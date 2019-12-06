Выходные в Киеве: КуражБазар, Tyga, Made in Chernobyl

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них



Рождественский Кураж Базар

На рождественском Кураж Базаре можно будет загадать желание Санте, спеть легендарный "Щедрик", посмотреть классические новогодние фильмы ("Один дома", "Как Гринч украл Рождество", "Кудряшка Сью"), угоститься традиционными украинскими праздничными яствами.

Запланированы и мастер-классы по изготовлению рождественских венков и елочных игрушек, росписи пряников, каллиграфии.

Благотворительная цель мероприятия: собрать 330 000 грн для БФ "Таблеточки" – на годовое содержание коммуникативного клуба для подростков и закупку кинозалов в онкоотделениях Охматдета.

Когда: 7-8 декабря, 12:00

Где: Национальный Экспоцентр Украины, павильон 19, Киев, пр-т. Академика Глушкова, 1 (м. Выставочный центр)

Цена: от 150 грн

Tyga

Известный рэпер из США Tyga впервые приедет в Украину. Он представит свой седьмой альбом Lefendary.

Tyga – номинант Грэмми и American Music Awards.

На сегодня в активе Майкла Стивенсона (настоящее имя Tyga) более 800 млн просмотров на YouTube клипа Taste, за его жизнью наблюдают 18 млн. подписчиков в Instagram. Седьмой альбом Tyga - Legendary входит в топ-20 музчарта Billboard 200. Начало в 20.00.

Когда: 7 декабря, 20:00

Где: Stereo Plaza; Киев, пр-т Лобановского, 119

Цена: 949-5500 грн

Выставка Made in Chernobyl



В Киеве покажут выставку, которая проходила недавно в Чернобыле. Экспозицию создавали художники из разных страны и поколений непосредственно в зоне ЧАЭС. Они преследовали цель дать новую интерпретацию того, чем является Чернобыль спустя 33 года после катастрофы.

Когда: 7-8 декабря, вт-вс - с 11:00 до 19:00, пн - до 16:00

Где: Музей истории Киева; улица Богдана Хмельницкого, 7

Цена: от 45 грн

Венский филармонический Штраус-Оркестр



Венский филармонический оркестр постарается погрузить в атмосферу пышных балов середины XIX века. Прозвучат произведения Штрауса, Брамса, Моцарта и других знаменитых классиков.

В Венском оркестре играют высококлассные музыканты со всей Европы, главный дирижер - Андраш Деак, работающий в коллективе с 2006 года.

Когда: 7 декабря, 19:00

Где: Октябрьский дворец; Киев, Аллея Небесной Сотни, 1

Цена: от 690 грн

Дискотека 80-х

Во Дворце спорта состоится дискотека в стиле 80-х. Выступать будут Ricchi E Poveri, Savage, немецкие звезды Евровидения Dschinghis Khan и Саманта Фокс. Обещают живое исполнение.

Когда: 7 декабря, 19:00

Где: Дворец спорта; площадь Спортивная, 1

Цена: от 850 грн

"За кулисы киевской оперы"



Экскурсия-путешествие по тайным уголкам оперного театра пройдет в самый разгар подготовки к спектаклю. Ороанизаторы обещают показать настоящую атмосферу театрально-оперной суеты.

Когда: 8 декабря, 17:20

Где: Национальная опера Украины; встреча перед памятником Лысенко возле Оперы ул Владимирская, 50

Цена: 150 грн

Heilung



В Киеве выступит датская неофолк-группа, известная всему миру своими древнескандиновскими шоу.

Когда: 8 декабря, 19:00

Где: ЦКИ НАУ; проспект Любомира Гузара, 1

Цена: 150 грн

Интерактивная выставка Ukraine WOW



В помещении главного столичного железнодорожного вокзала будет проходит масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, которые рассказывают об Украине.

Представлены, в частности, стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви.

Можно посмотреть на последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко.

Из редких книг демонстрируются Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута.

Когда: 23-24 ноября

Где: Центральный киевский ж/д вокзал, Киев, площадь Вокзальная, 1

Цена: 50 грн, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно

Зимова Країна на ВДНГ

7 декабря в 10:00 состоится долгожданное открытие тематического парка-фестиваля «Зимова Країна на ВДНГ», который будет радовать гостей разнообразными активностями до 1 марта 2020 года. Пятый сезон дарит массу возможностей весело провести время – каток, тюбинговые горки, парк ледовых скульптур, рождественская ярмарка, контактный зоопарк и ферма бабочек, спектакли, выставки, экскурсии, как на свежем воздухе, так и в павильонах.

Когда: 7-8 декабря, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Где: Национальный Экспоцентр Украины; Киев, пр-т Академика Глушкова, 1 (м. Выставочный центр)

Цена: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 грн

Різдвяна Фабрика Мрій



Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетитетей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн.