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19.10.2019, 20:03
Винтовка для армии США, секретная база Tesla, мультироботанк: новости технологий

Все важные и интересные новости технологий за минувшую неделю: винтовка RM277, тайная лаборатория Tesla, танк Ripsaw M5, робот Digit, судно-беспилотник Mayflower - в обзоре LIGA.net.

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Винтовка RM277

Фото: General Dynamics

Корпорация General Dynamics официально сообщила об участии в программе перевооружения армии США - Next Generation Squad Weapons (NGSW), представив на конкурс винтовку RM277, которая использует 6,8-миллиметровые патроны. Об этом сообщает The Drive.

RM277 претендует на то, чтобы стать заменой находящимся на вооружении ВС США карабину M4 и ручному пулемету M249 SAW. Новая винтовка использует схему буллпап (со смещением ствола и затвора в приклад) и имеет возможность ведения огня в автоматическом режиме.

Судя по внешнему виду, винтовка конструктивно разделена на длинные верхний и нижний ресивер ("крышка-цевье" ствольной коробки и рамы-ложи) с продублированной соединительной осью. Облегченный линейными выточками в форме желобов/дол ствол заканчивается съемным широким глушителем с открытыми фронтальными портами.

Подробные технические данные оружия пока не раскрыты.




редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: оружие, судно, tesla, беспилотник, танк
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