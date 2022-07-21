10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Они зовут в свои города Россию, "сдают" проукраинских сограждан, снимаются в пропаганде и служат россиянам в оккупационных "администрациях". С начала большого вторжения России СБУ инициировала более 800, а ДБР – более 130 уголовных производств по подозрению в коллаборационной деятельности. Среди подозреваемых – чиновники, которые находятся на оккупированном востоке и юге Украины.

Ни один из коллаборантов не является самостоятельной фигурой, говорит собеседник LIGA.net в правоохранительных органах. Все они так или иначе "на крючке". Оккупанты используют три механизма для принуждения и поощрения. Первый – деньги, и "таких случаев большинство". Второй – идейная коллаборация. Третий – угрозы и шантаж: "Возможно, родственники в плену или собран компромат". Вынужденных коллаборантов – меньше всего, утверждает он.

Россиянам приходится набирать в гауляйтеры политических неудачников и экс-регионалов, чтобы хоть как-то продемонстрировать поддержку местных, рассказывает LIGA.net журналист из Донецка Денис Казанский. Он изучал истории предательства, когда работал над книгой "Як Україна втрачала Донбас".

"Полностью разрушен миф о том, что в Украине оккупантов ждут как освободителей. Нормальные политики не хотят иметь дело с россиянами, – констатирует Казанский. – Они берут тех, кто готов родную мать продать за миску картофельных очисток".

Главным источником коллаборантов стала ОПЗЖ, считает он: "Они отрабатывают кремлевские деньги. Здесь нет ничего нового". Но кое-где и "слуги народа" преподносят Зеленскому "неприятные сюрпризы".

Так кто же они – новые друзья Путина? Мы поговорили с десятками собеседников – политиками, чиновниками с оккупированных территорий, местными жителями и правоохранителями. 10 историй предательства от LIGA.net.

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ОТ СЛУГ ДО ПУТИНА: АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ

Вошел в оккупационное "правительство" Херсонской области

Аграрный бизнесмен Алексей Ковалев в 2019 году был избран в Раду от партии Слуга народа, возглавлял подкомитет по вопросам акцизного налога. Ничем не отличился. Разве что ДТП с грузовиком на трассе Киев-Одесса и удачной покупкой телевизионного "4 канала", который сначала оформил на родителей, а потом от них принял в подарок.

С самого начала полномасштабного вторжения Ковалев "пропал" и пропустил все заседания Рады. А в апреле он сообщил, что находится в оккупированной Херсонской области – чтобы "поддержать проголосовавших за него людей". В начале июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое за все время сообщение: он написал, что "Россия здесь навсегда".

Председатель партии Слуга народа Елена Шуляк рассказывает LIGA.net: в партии "подняли тревогу", когда Ковалев приехал в Херсонскую область, начал общаться с российскими военными и давать "туманные интервью".

Ковалев исключен из фракции Слуги народа. Ему заблокирован доступ ко всем ранее открытым госресурсам. Но он остается нардепом.

"8 июня мы были первыми, кто обратился с призывом ускорить расследование, получить судебное решение, которое было бы основанием для лишения Ковалева депутатского мандата. К сожалению, Ковалев не подал добровольно заявление о сложении полномочий нардепа. Поэтому нужно идти другим путем – по закону, из-за приговора суда", — объясняет Елена Шуляк.

22 июня глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что на Ковалева было совершено покушение в Херсоне – взорван его автомобиль. Но он выжил.

Херсонец Вадим (имя изменено) работал с Ковалевым на выборах 2019 в штабе Слуги народа. Тогда, говорит, будущий нардеп никоим образом не напоминал "ватника". Скорее уж wannabe-политика.

"Когда он стал нардепом, начались первые плохие истории. В его биографии появились пятна, – рассказывает он LIGA.net – Ходили слухи, что в Железном порту, Голой Пристани, Лазурном Ковалев "отжимал" земли у пожилых людей, которые попадали в гериатрический центр. Потом стало известно, что все эти три населенных пункта крышевали полицейские".

