Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.09.2019, 13:13

Украинский Голливуд. Пять причин ходить в кино осенью: трейлеры

Украинский Голливуд. Пять причин ходить в кино осенью: трейлеры - Фото
Кадр из фильма "Запрещенный" (Фото: facebook.com/stusfilm)

Осенью состоятся премьеры нескольких украинских фильмов - подборка LIGA.net

Обзор пяти фильмов украинского производства, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах осенью - "Запрещенный", "Фокстер и Макс", "Захар Беркут", "Домой", "Цена правды". Не пропустите.



"Запрещенный"

  • Премьера: 5 сентября 2019 года
  • Жанр: биографическая драма, триллер
  • Режиссер: Роман Бровко
  • В ролях: Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Виталий Салий, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Екатерина Вишневая, Диана Розовлян

"Запрещенный" - это художественный полнометражный фильм о жизни и смерти известного поэта-шестидесятника, репрессированного властями СССР, Героя Украины - Василя Стуса.

События картины разворачиваются в последние дни жизни поэта в 1985 году. При этом фильм наполнен флэшбеками, которые возвращают зрителя в 1950-1970-е годы.

Первым названием фильма было - "Птица души". Потом его изменили на "Стус". И наконец создатели картины решили назвать ее "Запрещенный", поскольку в фильме речь идет не только о биографии конкретного человека, но и создается образ времени, а Василь Стус изображен как олицетворение борьбы с советским режимом.

Читайте также
В США купили права на прокат фильма о Голодоморе: видео 22.08.2019В отборе на Оскар от Украины примет участие один фильм: видео 12.08.2019Госкино показало новый трейлер скандального фильма о Стусе: видео 19.07.2019

В прошлом году вокруг фильма разгорелся скандал из-за роли в нем политика Виктора Медведчука, который в 1980 году был адвокатом Стуса. Сначала в картине была "линия Медведчука", потом ее убрали, а потом снова вернули.

Фильм выходит в украинский кинопрокат 5 сентября - ко Дню памяти поэта.

***********************

"Фокстер и Макс"

  • Премьера: 19 сентября 2019 года
  • Жанр: фэнтези, приключения, семейный
  • Режиссер: Анатолий Матешко
  • В ролях: Богдан Козий, Максим Самчик, Дарья Полунина

"Фокстер и Макс" называют первым украинским семейно-приключенческим фантастическим фильмом. Он рассказывает о приключениях подростка и пса-супрегероя.

По сюжету, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с суперспособностями.

С этого момента за ними начинает охотиться опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть мощной технологией. Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым находит настоящих друзей.

Съемки проходили на улицах Киева с использованием современных технологий и настоящих роботов.

***********************

"Захар Беркут"

  • Премьера: 10 октября 2019 года
  • Жанр: историческая драма, боевик
  • Режиссер: Ахтем Сеитаблаев
  • В ролях: Роберт Патрик, Томми Флэнаган, Рокки Майерс

"Захар Беркут" - экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко.

Исторический экшн режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о борьбе маленькой украинской общины с монголькой ордой во главе с ханом Бурундой.

Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы остановить многочисленного врага и навсегда вытеснить его из Карпатских гор.

Создатели картины рассказывали, что во время съемок использовали три тысячи костюмов ручной работы, сотни единиц оружия, специальное построенные поселки и грандиозные декорации горного ущелья.

Критики ожидают, что это будет зрелищный, динамичный фильм.

***********************

"Домой"

  • Премьера: 7 ноября 2019 года
  • Жанр: драма
  • Режиссер: Нариман Алиев
  • В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов

"Домой" (Evge/Homeward) рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова.

Повествование начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям.

Мировая премьера картины состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в конкурсной программе "Особый взгляд".

2 июля"Домой" завоевал награду как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

14 июля на 10-м Одесском международном кинофестивале фильм получил Гран-при "Золотой Дюк".

23 августа украинский оскаровский комитет выбрал "Домой" в качестве национального претендента от Украины на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

***********************

"Цена правды" ("Гарет Джонс")

  • Премьера: 28 ноября 2019 года
  • Жанр: исторический триллер
  • Режиссер: Агнешка Холланд
  • В ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч

"Цена правды" - фильм совместного производства Украины и Польши, посвященный Голодомору.

В 1933 году валлийский репортер Гарет Джонс познакомился в Москве с журналисткой Адой Брукс, которая открыла ему глаза на жестокость советского режима. Джонс, несмотря на смертельные угрозы, начал собственное расследование.

Тайно побывав в селах на окраине Харькова, он увидел страшную картину голода. Однако, из-за мощной советской пропаганды, статьи Джонса назвали лживыми. Его главный оппонент - британский журналист Уолтер Дюранти, который писал, что голода в Украине нет, получил за свои репортажи Пулитцеровскую премию.

"Этот фильм о смертельной опасности лжи", - сказала режиссер Агнешка Холланд.

Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат картины в Северной Америке. Кроме того права на прокат картины приобрели в Великобритании, Испании, Австралии и Новой Зеландии, Японии, Индии, Греции, Португалии, Скандинавии и на Ближнем Востоке.


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
Отправить:
Распечатать:
Теги: Ахтем Сеитаблаев, кино, захар беркут, Гарет Джонс, нариман алиев, запрещенный, Фокстер и Макс, цена правды, домой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Smart-карьера с Владимиром Коломойцем. Существуют ли секреты успеха?
Идеи и Кейсы Smart-карьера с Владимиром Коломойцем. Существуют ли секреты успеха?
Идеи и Кейсы
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 