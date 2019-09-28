Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.09.2019, 17:00
Робот для Титана, микроволновая пушка, дрон-плотник: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: микроволновой излучатель Raytheon, роботы NASA и Atlas, дрон-плотник и 3D-перчатки Jaguar Land Rover - в обзоре LIGA.net.

1/5

Рободрон-трансформер

Фото: NASA

В Лаборатории реактивного движения NASA испытывают в Калифорнии прототип робота, состоящего из нескольких дронов, которые могут функционировать как вместе, так и по отдельности. Предполагается, что аппарат, получивший название Shapeshifter, будет участвовать в миссии по изучению спутника Сатурна - Титана. Об этом сообщает NASA.

Испытания проходит изготовленный на 3D-принтере упрощенный прототип, представляющий из себя два дрона, которые либо летают самостоятельно, либо соединяются и катятся по земле. В дальнейшем, по мысли создателей, аппарат будет состоять из 12 дронов.

Робот для Титана, микроволновая пушка, дрон-плотник: новости технологий

На Титане Shapeshifter’у предстоит исследовать пещеры. Вместе с ним планируется отправить зонд-базу, которая будет производить энергию, а также с помощью встроенного оборудования анализировать принесенные дронами.

Робот для Титана, микроволновая пушка, дрон-плотник: новости технологий

В создании Shapeshifter участвуют инженеры из Корнелльского и Стэнфордского университетов.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, дрон, робот
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Материалы по теме
Ученые выяснили, как тон голоса родителя влияет на реакцию детей
Стиль жизни Ученые выяснили, как тон голоса родителя влияет на реакцию детей
Искусственный интеллект предсказал последствия лечения депрессии
Здоровье Искусственный интеллект предсказал последствия лечения депрессии
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 