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Юрий Соболевский, первый заместитель исполнительного аппарата главы Херсонского областного совета, во время войны виделся с Ковалевым однажды. "Случайно, в начале оккупации, на похоронах общего знакомого, – говорит чиновник в комментарии LIGA.net – Он тогда сказал: "Я здесь, я помогаю людям, нахожусь на месте". Его изменой все шокированы".

Ковалев не просто сотрудничал с оккупантами в Херсонской области, но и активно им помогал. Среди прочего – завозил из оккупированного Крыма топливо, а в Голой Пристани, где у него есть санаторий, размещал россиян, рассказывает LIGA.net советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

"В начале июля ему сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору, – добавляет Сапьян. – Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Он объявлен в розыск, мера пресечения – содержание под стражей. 16 июля суд арестовал его имущество. В том числе – "4 канал".

"ХНР ЗДЕСЬ НЕ БУДЕТ": ВЛАДИМИР САЛЬДО

Возглавлял оккупационную "администрацию", Херсон

Владимир Сальдо в Херсоне построил абсолютно традиционную карьеру постсоветского политика украинского юга. Местные жители описывают его так: "русский язык, Газманов, группа Любе".

Член Партии регионов с 2001 года, в 2002 году – избран Херсонским городским головой. В 2012 году был избран депутатом Верховной Рады. И 16 января 2014 года голосовал так называемые диктаторские законы Януковича. Тогда же сменил партию на Наш край, а в 2019-м возглавил партию имени себя. Ее деятельность была приостановлена решением СНБО от 20 марта 2022 года.

В 2015 и 2020 годах Сальдо пытался переизбраться на должность городского головы Херсона, но оба раза проиграл. А с победой-2006 связана довольно сомнительная история, рассказывает херсонец Вадим: "Против него тогда выдвигался очень сильный кандидат — глава автоинспекции Алексей Соколов. Но он странным образом погиб в аварии, когда ехал в Симферополь. Так Сальдо переизбрался на должность. Сейчас мы уже знаем, что подобные практики присущи российским спецслужбам".

Житель Херсона Григорий (имя изменено по его просьбе) в разговоре с LIGA.net напоминает: в начале 2000-х Сальдо был олицетворением Партии регионов, да и вообще всего местного политикума. Все, кто мечтал о политической карьере, шли к "сине-белым", это был единственный вариант куда-то прорваться. И то, что он стал коллаборантом, – "совершенно ожидаемо".

Григорий уверен, что Сальдо был заранее осведомлен о большом вторжении России и планировал "открыть им дверь", когда будут заходить из Крыма: "Я слышал, он вывез свою семью во Францию как раз накануне вторжения. А когда вторжение началось – вернулся в Украину. Скорее всего, ему предложили возглавить город, легальных путей сделать это для него уже не существовало. Все уже знали, кто он, поддержки не было.

О том, что Сальдо не воспринимался всерьез даже среди своих, – говорит Соболевский.

"Сальдо не имел политического влияния, не контролировал даже свой собственный блок. Они не общались (с депутатами). Имел небольшую фракцию в Херсонском городском совете. Но и там депутаты, насколько я знаю, связь с ним почти не поддерживали. Возможно, мотивом все же была амбиция занять более сильную позицию при орках", – рассуждает Соболевский.

Несмотря на приверженность России, Сальдо пытался усидеть на двух стульях.

13 марта 2022 г. коллаборанты устроили первый митинг в оккупированном Херсоне, на котором были и Стремоусов (о нем дальше), и Сальдо. Последний тогда заявил: не поддерживает идею создания "Херсонской народной республики". Впрочем, очень скоро от своих слов фактически отказался и сейчас строго соблюдает "российскую методику".

26 апреля Сальдо был объявлен главой оккупационной администрации, но лояльность не окупилась. И 4 июля "кресло" освободили под ФСБшника Сергея Елисеева. Под Сальдо оставили только "представительские функции".

Собеседники LIGA.net в большинстве своем соглашаются: Сальдо не был идейным. Скорее – "бизнесмен, работающий за деньги". "Мэр, нардеп, фигурант уголовных дел, – заключает Соболевский. – Насыщенная биография. Амбиции, деньги... Мотивов (для измены. – Ред.) может быть много".

