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Результаты местных выборов 2020 в Украине. Что известно на 5 ноября (обновляется)

Кого выбрали украинцы в областные, районные, городские советы и кто будет мэром наших городов. Данные ЦИК на 5 ноября.

Надельнюк Александр

03.11.2020

Промежуточные результаты выборов в районные советы

В Украине выбирали 119 районных советов, за 10 дней ЦИК посчитал результаты в 13 советах. Пока что больше всего мест берет Слуга Народу (68 депутатов), на втором месте - Опозиційна Платформа – За Життя (58 мест), на третьем - Європейська Солідарність (49 мест). Какая партия победила в каждом из районов, смотрите на интерактивной карте.

Промежуточные результаты выборов мэров городов: кто они и из каких партий

С подсчетом результатов выборов мэров у ЦИК дела обстоят намного лучше: известны победители в 157 городах из 370 городов (42.4%). Пока что побеждают самовыдвиженцы - 55 человек без партии лидируют в гонке за кресло мэра. Среди партий лидер - Слуга Народу (25 человек на первом месте) и За Майбутнє (12).

Промежуточные результаты выборов в городкие советы какие партии проходят

Уже 113 городах знают, кто проходит в их местные советы из 348. Пока что больше всего мест берет Слуга Народу (447), на втором месте - Опозиційна Платформа – За Життя (406 мест), на третьем - Європейська Солідарність (320 мест).

Среди всех местных советов, включая сельские, можно сказать, что на выборах 2020 все партии проиграли беспартийным кандидатам. У самовыдвиженцев сейчас 3644 мандатов (это почти 27.63% из всех), партия Слуга Народу взяла 1864 мандатов или 14.13%, в тройке - Батьківщина (1384 мандатов или 10.49%).

 