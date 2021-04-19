80% – что Россия демонстрирует силу, прогноз курса доллара. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 19 апреля. Температура от +3 до +12, курс доллара 28.08

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. 80% – что Россия демонстрирует силу, 20% – ищет повод для войны: Интервью аналитика CNA

Доброе утро! Это интервью вам точно не поднимет настроения и не придаст оптимизма. Мы поговорили с военным аналитиком из CNA (центр экспертизы военно-морских сил США) об эскалации на Донбассе.

По его оценке, 20%, что Россия готовит вторжение, Украине стоит рассчитывать только на свои силы, а главный союзник США больше сфокусирован на китайско-тайваньском конфликте, чем на европейском театре. Трезвая оценка помогает принимать правильные решения. Больше по ссылке.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Угроза со стороны России бьет по гривне. Но паники пока нет. Прогноз курса до 23 апреля

Валютный рынок продолжает с тревогой наблюдать за ситуацией вокруг агрессивных действий на восточной границе Украины.

Маневры армии РФ, реакция на них президента США Джо Байдена и других мировых лидеров – именно так сейчас выглядят главные курсовые факторы для украинского рынка.

Если бы не эскалация на востоке страны, доллар мог бы подешеветь до 27,2-27,5 грн/$ уже в апреле, говорят собеседники LIGA.net. Но пока курс держится около отметки 28 грн/$.

Что будет дальше и как валютный рынок поведет себя во второй половине месяца – читайте в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. "Каждый день – смерть". Как пытаются выжить больные и медики в ковидных отделениях

А помните, в прошлом году ходили страшилки о том, что может наступить момент, когда врачи будут выбирать, кого спасать, кого – нет? Мол, койко-мест в больницах на всех не хватит и начнется ад. Не хватит ШВЛ и кислородных концентраторов... Помнится, было много переводных статей о том, как медики где-то в Италии сортируют больных на смертников и тех, кому еще можно помочь.

Так вот, в Украине такой момент наступил. В ковидных отделениях – ад. Публикаций об этом не много. Картинка из Италии годичной давности до сих пор кажется более реальной, чем то, что происходит прямо сейчас в каждом крупном украинском городе за больничными стенами.

Мы записали истории трех врачей коронавирусных отделений. Они рассказали, у каких пациентов больше шансов выжить, почему родственники больных выламывают больничные двери, и как сами медики впадают в депрессию от усталости и выгорания. Больше по ссылке.

Читайте также: США готовы расширять долговые санкции против России – Bloomberg

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день – подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.