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"ХЕРСОНСКИЙ ШАРИЙ": КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ

Пособник российских оккупантов в Херсоне

"Карьера" блогера Кирилла Стремоусова – типичная для пророссийского агента на территории Украины. Православный – но интересовался эзотерикой. Член Соцпартии (2017-2019) – и конспирологически-мистической пророссийской организации Концепция общественной безопасности, выступавшей за создание "единого восточнославянского государства". Участвовал в рейдерском захвате Херсонстроя в мае 2020 года, рассказывал о "биолабораториях из США" и сравнивал антиковидные ограничения с "геноцидом".

С самого начала полномасштабной агрессии России напрямую сотрудничал с оккупантами. Но только 20 июня был объявлен "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области.

Жители Херсона рассказывают: в свои пророссийские организации Стремоусов целенаправленно затягивал местную молодежь уже давно, начиная с пробежек под лозунгом "Спасибо за победу" в 2013 году.

"Он был с желто-черно-белым флагом (флаг империи Романовых, используется российскими националистами. — Ред). А мы, совсем пацаны, вообще не понимаем, что это за флаг и что значит. Ясно, что секта, типа сторонников Перуна" , – говорит LIGA.net херсонец Вадим (имя изменено), до сих пор проживающий в оккупации. Он уверен: так Стремоусов собирал спортивную молодежь, затем просеивал ее и оставлял при себе контролируемых, которым можно было продать идеи "русского мира".

"Доходило до того, что Стремоусов вместе с самыми пылкими поклонниками выезжали в поле трах*** землю, чтобы повысить плодородие. Все, кто верил в славянское братство, чем-то подобным забавлялись", — говорит Вадим.

Из "городского сумасшедшего" в "политическую фигуру" Стремоусов начал превращаться после 2014 года. Он организовал группу "журналистов Стремоусова", гастролировал по стране, раздавал журналистские удостоверения, помогал оформлять на них оружие, рассказывает Вадим: "Это была фактически агентурная сеть, которую он пытался превратить в политическую силу и параллельно зарабатывал: рейдерством, рэкетом".

"Интересно, что сколько бы проблем он не создавал, сколько бы не стрелял в людей, ни полиция, ни СБУ ничего с ним не делали. Наверное, потому, что заместитель начальника СБУ области Игорь Садохин оказался также предателем", – говорит он. По данным херсонских властей, Садохин работал на Россию, поэтому враг знал, где в области расположены минные поля.

"Я помню, когда он организовал эту свою банду журналистов Стремоусова, которые размещаются по всей Украине. Я даже знаю об одной коллаборантке во Львове, которая притворяется волонтером. Я его всегда считал херсонским Шарием", – добавляет Григорий.

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Стремоусов разгонял "прямую зраду", объясняет он, и это легко заходило старшим группам людей, ностальгирующих по советскому прошлому". "Но он идейный, в отличие от Сальдо, который больше бизнесмен – тупо за бабло. Стремоусов – за идеи "русского мира" и у него, я думаю, всегда были планы стать "серым кардиналом", – отмечает Вадим.

Соболевский, первый заместитель исполнительного аппарата главы Херсонского областного совета, в комментарии LIGA.net констатирует: никаким "серым кардиналом" Стремоусов так и не стал. Даже у россиян.

"ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ВЛАСТИ": ВЛАДИМИР БАНДУРА

"Глава" оккупационной администрации Святогорска

Владимир Бандура – новичок в политике. В 2020 году сразу был избран председателем Святогорского городского совета (Донецкая область) от ОПЗЖ.

Еще в мае Бандура называл русских оккупантами.

А уже 7 июня Минобороны России на своем пропагандистском телеканале опубликовало видео, на котором Бандура обвиняет Зеленского в войне, а ВСУ — в поджогах и мародерстве. Через несколько дней главарь террористов в Донецкой области Денис Пушилин выложил совместное с ним фото и сообщил, что давно был на связи с Бандурой и теперь тот будет "руководить" оккупационной администрацией Святогорска.

