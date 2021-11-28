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28.11.2021, 20:00
30 вопросов Зеленскому, ужесточение карантина и почти искусственная жизнь: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Зеленский провел пресс-конференцию, в Украине ужесточили карантин желтой зоны, замом Ермака назначили противника МВФ, умер экс-мэр Киева Омельченко, в Германии новое правительство, у Байдена думают, как реагировать на возможную российскую агрессию, а ученые создали искусственную геномную ДНК. Обзор LIGA.net.

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Зеленский дал пресс-конференцию по случаю половины срока у власти

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию в Киеве, о которой было объявлено за день до. Глава государства пообщался с представителями СМИ на фоне угрозы нового вторжении РФ, скандала со срывом спецоперации против ЧВК Вагнера, расследований о дне рождения главы ОП Ермака и непростой ситуации в энергетической сфере.

По задумке организаторов, мероприятие должно было продлиться около трех часов. Но оно растянулось на 5,5 ч.

Журналист LIGA.net задал президенту три вопроса: 1) когда будет проведена реальная судебная реформа? 2) когда будет проведена реальная правоохранительная реформа? 3) когда расформируют ОАСК?

Зеленский ответил, что по судебной реформе фракция Слуги народа вместе с депутатами других групп по его инициативе проголосовала ключевые законы: о Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшем совете правосудия (ВСП).

"Далее надо эту реформу воплощать в жизнь. Вы знаете прекрасно, что по содержанию этих законов, там есть международники – и они имеют почти исключительное право формулировать и констатировать реальный список очищения судебной реформы", – сказал он.

Зеленский считает, что теперь вопрос о завершении судебной реформы должен адресоваться международным экспертам, которые представлены в органах очищения судебной системы. По его словам, они получили полную независимость в своей деятельности.

Президент подчеркнул, что эту реформу поддерживал его Офис, в частности ею занимался замглавы ОП Олег Татаров и Андрей Смирнов, в СН же ею занимались нардепы Сергей Ионушас и Андрей Костин.

Зеленский также сказал, что если бы проголосовали быстро за законопроект о ликвидации ОАСК, то это "поломало бы всю Верховную Раду" – и не было бы законов о ВСП и ВККС. "Вот такая шахматная игра. Это большая игра... Непросто делать реформы, в чем-то временно уступаешь", – объяснил президент и заверил, что все это будет сделано, а судебную реформу доведут до конца.

Кроме того, Зеленский сказал, что хочет увидеть до конца года избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого ожидают международные партнеры. Он заверил, что в конкурсной комиссии "нет людей Татарова или людей Офиса", которые "болеют" и срывают ее заседания.

Говоря о правоохранительных органах и работе Госбюро расследований, Зеленский сказал, что не видит "ничего страшного" в ДТП с нардепом СН Александром Турхиным, в котором пострадали люди.

"Я сам не понимаю, почему не сделана или не закончена… экспертиза. Она в ближайшее время должна быть, а потом результат. Она должна выявить, был ли человек за рулем. Есть видео, частично оно говорит, что его за рулем не было. А потом были большие запросы СМИ, был ли человек за рулем", – сказал он.

Как прошла пресс-конференция Зеленского – читайте в нашей хронике



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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, Германия, днк, пресс-конференция
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