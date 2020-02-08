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08.02.2020, 18:15
Сериалы-2020. "Дракула", "Звездный путь: Пикар", три по Стивену Кингу: топ-10

В 2020 году с новыми сезонами вернутся сериалы "Мандалорец", "Мир Дикого Запада", "Доктор Кто", "Рик и Морти", "Эйфория", "Половое воспитание", "Убивая Еву", "Шучу", "Пацаны", "Чудотворцы", "Призраки дома на холме" и другие.
LIGA.net составила топ-10 самых ожидаемых новых сериалов на основе рейтинга IMDb.

1/10

"Дракула" / Dracula

BBC, Netflix / 4 января

Создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат взялись переосмыслить классику Брэма Стокера. Культовый вампир предстает в новом имидже. Дракула готовится захватить викторианский Лондон и вербует новых приспешников. Три серии по полтора часа каждая. Сериал уже вышел – отзывы противоречивые.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: сериал
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