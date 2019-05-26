Новости кино. Лучшие трейлеры недели - видео

"Терминатор: Темные судьбы", "Черное зеркало", "Мир Дикого Запада", "Однажды… в Голливуде" и "История игрушек 4" - в обзоре LIGA.net .





Кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media показали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Фильм станет прямым продолжением истории, показанной в двух культовых картинах - "Терминатор" (1984) и "Терминатор 2: Судный день" (1991), сюжет которых не связан с другими фильмами этой франшизы и телесериалом "Терминатор: Хроники Сары Коннор" (2008-2009).

Фильм снимали в Испании, Венгрии и США, съемочный процесс был закончен в конце прошлой осени, бюджет - до $200 млн.

В преддверии выхода первого трейлера в сети появился первый постер. "Добро пожаловать в день после Судного дня" - таков теглайн картины, написанный под портретом Сары Коннор, роль которой исполняет Линда Хэмилтон.

Подробности сюжета нового "Терминатора" хранят в строгой тайне. Судя по трейлеру, Саре Коннор пришлось вновь взяться за оружие, чтобы остановить очередную попытку Skynet уничтожить человечество. Помогать ей будут солдат и наемный убийца Грейс (Маккензи Дэвис) и новый персонаж борцов с машинами Дани Рамос (Наталия Рейс). Современную модель робота-убийцы Терминатор REV-9 сыграет Гэбриел Луна. Появится и Арнольд Шварценеггер, который, похоже, исполнит роль как человека-прототипа, так и киборга Т-800.

Премьера назначена на конец октября 2019-го.