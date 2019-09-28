Робот для Титана, микроволновая пушка, дрон-плотник: новости технологий

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Рободрон-трансформер

Фото: NASA

В Лаборатории реактивного движения NASA испытывают в Калифорнии прототип робота, состоящего из нескольких дронов, которые могут функционировать как вместе, так и по отдельности. Предполагается, что аппарат, получивший название Shapeshifter, будет участвовать в миссии по изучению спутника Сатурна - Титана. Об этом сообщает NASA.

Испытания проходит изготовленный на 3D-принтере упрощенный прототип, представляющий из себя два дрона, которые либо летают самостоятельно, либо соединяются и катятся по земле. В дальнейшем, по мысли создателей, аппарат будет состоять из 12 дронов.

На Титане Shapeshifter’у предстоит исследовать пещеры. Вместе с ним планируется отправить зонд-базу, которая будет производить энергию, а также с помощью встроенного оборудования анализировать принесенные дронами.

В создании Shapeshifter участвуют инженеры из Корнелльского и Стэнфордского университетов.