Владимир Рыбалкин, руководитель святогорского подразделения ВОО "Стоп коррупции" и глава местной теробороны, рассказывает LIGA.net: познакомился с Бандурой, когда они оба боролись за должность главы горсовета. Рыбалкин был самовыдвиженцем, а за Бандуру агитировали "первые люди" ОПЗЖ: Юрий Бойко и Наталья Королевская.

После 24 февраля они встретились и договорились убрать политические разногласия, создать в общине волонтерский центр и отряд теробороны.

По мнению Рыбалкина, Бандура – обычный оппортунист.

"Не думаю, что его купили, у него было достаточно денег. Давайте не забывать, что ему всего 31 год, и сравнивать с политическими метрами не стоит. Не думаю, что он был идейным коллаборантом. Я думаю, что он очень хотел власти, оставаться при власти. Его просто использовали, и очень скоро он [в России] никому не будет нужен", – говорит Рыбалкин.

"ДЕВОЧКИ, БАРЫ И ДОСУГ": КОНСТАНТИН ИВАЩЕНКО

Фейковый "мэр" оккупированного Мариуполя

Еще один депутат от ОПЗЖ (а до этого баллотировался от Партии регионов в 2010 году и Нашего края в 2015), но Мариупольского горсовета – Константин Иващенко, тоже шел путем постсоветского политика. Служил в советской армии, верующий православный, популист – в должности депутата требовал от власти снизить цены на хлеб, осуждал создание военно-гражданских администраций, выступал против вакцинации от коронавируса.

Анна Романенко, журналистка и руководитель мариупольского проекта 0629, рассказывает LIGA.net: публичная деятельность Иващенко началась, когда он вступил в должность секретаря при президенте концерна "Азовмаш". Тогда его возглавлял Александр Савчук, которого она называет человеком "жестким, наглым и непорядочным, но он держал завод железной рукой".

"Люди, работавшие в команде Савчука, рассказывали, что Иващенко у него отвечал за "девочек, бары, рестораны и досуг", — утверждает Романенко.

После смерти Савчука в 2012 году завод перестал приносить прибыль. Причин было несколько. С одной стороны – потеря эффективного руководителя, с другой – политика РФ, которая до этого покупала почти 90% продукции Азовмаша. Затем они в Армавире построили аналогичное предприятие и начали перетягивать работников и инженеров из Азовмаша. И потом вообще перестали покупать украинские вагоны. Предприятие "умирало".

Тогда наступило "звездное время" для Иващенко. Он возглавил Азовмаш.

"И это для Мариуполя означало одно: никто восстанавливать завод уже не будет, его отдают на разграбление. Так и произошло", – добавляет Романенко.

Максим Бородин, депутат горсовета Мариуполя, подтверждает LIGA.net: когда Иващенко поставили во главе Азовмаша, руководить было уже нечем. И он начал распродавать все, что можно, на металлолом, в том числе и в Россию. Полиция пыталась это прекратить, открывались уголовные производства, потому что половина Азовмаша принадлежит государству. Безрезультатно. Завод напрямую курировал экс-регионал, известный как криминальный авторитет – Юрий Иванющенко по прозвищу Юра Енакиевский.

До 2012 Иванющенко руководил Азовмашем неофициально, а затем Савчук ввел его в совет директоров, подтверждает Романенко.

"Иващенко – ничтожество. Идеологический русофил и украинофоб. Алкоголик, я это точно знаю. Когда он был депутатом горсовета, журналисты имели доступ к внутренним чатам. Он пьяный писал дикие вещи, а ему отвечали: "Костя, иди проспись", – вспоминает журналистка. – Его ненавидели люди, которые оставались на Азовмаше. Он ездил на крутой тачке, имел деньги, но не выплачивал огромные долги по зарплате, которых было немало".

Когда началась большая война, все ждали, что россияне подтянут фейковых "мэров" из 2014 года, в частности, Дмитрия Кузьменко, рассказывает она.

