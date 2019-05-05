Ад в Израиле, откровения Коломойского, "Мстители": новости недели

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Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле, дал развернутое интервью Bihus.info.

Среди прочего он заявил, что Майдан – это плохо, потому что власть беглого экс-диктатора Виктора Януковича довела до революции, а революция – это всегда плохо. Кроме того, после Майдана, считает олигарх, в Украине началась "внутренняя война".

Также он сказал, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - это "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к "команде" Зеленского. По словам Коломойского, он общается с Портновым уже 20 лет и сейчас последний находится в Израиле.

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