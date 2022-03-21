40 000 заявок со всего мира. Как устроен украинский Интернациональный легион

Наиболее подготовленные, боеспособные и проверенные бойцы Интернационального легиона выполняют задачи в зоне боевых действий. Украина получила десятки тысяч заявок, говорит LIGA.net Антон Миронович, спикер Национальной академии сухопутных войск.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины на четвертый день полномасштабного вторжения России, 27 февраля. "И сразу пошли заявки в бешеном количестве, – говорят LIGA.net в МИД. – От кандидатов, которые захотели стать бок о бок с украинцами".

LIGA.net пообщалась с Дамьеном Магру – первым иностранцем, подписавшим контракт с легионом. Он рассказал о своей мотивации и сложностях, с которыми сталкиваются иностранные бойцы, и объяснил, почему не все добровольцы соглашаются вступать в ряды легиона.

Как попасть в легион, какие страны сейчас представлены в нем больше всего и к чему нужно готовиться иностранцам, – в материале LIGA.net.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЛЕГИОНУ И ОТКУДА ЕДУТ

В Украину легионеры добираются самостоятельно, помощь в дороге им оказывают представители посольства. С собой рекомендуется брать одежду, бронежилет, шлем, военное снаряжение. Оружие – запрещено.

"Есть перечень снаряжения, которое мы рекомендуем взять с собой. Его мы предоставляем после того, как заявка согласована посольством Украины, – объясняет LIGA.net Дамьен Магру, спикер легиона. – Но мы полностью экипируем всех новобранцев. Они не обязаны брать свое. Мы не отправим их на фронт, пока у них не будет всего необходимого".

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Дамьену Магру 33 года, он норвежец. В последние два года живет в Киеве и работает в украинской юридической фирме Asters.

"Как только я услышал обращение президента Зеленского, я сразу понял, что мне это интересно, – рассказывает он. – И не потому, что я могу что-то изменить на фронте, у меня нет военного или боевого опыта. Но я понял, что могу быть полезным в другом. Я говорю на семи языках".

Магру – первый иностранец, присоединившийся к легиону и подписавший контракт с ВСУ. Теперь руководство легиона приняло решение, что Магру будет единым спикером от имени легионеров.

По словам спикера, всех легионеров, с которыми он общался за эти три недели, объединяет одна мотивация: "Ими движет понимание, что благодаря своему военному опыту они могут переломить ситуацию".

"В первые дни войны было ощущение, что мы просто наблюдаем за ужасными военными преступлениями российских войск, – говорит Магру. – И когда президент Зеленский обратился к иностранцам, мы поняли, что это наша возможность помочь и внести вклад в победу Украины".

В легион едут бойцы со всех континентов. Наиболее представлены граждане США, Великобритании, Польши, стран Балтии, Канады, Норвегии, Финляндии и Дании. Эти страны составляют около 70-80% добровольцев, говорит Магру.

Есть также представители Южной Америки и Австралии, добавляет LIGA.net Антон Миронович, отвечающий за коммуникации легиона со стороны ВСУ.

В легион не принимают граждан Российской Федерации и Беларуси. Хотя обращений от россиян очень много, утверждает он.

"Причем это люди с реальным боевым опытом и бывшие военные, – говорит Миронович. – Это хороший сигнал. Надеюсь, они не из тех, кто хочет вести подрывную деятельность изнутри, а стремятся защищать Украину, потому что понимают, какие преступления совершает их государство. Но мы вынуждены им отказывать. Рисковать другими добровольцами мы не собираемся".

Численность легиона, места дислокации, детали подготовки и выполнения задач руководство не раскрывает, ссылаясь на вопросы безопасности.

"К нам обратились десятки тысяч, – рассказывает Миронович. – Количество желающих в разы превышает потребность, которая есть сегодня. Сейчас у нас есть та цифра, которую планировали".

На 6 марта за Украину вызвались воевать до 20 000 иностранцев из 52 стран, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сейчас количество стран, из которых прибывают легионеры, осталось примерно таким же, говорит LIGA.net собеседник в МИД. "Заявок от иностранцев, желающих вступить в легион, поступило уже около 40 000. Это количество людей, которые обратились с таким желанием, – уточняет он. – Это не значит, что все они попали в ряды легиона".

