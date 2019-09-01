Украинский Голливуд. Пять причин ходить в кино осенью: трейлеры

Обзор пяти фильмов украинского производства, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах осенью - "Запрещенный", "Фокстер и Макс", "Захар Беркут", "Домой", "Цена правды". Не пропустите.





"Запрещенный"



Премьера: 5 сентября 2019 года

Жанр: биографическая драма, триллер

Режиссер: Роман Бровко

В ролях: Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Виталий Салий, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Екатерина Вишневая, Диана Розовлян

"Запрещенный" - это художественный полнометражный фильм о жизни и смерти известного поэта-шестидесятника, репрессированного властями СССР, Героя Украины - Василя Стуса.

События картины разворачиваются в последние дни жизни поэта в 1985 году. При этом фильм наполнен флэшбеками, которые возвращают зрителя в 1950-1970-е годы.

Первым названием фильма было - "Птица души". Потом его изменили на "Стус". И наконец создатели картины решили назвать ее "Запрещенный", поскольку в фильме речь идет не только о биографии конкретного человека, но и создается образ времени, а Василь Стус изображен как олицетворение борьбы с советским режимом.

В прошлом году вокруг фильма разгорелся скандал из-за роли в нем политика Виктора Медведчука, который в 1980 году был адвокатом Стуса. Сначала в картине была "линия Медведчука", потом ее убрали, а потом снова вернули.

Фильм выходит в украинский кинопрокат 5 сентября - ко Дню памяти поэта.

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"Фокстер и Макс"

Премьера: 19 сентября 2019 года

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Режиссер: Анатолий Матешко

В ролях: Богдан Козий, Максим Самчик, Дарья Полунина

"Фокстер и Макс" называют первым украинским семейно-приключенческим фантастическим фильмом. Он рассказывает о приключениях подростка и пса-супрегероя.

По сюжету, двенадцатилетний школьник Макс убегает из дома и прячется под мостом. Там он находит баллончик с нано-красками и рисует граффити собаки. Рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с суперспособностями.

С этого момента за ними начинает охотиться опасный преступник, который не остановится ни перед чем, чтобы завладеть мощной технологией. Макс попадает в водоворот приключений, благодаря которым находит настоящих друзей.

Съемки проходили на улицах Киева с использованием современных технологий и настоящих роботов.

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"Захар Беркут"

Премьера: 10 октября 2019 года

Жанр: историческая драма, боевик

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

В ролях: Роберт Патрик, Томми Флэнаган, Рокки Майерс

"Захар Беркут" - экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко.

Исторический экшн режиссера Ахтема Сеитаблаева рассказывает о борьбе маленькой украинской общины с монголькой ордой во главе с ханом Бурундой.

Команда отважных украинских крестьян во главе с братьями Беркутами разрабатывает план, чтобы остановить многочисленного врага и навсегда вытеснить его из Карпатских гор.

Создатели картины рассказывали, что во время съемок использовали три тысячи костюмов ручной работы, сотни единиц оружия, специальное построенные поселки и грандиозные декорации горного ущелья.

Критики ожидают, что это будет зрелищный, динамичный фильм.

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"Домой"

Премьера: 7 ноября 2019 года

Жанр: драма

Режиссер: Нариман Алиев

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов

"Домой" (Evge/Homeward) рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова.

Повествование начинается с того, что старший сын погибает и отец едет в столицу, чтобы вернуть младшего домой, а старшего похоронить по мусульманским традициям.

Мировая премьера картины состоялась 22 мая на 72-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в конкурсной программе "Особый взгляд".

2 июля"Домой" завоевал награду как лучший фильм Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF).

14 июля на 10-м Одесском международном кинофестивале фильм получил Гран-при "Золотой Дюк".

23 августа украинский оскаровский комитет выбрал "Домой" в качестве национального претендента от Украины на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

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"Цена правды" ("Гарет Джонс")

Премьера: 28 ноября 2019 года

Жанр: исторический триллер

Режиссер: Агнешка Холланд

В ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Яков Ткаченко, Олег Драч

"Цена правды" - фильм совместного производства Украины и Польши, посвященный Голодомору.

В 1933 году валлийский репортер Гарет Джонс познакомился в Москве с журналисткой Адой Брукс, которая открыла ему глаза на жестокость советского режима. Джонс, несмотря на смертельные угрозы, начал собственное расследование.

Тайно побывав в селах на окраине Харькова, он увидел страшную картину голода. Однако, из-за мощной советской пропаганды, статьи Джонса назвали лживыми. Его главный оппонент - британский журналист Уолтер Дюранти, который писал, что голода в Украине нет, получил за свои репортажи Пулитцеровскую премию.

"Этот фильм о смертельной опасности лжи", - сказала режиссер Агнешка Холланд.

Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат картины в Северной Америке. Кроме того права на прокат картины приобрели в Великобритании, Испании, Австралии и Новой Зеландии, Японии, Индии, Греции, Португалии, Скандинавии и на Ближнем Востоке.