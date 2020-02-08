Сериалы-2020. "Дракула", "Звездный путь: Пикар", три по Стивену Кингу: топ-10

В 2020 году с новыми сезонами вернутся сериалы "Мандалорец", "Мир Дикого Запада", "Доктор Кто", "Рик и Морти", "Эйфория", "Половое воспитание", "Убивая Еву", "Шучу", "Пацаны", "Чудотворцы", "Призраки дома на холме" и другие.

LIGA.net составила топ-10 самых ожидаемых новых сериалов на основе рейтинга IMDb.