Число заявок продолжает расти, объясняют в министерстве.

Именно МИД принял на себя первую и основную нагрузку, связанную с отбором легионеров за рубежом.



Все кандидаты на отбор проходят процедуру из семи шагов. Она подробно расписана на сайте fightforua.org. Этот сайт в считанные дни был создан ITшниками-волонтерами по просьбе МИДа после того, как стало понятно, что линия посольств перегружена звонками кандидатов. Это значительно облегчило работу, говорят в МИД.



Для начала доброволец должен обратиться в посольство Украины в своем государстве. Это можно сделать тремя способами: прийти физически, позвонить по телефону (+380443395987; +380800507028) или подать онлайн-заявку на e-mail [email protected].



К заявке следует приложить внутренний и загранпаспорт; документ, подтверждающий службу в армии или правоохранительных органах и участие в боевых действиях. С ними нужно прийти в посольство.



Следующий этап – собеседование с военным атташе, который и проводит предварительную проверку. Если кандидат подпадает под необходимые критерии, он получает от посольства дальнейшую инструкцию по поездке в Украину и необходимые документы. Виза добровольцу не нужна.

"На нас легла первая волна обработок заявок, ориентировка: что, куда, как попасть, – объясняет собеседник в МИД. – А уж здесь, в Украине, этим занимаются военные, командование Сухопутных войск ВСУ".

КТО ПОЛУЧАЕТ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Главное требование для отбора в легион – опыт участия в боевых действиях, говорит Миронович. "И речь не о службе в армии, а именно об участии в боевых действиях. Мы спрашиваем их, готовы ли они вступить в бой по прибытию в Украину буквально через несколько дней после короткой подготовки. Если они готовы и отвечают всем критериям безопасности, то после тщательной проверки мы даем зеленый свет таким кандидатам", – объясняет он.

Сейчас интернациональный легион не ищет каких-либо конкретных специалистов, он носит мотострелковый характер.

Это должен быть хорошо подготовленный доброволец, способный вести действия в составе пехотного подразделения. Если он профессионально владеет образцами снайперского, противотанкового вооружения или ПЗРК, то это только приветствуется.

"Они могут не только использовать это оружие, но и научить других. Но такого, что мы ищем пилотов или командиров кораблей, нет, – добавляет Миронович. – Добровольцы приходят на должности максимум сержантского состава, а командуют подразделениями украинские офицеры".

По словам Магру, в легион приезжают бойцы, специализирующиеся, в частности, на противотанковых системах. И для них "в пределах возможного" проводятся инструктажи. "Приведу теоретический пример: есть представители французского легиона, умеющие хорошо пользоваться противотанковыми системами из Франции. Но они не всегда сталкивались с NLAW или Javelin. Для этого и нужна дополнительная подготовка", – объясняет спикер.

Срок между прибытием иностранца в ряды легиона и отправкой его на боевое задание зависит от индивидуальной подготовки бойца. Это может быть от нескольких дней до двух-трех недель.

Где именно проходит подготовка – военная тайна. 13 марта The New York Times писало, что Международный центр миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) на Львовщине, по которому российские войска нанесли ракетный удар, был якобы такой базой для обучения бойцов.

"По нашей подтвержденной информации, ни один иностранный гражданин во время этого ракетного удара не пострадал, – говорит LIGA.net Миронович. – Мы вообще не говорим о месте их дислокации".

Но, как сообщил Магру в интервью канадскому CTV News, в легионе были люди, изъявившие желание покинуть Украину после атаки на Яворов.

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ЧЕГО ЖДАТЬ

Россиянам не нравится идея иностранного легиона, поэтому они отслеживают новобранцев еще на их пути в Украину, пишет американское военное издание Task & Purpose со ссылкой на офицера украинских спецслужб.

