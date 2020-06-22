1000 смертей от COVID-19 в Украине и критика Путина на 1 млн лайков. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net В Украине 1000 смертей от COVID-19: кто и где погиб, в какие больницы лучше не попадать

В субботу, 20 июня, в Украине из-за коронавируса умер тысячный человек. Мы разобрали все открытые данные по каждой жертве. Основные выводы: Украине удалось сдержать эпидемию. К 1000-й жертве мы шли 100 дней и это хороший результат. Для примера, Испании понадобилось 17 дней. Почти половина заболевших в возрасте 40-64 года, и в этой группе 40% летальных случаев. Больше половины всех смертей пришлось на людей старше 65 лет. Самая высокая относительная смертность в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, умирает почти каждый 20-й заболевший. Мы проанализировали летальность в каждой больнице. Лучше не болеть и не попадать в больницы вообще, но если придется, то постарайтесь избегать небольших региональных медучреждений, в которых лечится 10-20 больных на COVID-19. Хочу верить, что нам не придется писать о 2000-й жертве. Не болейте. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Пост Дудя с критикой Путина собрал более 1 млн лайков за сутки

Уже на этой неделе Россия - сомнений быть не может - поддержит новую конституцию. Голосование будет длится несколько дней. И откроет Путину возможность править до смерти. В часовом пропагандистском фильме о Путине, который показали в России на выходных, все сводилось к этому: России нужен Путин. Никуда без него. Все благодаря ему. И без него ничего не будет. Но даже сквозь монтаж и постановку читалось другое: это Путину нужна Россия, а не наоборот. Молодой россиянин тем временем недоумевает: разве мало Путину было 20 лет власти. Неужели надо еще 20? Да, надо еще. В конце фильма Путин намекает, что следующий срок потратит на новую войну - хочет забрать еще больше земли у соседей, которые как-то не так вышли из СССР. Больше земли для самой большой страны мира. Еще больше разбитой, необжитой и ненужной. Путин снова хочет войны. Большой, кровавой и пафосной. И приглашает на эту войну россиян. Приходите, мол, голосуйте, поддержите. И нет сомнений, что каким бы ни был результат настоящий, Путин нарисует столько процентов "за", сколько понадобится. Но можно ли бесконечно лгать россиянам? Один российский журналист сказал, что хватит, не верю. И его поддержал миллион человек. Достаточно ли этого, чтобы кое-кто начал ерзать в кресле? Не думаю. Но голос другой России звучит все громче. Когда-нибудь его услышит вся страна, а старик выкатится в мавзолей. Когда-нибудь. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. После рейса МАУ в Канаду погибли десятки домашних животных. Что случилось? Разбор

Экспорт домашних питомцев в богатые страны — выгодный бизнес. Из-за карантина на первом "собачьем" рейсе из Украины в Канаду был аншлаг — к новым хозяевам отправились более 500 щенков. Увы, но полет и контрольные процедуры на границе пережили не все. Мы попробовали разобраться как устроен этот бизнес, что произошло в аэропорту Торонто и действительно ли в этом есть вина авиакомпании МАУ, которая транспортировала животных. Больше по ссылке.

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