Новости кино: Шварценеггер читает рэп, новый актер для Бэтмена

Мультфильм и рэп Шварценеггера, "Чернобыль" vs "Игра престолов", новый Бэтмен, подробности о сюжете "Терминатора" и другие киноновости недели

Мультфильм и рэп Шварценеггера, "Чернобыль" vs "Игра престолов", новый Бэтмен, подробности о сюжете "Терминатора" и другие киноновости недели

Арнольд Шварценеггер взялся за голос

Фото: Genius Brands Int.





Легендарный актер в мультфильме "Детский сад супергероев Стена Ли" (Stan Lee's Superhero Kindergarten) озвучивает бывшего супергероя Арнольда Армстронга, который вынужден стать учителем для группы детей, получивших суперспособности в результате таинственного взрыва. Об этом сообщает THR. Идея проекта принадлежит Стэну Ли, а сценарий написал Фабиан Нициезе, за производство отвечают Genius Brands, POW! Entertainment и Oak Productions. "Железный Арни" уже играл воспитателя малышей - в вышедшем на экраны в 1990-ом "Детсадовском полицейском" (Kindergarten Cop), который стал одной из причин появления сегодняшнего детсада супергероев.

Помимо озвучки мульта Шварценеггер принял участие в записи мотивационной композиции Pump it Up австрийского исполнителя Андреаса Габалье. Габалье записал песню и ролик, где выражает уважение и восхищение Шварценеггеру - актер тоже начитывает там длинный куплет рэпа.