Источник LIGA.net в правоохранительных органах такие планы россиян подтверждает: "Мы видели, что накануне вторжения они подвозили потенциальных гауляйтеров ближе к границам — в Беларуси, в оккупированном Крыму. Там и Олег Царев бегал, и Сергей Марков, одесский депутат".

Но в какой-то момент россияне отказались от этих планов. И поставили "руководить" разрушенным Мариуполем – Иващенко.

Большая часть фракции ОПЗЖ в Мариуполе сейчас сотрудничает с россиянами , даже если так не было раньше, утверждает Максим Бородин.

Сам Иващенко, по его словам, в начале широкомасштабного вторжения уехал в Запорожье и жил в гостинице, а когда получил "приглашение" от оккупантов, вернулся: "Сейчас он рассказывает, что никуда не уезжал и оставался в городе, помогая горожанам".

Мариупольский депутат подчеркивает: Иващенко сам не руководит, а играет роль "свадебного генерала", который дает интервью пропагандистским каналам и имитирует активную деятельность, хотя ничего реально не решает.

"КОЛЛАБОРАНТ С 2014 ГОДА": СЕРГЕЙ ХОРТИВ

Бывший мэр Рубежного, пособник оккупантов

История Сергея Хортива заставляет задавать неудобные вопросы. В 2010 году он – депутат Луганского облсовета от ПР. В 2015-2020 – мэр города Рубежное от Оппозиционного блока. В 2020 году был избран мэром уже под партии "Наш край".

Хотя в действительности еще в 2014 году он принимал участие в блокировании украинской техники в Рубежном. "Рубежное, Лисичанск тогда несколько месяцев были под контролем незаконных вооруженных формирований. Хортив сотрудничал с боевиками, – убеждает LIGA.net донецкий журналист, участник минских переговоров Денис Казанский. – Есть конкретная история от 22 мая 2014 года: украинская армия заходила в город, там была засада, вышли гражданские, а боевики из-за их спин начали стрелять. Вот там был и Хортив".

Сын Хортива Иван, экс-сотрудник МВД, внесен в базу Миротворца: якобы перешел на сторону незаконных вооруженных формирований, а когда город Рубежное был освобожден, – сбежал вместе с россиянами.

"В 2014 году Хортив перекрывал дороги нашим военным, – говорит LIGA.net и Екатерина Березюк, координатор региональной сети движения "Чесно". Она собирает полный список предателей Украины для своего проекта. – Были дела в СБУ, но они не двигались, пока он был мэром".

Как рассказали LIGA.net в силовых структурах, дело Хортива расследовала СБУ, однако после его передачи в прокуратуру развития оно не получило.

После начала широкомасштабной агрессии Хортив не выходил на связь. По данным следствия, в марте он добровольно перешел на сторону врага и стал гауляйтером, публично поддержавшим действия России. 4 марта глава Луганской ВГА Сергей Гайдай назначил нового мэра Рубежного.

Казанский не верит в идейность Хортива: скорее он приспособленец.

"Иначе Хортов не остался бы после освобождения Рубежного (в 2014-м), не разговаривал бы на украинском и не притворялся бы "нашим", – заключает Казанский. – Если бы он был идейным, то сбежал бы в Луганск вместе с боевиками, как это сделали некоторые рубежанские депутаты, в частности Нелли Задирака. Были люди, которые воевали за Россию, а Хортив — нет. Просто ситуация снова изменилась, и он перешел на сторону оккупантов".

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"ПОТОМСТВЕННЫЙ КАЗАК": АЛЕКСАНДР БОЖКОВ

Бывший мэр Изюма, пособник оккупантов

Александр Божков избран мэром Изюма в 2010 году от Партии Регионов, а в 2015 году стал депутатом Изюмского горсовета от партии "Наш край".

Во время вторжения России Божков "решил стать мостиком между оккупантами и местным населением", – рассказывает Екатерина Березюк.

"Роль Божкова в оккупации значительна, ведь он имел влияние на местное население, – был мэром, он известная фигура в городе, – объясняет Березюк. – Они вместе с несколькими депутатами проводили агитацию среди местных (даже в подвалах. – Ред.), призывали сотрудничать с россиянами, являвшимися информаторами, сообщали о размещении войск ВСУ".