ВСУ лично не фиксировали такие случаи, но имеют "отдельные сигналы", говорит Миронович. "Мы понимаем потенциальную опасность и обязательно общаемся с рекрутами, чтобы они были бдительными и осмотрительными, потому что они могут оказаться под прицелом", – объясняет он.

Кроме того, законодательство ряда стран запрещает своим гражданам участвовать в боевых действиях за рубежом. Некоторые государства прямо рекомендуют гражданам не ехать в Украину, говорят в МИД.

"Мы напоминаем и разъясняем этот момент, потому что, возможно, кто-то не осведомлен в законодательстве своей страны, – говорит Миронович. – Но мы отдаем себе отчет, что ответственность будет нести именно гражданин такой страны. Мы им напоминаем, а они сами должны решать" . На практике страны достаточно лояльны к тем, кто официально вступает в ряды Вооруженных сил Украины, утверждает он.

Однако не все иностранные добровольцы подписывают контракт. Одна из причин – его продолжительность. В настоящее время он подписывается на срок действия указа президента о военном положении. Но когда кончится война – никто не скажет.

На самом деле проблем с этим нет, уверяет Миронович. Если иностранец после заключения контракта вдруг передумает и захочет вернуться домой, никто его заставлять воевать не будет. Каждый случай разбирается индивидуально, и контракт расторгается.

"Украину должны защищать хорошо мотивированные воины. Мы никого в рабство не загоняем", – говорит Миронович.

Контракт для иностранцев фактически предусматривает те же условия прохождения службы, что и для ВСУ, включая денежное/вещественное обеспечение и все доплаты, введенные с началом военного положения.

Части новобранцев не нравятся бюрократические моменты. И были случаи, когда люди уходили из легиона, потому что не хотели ждать.

"Они считают, что имеют достаточно опыта и должны как можно скорее попасть на фронт, – объясняет Магру. – Но они присоединились к армии, это большая система со своими процедурами. И им кажется, что их слишком долго задерживают в пункте дислокации и не отправляют в горячие точки".

Некоторые иностранцы с хорошим боевым опытом, наоборот, не готовы ехать в зону боевых действий и видят себя скорее в роли инструкторов. Поэтому предпочитают добровольческие батальоны, которые не имеют никакого отношения к Интернациональному легиону, говорит Миронович.

К примеру, есть Грузинский национальный легион, который в 2014 году организовал грузинский военный Мамука Мамулашвили. По информации пресс-службы легиона, в его ряды вступили граждане Канады, Великобритании, США, Латвии, Литвы, Италии, Норвегии и Германии.

Канадские ветераны вместе с британскими собратьями создали в Украине немногочисленную Нормандскую бригаду.

"Не у всех добровольческих батальонов, участвующих в боевых действиях, есть необходимое оснащение, и не все бойцы имеют надлежащий опыт, – говорит Магру. – Приоритет Интернационального легиона – отправить бойцов в подходящих условиях с подходящим оснащение. Мы должны убедиться, что они имеют навыки, о которых заявляют".

Миронович советует добровольцам приобщаться к официальному Интернациональному легиону.

"Контракт предусматривает не только права и обязанности, но и все необходимые гарантии и выплаты. У нас профессиональная армия и командиры. Мы знаем, что делаем", – рассказывает он.

Оружием и боеприпасами легион снабжается на 100%, убеждает Миронович. Но военное руководство поощряет, если иностранцы привозят с собой средства личной защиты и экипировки.

"Легкого оружия хватает всем. Сложнее с защитным оснащением (бронежилеты, каски), приборами ночного видения, рациями. Их сейчас сложно находить", – подтверждает Магру. Он призывает читателей LIGA.net помогать именно с этим, если есть возможность.

"Пусть свяжутся с нами. Мы будем очень благодарны", – добавляет он.

В конце разговора Магру дает совет иностранцам, которые только едут в Украину.

"Добровольцы должны быть готовы присоединиться к ВСУ и что их деятельность будет регулироваться военным руководством, – резюмирует он. – Мы не волонтерский батальон, мы часть армии. Не следует ожидать неформальных отношений, где каждому можно делать то, что хочется".

International Legion of Ukraine to fight Russia: how to join

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