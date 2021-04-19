UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

80% – что Россия демонстрирует силу, прогноз курса доллара. Что надо знать утром

19.04.2021, 09:50
80% – что Россия демонстрирует силу, прогноз курса доллара. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 19 апреля. Температура от +3 до +12, курс доллара 28.08

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. 80% – что Россия демонстрирует силу, 20% – ищет повод для войны: Интервью аналитика CNA

Доброе утро! Это интервью вам точно не поднимет настроения и не придаст оптимизма. Мы поговорили с военным аналитиком из CNA (центр экспертизы военно-морских сил США) об эскалации на Донбассе. 

По его оценке, 20%, что Россия готовит вторжение, Украине стоит рассчитывать только на свои силы, а главный союзник США больше сфокусирован на китайско-тайваньском конфликте, чем на европейском театре. Трезвая оценка помогает принимать правильные решения. Больше по ссылке

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Угроза со стороны России бьет по гривне. Но паники пока нет. Прогноз курса до 23 апреля

Валютный рынок продолжает с тревогой наблюдать за ситуацией вокруг агрессивных действий на восточной границе Украины. 

Маневры армии РФ, реакция на них президента США Джо Байдена и других мировых лидеров – именно так сейчас выглядят главные курсовые факторы для украинского рынка. 

Если бы не эскалация на востоке страны, доллар мог бы подешеветь до 27,2-27,5 грн/$ уже в апреле, говорят собеседники LIGA.net. Но пока курс держится около отметки 28 грн/$. 

Что будет дальше и как валютный рынок поведет себя во второй половине месяца – читайте в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Каждый день – смерть". Как пытаются выжить больные и медики в ковидных отделениях

А помните, в прошлом году ходили страшилки о том, что может наступить момент, когда врачи будут выбирать, кого спасать, кого – нет? Мол, койко-мест в больницах на всех не хватит и начнется ад. Не хватит ШВЛ и кислородных концентраторов... Помнится, было много переводных статей о том, как медики где-то в Италии сортируют больных на смертников и тех, кому еще можно помочь. 

Так вот, в Украине такой момент наступил. В ковидных отделениях – ад. Публикаций об этом не много. Картинка из Италии годичной давности до сих пор кажется более реальной, чем то, что происходит прямо сейчас в каждом крупном украинском городе за больничными стенами. 

Мы записали истории трех врачей коронавирусных отделений. Они рассказали, у каких пациентов больше шансов выжить, почему родственники больных выламывают больничные двери, и как сами медики впадают в депрессию от усталости и выгорания. Больше по ссылке.

Читайте также: США готовы расширять долговые санкции против России – Bloomberg

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
новости утренний дайджест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 