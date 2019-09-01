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01.09.2019, 16:15
100 дней Зеленского, первый день Рады, мат депутата: новости недели

100 дней Зеленского, первое заседание Рады, новый Кабмин, законопроекты Зеленского, задержание и арест Богатыревой, взрыв в Дрогобыче, обмен пленными и дело МН17, визит Зеленского в Польшу, мат депутата Радуцкого. Обзор LIGA.net.

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100 дней президентства Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

27 августа исполнилось ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента - шестого в истории независимой Украины.

Присягу главы государства Зеленский принял 20 мая на торжественном заседании Рады. Тогда дебютную речь Зеленский закончил объявлением о роспуске парламента VIII созыва.

Конституционный суд признал назначение досрочных выборов в парламент законным, и победа партии Слуга народа на выборах 21 июля стала наиболее заметным успехом нового президента.

Впервые в истории независимой Украины фракция президентской партии в одиночку сформировала большинство в Раде, что позволяет ей назначить правительство и принимать законы без оглядки на другие фракции.

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Зеленский попытался установить устойчивое перемирие в Донбассе, которое, как и прежде, регулярно нарушается боевиками. Президент звонил лидеру страны-оккупанта России Владимиру Путину, призывал того освободить политзаключенных и военнопленных, а также "повлиять" на гибридную армию РФ в Донбассе.

Сейчас, после длительного перерыва, Зеленский пробует собрать новую встречу лидеров нормандского формата: переговоры о подготовке у ней продолжаются.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней президентства Зеленского у его команды якобы не было возможности влиять на законодательную и исполнительную власть, поэтому "самые большие победы", по словам Стефанчука, Зеленский продемонстрирует после первого заседания нового созыва парламента.

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, кабмин
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