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05.05.2019, 21:00
Ад в Израиле, откровения Коломойского, "Мстители": новости недели

Откровения Коломойского, Чубакка, ад в Израиле, приговор Лусварги, кандидат в президенты - двоечник, инаугурация Зеленского, сенсационное решение суда в Чехии по "дискриминации" россиян, "Мстители", рекорд Дрейка на Billboard Music Awards, курьезный автогол украинца. Обзор LIGA.net

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Откровения Коломойского

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский, который сейчас живет в Израиле, дал развернутое интервью Bihus.info.

Среди прочего он заявил, что Майдан – это плохо, потому что власть беглого экс-диктатора Виктора Януковича довела до революции, а революция – это всегда плохо. Кроме того, после Майдана, считает олигарх, в Украине началась "внутренняя война".

Также он сказал, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - это "общая победа" его и министра внутренних дел Арсена Авакова

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к "команде" Зеленского. По словам Коломойского, он общается с Портновым уже 20 лет и сейчас последний находится в Израиле.

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Журналист LIGA.net
Галина Попцова
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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, Израиль, футбол, видео, игорь коломойский, сектор газа, мстители, звездные войны, инаугурация, автогол, чубакка
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