Божков давно симпатизировал России, в 2014-м называл АТО "внутренним конфликтом", говорит LIGA.net заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

"Всегда позиционировал себя как "потомственный казак", не разговаривал на украинском. Я уверен, что он работает не за вознаграждение. Человеку 72 года. Ему казалось, что он выполняет какую-то миссию. Однозначно идейный человек, но придурковатый", – шутит Мацокин.

25 марта Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по подозрению Божкова в государственной измене.

ДВА ГОДА УСЛОВНО: АЛЕКСАНДР БРЮХАНОВ

Действующий мэр города Южный

Александр Брюханов был мэром города Южный (Харьковская область) трижды: в 2010 году – от Партии регионов, а в 2015 году – как самовыдвиженец, в 2020-м избрался уже от президентской партии Слуга народа.

28 февраля Брюханова, его заместителя и руководителя райотдела полиции задержали по статье "госмена", сообщил глава ВГА Олег Синегубов. По данным следствия, 27 февраля у входа в здание клуба в городе Южный перед более чем 70 гражданами Брюханов призвал не сопротивляться войскам РФ и сообщил, что формирования сил сопротивления и выдачи огнестрельного оружия местным жителям не будет.

В июне харьковский суд признал Брюханова виновным только в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины: два года условно. Его отпустили из-под стражи, и он вернулся на работу.

"Когда дают два года условно, это значит, что человек пошел на сделку со следствием. И в ходе сделки рассказал правоохранителям такие данные, которые помогли выйти на более важную схему. Человек получил условную свободу, мы – данные", – отмечает источник LIGA. net в правоохранительных органах.

Обычно государственные изменники происходят из бывших пророссийских партий – в частности, ОПЗЖ, Опоблок, Наш край. Брюханов, как и Алексей Ковалев, за несколько лет до вторжения присоединился к Слуге народа.

По словам Елены Шуляк, Брюханов разорвал связи с партией еще до начала широкомасштабного вторжения. Не общался с областной организацией, не реагировал на приглашение на встречи, чтобы согласовать политику. Шуляк говорит LIGA.net, что в начале 2022 года харьковская организация СН подала предложение о применении к Брюханову императивного мандата – то есть фактически его отзыва. По ее утверждению, полностью оформить это решение помешало начало войны.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета и председатель Харьковского антикоррупционного центра, в разговоре с LIGA.net напоминает, что в начале войны очень многие руководители сел и городов Харьковской области, как и Брюханов, не знали, будут ли они оккупированы и как поступать в подобной ситуации.

"Нельзя сказать, что Брюханов был успешным главой Южного, хотя и побеждал на выборах, – считает он. – Кажется, осенью прошлого года к нему пришли люди и высыпали ему на стол мусор, в котором община тонет. Значительная часть депутатского корпуса Южного была недовольна Брюхановым. Вероятно, поэтому на новой волне он решил сотрудничать с оккупантами. Советский человек в плохом смысле слова".

"МОШЕННИК И УКРАИНОФОБ": ЕВГЕНИЙ БАЛИЦКИЙ

Глава коллаборантов в Запорожской области

Евгений Балицкий был депутатом Запорожского облсовета от Партии регионов с 2010 года, а в 2014-м избрался депутатом Верховной Рады от Оппозиционного блока, также голосовал за "диктаторские законы".

18 января 2018 он был одним из 36 народных депутатов, голосовавших против закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Большое вторжение России он публично приветствовал. В марте 2022 советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Балицкий добровольно предоставляет возможность ретрансляции в Мелитополе пропагандистского канала Россия 24 на базе своего телеканала МТВ-Плюс.

9 мая Балицкого назначили гауляйтером Запорожской области. Месяц назад в эфире пропагандиста Владимира Соловьева он хвастался, что отправляет в оккупированный Крым украденное Россией украинское зерно. Процесс угона зерна Балицкий координирует лично.

Денис Казанский называет Балицкого "откровенным украинофобом".

