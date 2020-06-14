Документальный сериал "Последний танец", посвященный баскетболисту Майклу Джордану и клубу Чикаго Буллз стал одним из самым громких хитов весны

"Последний танец" – документальный мини-сериал, созданный совместно компаниями ESPN Films и Netflix, рассказывающий о баскетбольном клубе Чикаго Буллз (Chicago Bulls).



Сюжет вращается вокруг карьеры легендарного баскетболиста Майкла Джордана и его игр за Чикаго Буллз с основным акцентом на сезон 1997/1998 гг.

В сериале представлены эксклюзивные, ранее неизданные кадры игр, а также интервью со многими знаменитыми игроками НБА, включая Майкла Джордана, а также Скотти Пиппена и Денниса Родмана.

"Последний танец" транслировался на американском спортивном кабельном телеканале ESPN с 19 апреля по 17 мая, а на следующий день после выхода эпизодов в эфир в США – они появлялись на Netflix.

Первоначально планировалось, что премьера мини-сериала состоится в июне, но из-за нехватки спортивных программ, вызванных пандемией коронавируса, руководители ESPN решили изменить дату.

По информации Forbes, "Последний танец" был невероятно популярен с самого начала – уже 19 апреля во время премьерного показа двух первых эпизодов на телеканале ESPN он набрал около 6,1 млн зрителей. Премьеры последующих восьми серий смотрели в среднем около 5,6 млн человек каждый эфир.

По данным Netflix, за первый месяц на стрим-сервисе сериал посмотрели 37,6 млн зрителей.

"Последний танец" высоко оценивают как зрители, так и критики. Его рейтинг на сайте IMDb составляет 9,3 из 10 на основе почти 50 000 отзывов. На сайте Rotten Tomatoes сериал получил одобрительное мнение 96% критиков и 95% зрителей.

"Последний танец"/The Last Dance

документальный мини-сериал, 2020

Студии: ESPN Films, Netflix

Режиссер: Джейсон Хехир (Jason Hehir)

Количество серий: 10

Премьерный показ: 19 апреля – 17 мая

The New York Times: Такой была НБА до эпохи хип-хопа и Instagram

Критик NYT Уэстли Моррис пишет, что Чикаго Буллз – это команда, чьи личности, личные драмы и подвиги в полной мере заслуживают сольного 10-серийного проекта. О Джордане он говорит, что "15 сезонов блеска, хитрости, безжалостности, воли, перфекционизма и артистизма" делают невозможным преувеличение его заслуг.

Автор подчеркивает, что "золотой состав" Чикаго Буллз до сих пор настолько важен, что создатели фильма смогли привлечь для участия в проекте двух президентов США – Билла Клинтона и Барака Обаму в качестве комментаторов.

Критик называет сериал захватывающей "прогулкой по аллее памяти" для тех, кто застал триумф Чикаго Буллз в реальном времени, и увлекательным путешествием для новичков – возможностью узнать, какими были легенды баскетбола до того, как в НБА наступила "эпоха хип-хопа и Instagram".

Сериал построен так, что держит в напряжении, местами вызывает слезы, а местами смех даже у тех, кто хорошо знает историю как Чикаго Буллз, так и Джордана. Смотреть на то, какими стали сейчас игроки не менее интересно, чем на уникальные архивные кадры.

Автор рецензии сетует лишь на то, что в "Последнем танце" подробно не проанализировано то, как Джордан изменил спорт с глобальной точки зрения, а также на то, что в сериале нет единой идеи и месседжа для зрителей.

The Observer: Сериал о суперзвезде, успех которой повторить невозможно

Автор рецензии на Observer Джордан Закарин называет сериал уроком истории и своеобразным "житием святых", объясняющим, как человек стал знаковой суперзвездой, и почему подобный феномен не может повториться.

История Чикаго Буллз показывает, как время неудач команды, так и годы ее выдающихся успехов. Фигура Джордана – естественный центральный элемент сериала. Критик напоминает, что разным продюсерам понадобилось около 15 лет, чтобы уговорить Джордана дать согласие на появление проекта, посвященного его спортивной карьере.

Автор рецензии называет уникальным опыт Джордана, который создал бренд под своим именем, но при этом сумел сохранить конфиденциальность и дистанцию между собой и миром.

По мнению автора, сейчас, в эпоху социальных сетей, когда каждый спортсмен, чтобы поддерживать популярность, вынужден быть медиа-предпринимателем, невозможно стать легендой только благодаря своему профессионализму и преданности спорту.

The Chicago Tribune: Именно то, что нужно любителям спорта в период пандемии

Автор Chicago Tribune Фил Розенталь пишет, что в период пандемии коронавируса "Последний танец" стал именно тем, что необходимо любителям спорта – это идеальное развлечение и одновременно дань уважения совместной жертве.

По его словам, сериал показывает упорную решимость и стойкость Майкла Джордана, Скотти Пиппена, Денниса Родмана, тренера Фила Джексона и генерального менеджера Джерри Краузе. Подчеркивает, что упрямство и настойчивость привели игроков и руководство Чикаго Буллз к триумфу, и что упрямство и неспособность забывать старые обиды их разлучили.

Это идеальное шоу о реальном спорте, пишет критик, но те, кто ожидает найти в нем какие-либо общественные идеи – будут разорарованы. Даже появление Барака Обамы и Билла Клинтона вызвано аполитичными причинами. Обама вспоминает о том, каково это быть чикагцем-фанатом Буллз во времена Джордана, а Клинтон, бывший губернатор Арканзаса, рассказывает, как видел молодого Пиппена, играющего до НБА.

Автор отмечает, что ждал несколько большего от архивных материалов, использованных в сериале, и сожалеет, что нет возможности узнать мнение Краузе, который умер за полгода до того, как Джордан согласился на съемки.

ПЯТЬ ФАКТОВ О СЕРИАЛЕ "ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ"

Факт 1

Основой сериала стали материалы, снятые съемочной группой NBA Entertainment, которая получила полный доступ к клубу Чикаго Буллз в течение всего сезона 1997/1998 – включая игры команды, тренировки, проход в раздевалку. Было отснято свыше 500 часов материала. Все архивные кадры были обнародованы с личного согласия Майкла Джордана.

Факт 2

Деннис Родман и ряд других игроков считают, что Скотти Пиппен сильно недооценен как болельщиками баскетбола, так и создателями сериала, а также, что сериал был отредактирован в пользу Джордана. Пиппен не давал комментариев по этому поводу.

Факт 3

В одном из эпизодов раскрывается секрет знаменитого "гриппозного матча" (The Flu Game), состоявшегося 11 июня 1997 года. В ночь перед игрой Джордан почувствовал себя плохо, он позвал тренера и врачей и едва смог сесть на кровати, когда те пришли. Спортсмену поставили диагноз кишечный грипп. Тем не менее на следующий день Джордан вышел на площадку и команда выиграла. В сериале баскетболист рассказывает, что его болезнь была вызвана не вирусом, а отравлением.

Факт 4

Пятый эпизод посвящен Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января 2020 года.

Факт 5

Во время премьеры первых двух эпизодов сериал стал темой №1 в Twitter, а также вышел в топ запросов Google в США. На Facebook, Instagram и Twitter появилось около 9 млн сообщений с тэгом Last Dance.

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