взяться за оружие и выйти против одного из самых могущественных наркокартелей Мексики. Полчища врагов ждет коллекция новых смертоносных ловушек. Рэмбо сыграл, конечно же, Сильвестр Сталлоне. Фильм станет продолжением картины "Рэмбо 4" десятилетней давности. Дебютная часть франшизы под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышла на экраны в 1982 году.