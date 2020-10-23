15 000 заболевших как условие локдауна, новый закон о разведке. Что надо знать утром

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15 000 заболевших как условие локдауна, четыре дня назад было 9500

Украинская система здравоохранения обладает уникальными свойствами: количество мест в больницах растягивается в разы, а армия врачей пополняется по щелчку пальцев. Речь о критической цифре заболевших COVID-19, после которой надо вводить локдаун. В конце августа в кабмине называли цифру 3000 человек в день, после чего больницы заполнятся за месяц. Мы уже 1,5 живем с большими цифрами, и больницы заполнились, но за это время в системе появились новые места.

Неделю назад Зеленский назвал цифру 9500 в день, мол, после этого надо вводить, потому что иначе коллапс и итальянский сценарий. Но уже вчера прозвучала цифра 15 000 заболевших. Что происходит? Как правительство считает и что делает, что так резко меняет прогноз? Я бы хотел знать ответы, они полезны всему обществу.

P.S. Очевидно, что власть не хочет вводить локдаун и рушить экономику (вся Европа не хочет), но, очевидно, что надо менять систему реагирования и ограничений. Как именно – в колонке Павла Ковтонюка. Больше по ссылке.

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Спецслужбы Украины. Что изменит новый закон о разведке: пять главных фактов

Владимир Зеленский подписал новый закон о разведке. По сути этот документ "догоняет" реальность, где спецслужбы давно работают иначе, чем, как, можно в рамках закона. Теперь это исправлено.



Кратко суть закона:



1. Закон вводит понятие "разведсообщество".

2. Снижает вероятность конфликтов между спецслужбами.

3. Открывает больше возможностей.

4. Совершенсвует контроль за спецслужбами.

5. Усиливает социальное обеспечение.



Что все это значит на практике? Читайте в нашем разборе, который мы подготовили вместе с разработчиками закона. Больше по ссылке.

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"Зеленский, помоги": евробляхеры в западне. Ни растаможить, ни уехать без штрафа в 170 000

История с евробляхами не закончится никогда. Владельцы машин на еврономерах, которые не захотели растаможить их в течение льготного периода, опять напоминают о себе. С одной стороны, у них все хорошо – благодаря устным договоренностям с МВД, штраф в 170 000 грн обходит их стороной. С другой, он все же настигает тех, кто выезжает на машине за рубеж.

И если они захотят растаможить авто даже по полной стоимости, штраф все равно придётся платить. А это лишает экономического смысла всю процедуру. Дешевле просто бросить машину и забыть о ней. Исправить коллизию мог бы обещанный Владимиром Зеленский закон, который многократно удешевит растаможку. Но его (закона) скорее всего не будет.

Поэтому не стоит удивляться если "евробляхеры" вновь начнут серию митингов. А их в Украине, более 500 000. Больше по ссылке.

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Слід готуватися до гіршого сценарію, коли всі діти вчитимуться дистанційно – Міносвіти

Наші діти, судячи із заяв чиновників, можуть не повернутися до класів після канікул. Шанси зайти в клас найбільші в 1-4 класів, а от 5-11, схоже, чекає змішане або дистанційне навчання. Ми спробували отримати роз'яснення у Міносвіти, і ось що нам відповіли. Більше за лінком.

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