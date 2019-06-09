Новости кино: спин-офф "Мира Юрского периода","Отряд самоубийц 2"

Анимационный спин-офф "Мира Юрского периода", новые лица в "Отряде самоубийц 2" и другие киноновости недели - в обзоре LIGA.net .

Анимационный спин-офф "Мира Юрского периода"

Netflix заказал студии DreamWorks Animation производство анимационного сериала Jurassic World: Camp Cretaceous по вселенной "Парк Юрского периода". Об этом сообщает Variety.

Премьера запланирована на 2020 год.

По сюжету сериала группа из шести подростков попадает в новый лагерь на остров Исла Нублар, где их ждет масса впечатлений от встречи с динозаврами. Что-то идет не так и тинейджеры остаются один на один с ящерами. Придется выживать.