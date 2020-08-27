У СЕО Ligamedia Дмитрия Бондаренко День Рождения. Ему - 35 лет! Вот - 35 фактов о нем.

Журналисты Liga.net собрали 35 фактов об этом неординарном человеке

1. В семье Бондаренко 27 августа - двойной праздник. Дмитрий и его младший брат Михаил родились в один день с разницей в семь лет

2. В детстве мечтал стать предпринимателем, о чем заявил на утреннике в детском саду. Мечты сбываются

3. Закончил лицей Лидер

4. В юношестве занимался кикбоксингом

5. Учился в КИМО. Но никогда не видел себя на дипломатической роботе и не хотел работать по найму

6. Получил два высших образования - экономическое и юридическое, а также кандидатскую степень по юриспруденции и степень МВА и PhD (Doctor of Philosophy)

7. Говорит на русском, украинском, английском и персидском языках

8. Свою первую компанию создал в 19 лет, хотел организовать питание сотрудников LIGA:ЗАКОН.

9. Но когда бизнес стартовал, то кормил не сотрудников, а майдановцев. Началась Оранжевая революция

10. Первый бизнес не получился - за пару лет вышли в ноль. Эту историю Дмитрий называет своим поучительным факапом

11. С 2014-го Дмитрий руководит медиабизнесом группы Лига - компанией Ligamedia

12. Является также гендиректором Группы компаний Лига, СЕО управляющей компании Лига и членом набсовета ГК

13. Продолжатель семейного дела: ГК ЛИГА создавали и развивают три поколения семьи Бондаренко

14. Был депутатом Киевского городского совета в 2014-ом. В следующих выборах участия не принимал

15. После депутатства еще больше полюбил бизнес и предпринимателей

16. Просыпается в 6.30 утра

17. Больше всего ценит свою семью

18. 7 апреля 2020-го Дмитрий стал отцом во второй раз. Младшего сына назвали в честь папы. “Сыновья Леша и Дима для него - Боги”, - рассказывает жена Ольга

19. Любимое блюдо - жареные пельмени

20. К спиртному почти равнодушен. Иногда может выпить коктейль Хуго или виски-сауэр. Но больше любит компот

21. Любимый автомобиль - Mercedes-Benz G-class ( в народе - “Кубик” )

22. У Дмитрия нет любимого бренда одежды или обуви. “Любимое - это старые кроссовки, которые он очень ценит. Не любит покупать новые вещи, потому что очень “прикипает” к старым”, – говорит жена Ольга

23. Джеймс Бонд – любимый киногерой

24. Дмитрий хорошо разбирается в современной живописи. Любимый художник – Игорь Губский

25. Любит погонять на квадроцикле. Интересуется мотоциклами. сейчас в его гараже: CHOPPER, Harley, YAMAHA

26. Любимое животное - домашняя собака породы Кане-Корсо по кличке Блэк

27. Боится змей

28. Не имеет кумиров. Уважает людей из бизнеса, которые достигли большого успеха, но не связаны с политикой

29. Самым безумным поступком называет женитьбу всего через три месяца со дня знакомства

30. Дмитрий никогда не предаст, уверена его супруга Ольга

31. Любит Индию, месяц прожил в штате Кашмир

32. Хорошо и охотно готовит. Коронное блюдо – плов

33. Любимый музыкальный жанр – блюз

34. На работе пьет кофе только из Aroma Kava. Семья Бондаренко миноритарные акционеры в этом бизнесе

35. Со школьным другом Артемом Афяном создал юркомпанию Juscutum. Сегодня она входит в топ-50 крупнейших игроков на рынке

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