"Он откровенно говорил, что "мы со своими территориями пойдем в Россию", еще примерно пять лет назад (видео). Он когда-то был нардепом, но потом не переизбрался, в округе выиграл "слуга народа". Как другие политики-неудачники, перешел на сторону оккупантов. Если народ не избрал, то он компенсирует это тем, что оккупанты назначат его гауляйтером", — считает Казанский.

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Городской голова Мелитополя Иван Федоров более 20 лет знал Балицкого – и что "он был агентом Кремля". В комментарии LIGA.net Федоров говорит: в 2014 году он и его команда неоднократно пытались обратить внимание правоохранительных органов на деятельность Балицкого, но им отвечали – нет доказательств и не все так однозначно.

"Балицкий – мошенник. Они мошенническим путем во время массовой приватизации отбирали акции у людей, резали заводы на металлолом. Есть задокументированный факт мошенничества, когда его структуры взяли кредит в государственном Укрэксимбанке на сумму $3 млн и его не вернули", – утверждает Иван Федоров.

Сотрудничество с оккупантами было для Балицкого единственной возможностью удержаться у власти, ведь его Оппоблок потерял популярность в Мелитополе. "В 2020 году на последних выборах его партия набрала лишь 8%, – напоминает Федоров. – Хотя в 2014 у нее было более 60%".

ФИКТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: ГАЛИНА ДАНИЛЬЧЕНКО

Правая рука коллаборанта Балицкого

Галина Данильченко попала в политику достаточно поздно. Была помощницей Евгения Балицкого, пока он был нардепом восьмого созыва. В 2015 и 2020 годах избиралась депутатом Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока. В 2017-м вместе с Балицким участвовала в проведении провокационного шествия так называемого бессмертного полка.

Россияне оккупировали Мелитополь спустя два дня после вторжения. 11 марта они похитили действующего мэра Ивана Федорова, а уже на следующий день появилось видео, в котором Галина Данильченко представлена в качестве "и.о. городского головы" и призвала горожан сотрудничать с оккупантами.

30 мая в Мелитополе произошли взрывы возле так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и дома Балицкого. На следующий день появилась информация, что из-за этого взрыва Данильченко хотела отказаться от должности гауляйтера, – впрочем, до сих пор не сделала этого.

Екатерина Березюк из движения "Чесно" предполагает: Данильченко действительно опасается за свою жизнь, но, вероятно, на нее давят оккупанты.

Иван Федоров называет Данильченко "бухгалтером и человеком Балицкого". По его словам, они с Балицким пытались захватить власть в Мелитополе еще в 2015 году. Когда Данильченко стала депутатом, она также пыталась стать секретарем горсовета. Это было сделано незаконно "в подвале", утверждает мэр Мелитополя: "Мы обжаловали это более полутора года в судах и доказали, что секретарем избран другой человек".

"Суть такова: если бы Данильченко действительно стала секретарем горсовета, а с городским головой что-то случилось, то она, конечно, вместе с Балицким начала бы полноценно руководить Мелитополем. Они готовы были убрать тогдашнего городского голову Сергея Минько", – убежден Федоров.

Мэр Мелитополя подтверждает, что Данильченко хотела уйти с должности гауляйтера города после взрывов, но "она не принимает решений" – это уже парафия ФСБ. "На их совещаниях всегда присутствует представитель ФСБ, который их и ведет, – говорит он. – А Данильченко просто сидит".

ВМЕСТО ВЫВОДОВ. Дотянуться до коллаборантов на оккупированных территориях силовикам очень тяжело, признается собеседник LIGA.net в правоохранительных органах Поэтому охота за предателями там – это "зона ответственности" таинственных партизан. "Вы же видите, как часто бывает... Неосторожное обращение со взрывчатыми веществами", – иронизирует он.



Официальной статистики по ликвидации пособников оккупантов нет. Но информацию о том, что на оккупированных территориях продолжаются "зачистки", подтверждают разведка и военные. Вплоть до того, что коллаборанты Херсона вынуждены усиливать охрану и готовятся бежать в Крым.

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