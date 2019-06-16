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16.06.2019, 16:02
Новости кино: КиберКиану Ривз, Рэдклифф в комедии-интерактиве

Киану Ривз в игре Cyberpunk 2077, Дэниэл Рэдклифф в интерактивной комедии, игра "Мстители", подробности о новом Бэтмене и другие киноновости недели - в обзоре LIGA.net.

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Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Фото: CD Projekt RED

Известный голливудский актер Киану Ривз стал персонажем игры Cyberpunk 2077 и представил ее новый трейлер.

Cyberpunk 2077 - новая игра компании CD Projekt RED, известной по проекту "Ведьмак". Действие разворачивается в футуристическом городе Найт-Сити. Ривз сыграл героя по имени Джонни Сильверхенд - гитариста с серебряной кибернетической рукой, который помогает выжить главному герою. В сети его персонажа уже прозвали КиберКиану.

Игрокам веделена роль усиленного киберимплантами наемника, представителя местной преступности.

Геймплей предоставит полную свободу действий, шесть крупных районов для деятельности и реалистичную сменяемость дня и ночи.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: кино, киану ривз, мстители, дэниэль рэдклифф
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