Выходные в Киеве: фестиваль блюза, иммерсивное шоу, дни корейской культуры

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Kyiv Blues Fest



Киевский международный фестиваль блюза празднует 10-летний юбилей и подготовил специальную программу.

В субботу музыканты из Польши, США, Канады и Великобритании играют трех часовое отделение с двумя небольшими антрактами.

Музыкальный революционер из Канады Son Of Dave - человек-оркестр и автор песен, способный с помощью губной гармоники, голосового бит-бокса, различных перкуссии, вокала и нехитрого электронного сэмплера погрузить аудиторию в атмосферу, граничащую с театральностью и танцевальными ритмами.

Гитарную пиротехнику и потрясающую энергетику пауэр-трио, замешанную на фанке, блюз-роке и мелодике всемирного фолк-наследия представит трио из Великобритании Lewis Creaven Band.

Американский исполнитель Mike Greene с польскими коллегами сыграет старый добрый и бескомпромиссный блюз.

Когда: 9 ноября, с 19:00 до 23:00

Где: Дом кино, Киев, ул. Саксаганского, 6

Цена: 150-250 грн

Futurism



В субботу на Арт-заводе Платформа ожидается масштабная иммерсивная постановка, которая объединяет шоу, театр и игру, и где участвуют десятки актеров. Более того, актером становится каждый зритель. Для постановки спектакля создают огромную локацию - 1500 м² специально оборудованной территории. Зрителей вовлекают в танцевальные и вокальные номера, видеопроекции и спецэффекты, а от их действий зависит финал спектакля-шоу.

Участвовать в шоу-спектакле могут лица, достигшие 16 лет.

Когда: 9 ноября, 16:00 и 17:00

Где: Арт-завод Платформа, Киев, ул. Беломорская, 1

Цена: 550 грн

Выставка "Из истории еврейских театров"

В Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины проходит уникальная выставка театральной иудаики "Из истории еврейских театров. Украина, ХХ век".

В воскресенье состоится кураторская экскурсия исследовательницы истории еврейского театра в Украине, заместителя директора по научной работе МТМКУ Ирины Мелешкиной.

К началу 1930-х годов в Украине сложилась уникальная ситуация - около десяти процентов театральных коллективов тогдашней союзной республики работали на языке идиш. До второй мировой войны по всей стране содержались большие и маленькие еврейские театры, что наряду с украинскими и российскими коллективами формировали отечественную театральную культуру.

Когда: 10 ноября, 15:00

Где: Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины; Киев, ул. Лаврская, 9, корп. 26

Цена: взрослые - 60 грн, студенты, пенсионеры - 40 грн, школьники - 30 грн

Кинолекторий Культурфильм

В Музее кино Довженко-Центра продолжается кинолекторий Культурфильм. ВУФКУ. Lost & Found.

В субботу состоится лекция композитора, исследователя и художника Алексея Ретинского "Симфония Донбасса" Дзиги Вертова. Морфология шума" и кинопоказ фильма "Энтузиазм (Симфония Донбасса)" (1930, 65 мин) - первого украинского звукового фильма, в котором реальные промышленные и обычные звуки служили созданию музыкального образа, а не только подчиняли его визуальному ряду.

Один из самых теплых отзывов о фильме оставил Чарли Чаплин: "Я никогда не мог представить, что эти индустриальные звуки можно организовать так, чтобы они казались прекрасными".

Регистрация здесь.

Когда: 9 ноября, 17:00

Где: Довженко-Центр, улица Васильковская, 1

Цена: 80 грн, льготный - 50 грн

Дни корейской культуры

Первые дни корейской культуры в Украине начнутся в воскресенье в Художественном центре "Шоколадный дом". В экспозиции будут представлены произведения искусства, декоративные изделия, одежда, предметы быта из традиционного корейского бумаги ханджа.

Посетителей ждут мастер-классы по изготовлению кукол и предметов декора из бумаги ханджа, лекции об искусстве Кореи и чем оно может быть интересным современным украинцам.

Когда: 10-12 ноября, с 10:00 до 18:00

Где: Художественный центр "Шоколадный дом"; Киев, Шелковичная, 17/2

Цена: взрослые - 40 грн, студенты - 25 грн, школьники, пенсионеры - 20 грн

Різдвяна Фабрика Мрій

Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетитетей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн.

Выставка котов / CFA Cat Show

На выставке вы сможете поближе познакомиться с различными породами кошек, пообщаться с их владельцами, увидеть работу экспертов, больше узнать о мире кошек. Можно фотографировать (без вспышки).

Когда: 9-10 ноября, 10:00

Где: МВЦ; Броварской проспект, 15

Цена: 150 грн, для детей и пенсионеров - 100 грн