Право женщин на "понедельничество" закреплялось "юридически" – вписывалось в брачный договор. И никто не смел на него покушаться

У нас, в центре Вселенной – в Пирятине, и в Лубнах, и в Лохвице, – женщины веками понедельничали.

Понедельничать – иметь право не делать домашнюю работу, не грустить ни о чем, не исполнять так называемые "брачные обязанности", сидеть в шинке вечером с подругами.

Право женщин на отдых закреплялось "юридически" – вписывалось в брачный договор. И никто не смел на него покушаться. Если во время "распивании могорыча" на сватовстве сторона жениха пыталась от этого дела откосить – девушка культурно "вручала гарбуза" и уходила.

Нашим женщинам "по праву" полагалось понедельничать ради здоровья, достоинства и отдыха – и они "чилили по чём здря" (так надо говорить по-пирятински), то есть наслаждались свободой дня, который потом потомки проклинали, как могли, на все лады, потому что "крокодил не ловится, не растёт кокос" – и всё такое...

История длинная и заслуживает того, чтобы в нее погрузиться, как это бывает со мной накануне понедельника.

Но! После трудов и тревог воскресного дня давайте понедельничать! Сам Котляревский к нам, о, милые дамы, обращается из "Энеиды": "Іди, небого, не журися, попонеділкуй, помолися..."

Не будем грустить и помолимся – за то, чтобы с неба падал только теплый дождь, чтобы все были живы завтра, а в тех краях, "де дідько каже на добраніч", чтобы все вымерло – и ныне, и присно, и во веки веков.

