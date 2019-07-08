Ахметов и пустота. Олигарха в новой Раде будет как никогда мало

Ринат Ахметов уже много лет остается самым богатым и одним из самых влиятельным украинских олигархов. Он создал свою бизнес-империю при Леониде Кучме, поспособствовал приходу к власти Виктора Януковича и благополучно пережил деолигархизацию Петра Порошенко.

Как Ахметов собирается лоббировать свои бизнес-интересы при новой власти, о чем говорил на недавней встрече с Зеленским и кто из парламентариев будет лоббистом олигарха в следующем созыве Верховной Рады - в материале LIGA.net.

РОТТЕРДАМ МИНУС, ЭНЕРГОРЫНОК ПЛЮС. О ЧЕМ ГОВОРИЛИ АХМЕТОВ И ЗЕЛЕНСКИЙ

Ринат Ахметов будет инвестировать в дороги, медицину и откажется от скандальной формулы Роттердам+. Таков публичный итог встречи между самым богатым украинцем и Владимиром Зеленским, о чем сам президент рассказал в конце июня на встрече с представителями украинского бизнеса.

Энергетика действительно стала ключевой темой их общения, но дело не ограничилось одним Роттердамом. Как рассказал собеседник LIGA.net из окружения президента, знакомый с подробностями встречи Зеленского и Ахметова, президент дал понять, что ему известно о плане ДТЭК о дальнейшей монополизации энергорынка и скупке активов группы VS Energy.

После продажи Ахметову Киев- и Одессаоблэнерго, VS Energy, в которой основными акционерами являются российские бизнесмены Александр Бабаков и Евгений Гинер, продолжает контролировать пять облэнерго в стране.

Сотрудники ДТЭК, с которыми общались корреспонденты LIGA.net, аккуратно говорят о гипотетическом интересе и к этим активам VS Energy. В самой VS Energy уверяют, что интерес совсем не гипотетический. По словам одного из менеджеров компании, велись переговоры, что ДТЭК возьмет в аренду и будет управлять всеми облэнерго их компании. Пока этот план притормозили.

"Зеленский четко сказал Ахметову, что этот план он не приемлет", - сообщил собеседник в президентском окружении. Какой была реакция Ахметова на предложение президента остановить экспансию, источник не уточнил.



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Собеседник в парламенте из числа соратников Ахметова не под запись говорит, что встреча с Зеленским была нужна Ахметову для знакомства и прощупывания президента. После нее Зеленский заявил, что Ахметов купит 200 машин скорой помощи для сельской местности. "Они просто познакомились, а для общественности придумали тему со "скорой помощью" и все", - отметил депутат.

Близкий к Дмитрию Фирташу депутат Оппозиционного блока Михаил Папиев уверен, что встреча Ахметова с президентом была нужна олигарху, чтобы получить от Зеленского гарантии запуска рынка электроэнергии. Его старт фактически отменяет пресловутую формулу Роттердам+, но все равно играет на руку олигарху.

Второй этап энергореформы стартовал 1 июля, несмотря на предостережения со стороны экспертного сообщества, доноров и участников рынка.

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Не исключено, что его все же пересмотрят. 10 июня Зеленский внес неотложный законопроект об отсрочке введения нового рынка до 1 июля 2020 года. Его еще не рассмотрели, но 26 июня президент внес еще один законопроект, который предлагает ввести новый порядок определения максимальных цен на электроэнергию - так называемую формулу Роттердам"-".

Почему этому вопросу отводится так много внимания?

"Энергорынок должен дать Ахметову много прибыли, и ему не нужно переживать о заходе своей фракции в следующую Раду, ведь он может позволить себе "купить" уже избранных депутатов и готовые решения в комитетах", - говорит первый замглавы комиссии по приватизации в ВР, нардеп от Нарфронта Игорь Лапин.

Ахметову нужно не так уж много депутатов, уверяет один из нынешних членов энергетического комитета ВР. Важно иметь смотрящих с депутатским мандатом, которые будут следить, чтобы интересы олигарха не попирались новыми законодательными инициативами в ключевых комитетах - энергетическом, экономическом и налоговом.

Например, чтобы никто не менял правила и размеры установленных пошлин, которые уже отрегулированы под бизнес. "Редко такие депутаты проталкивают преференции, а основное время занимаются общественно-полезными законопроектами. Но как только, кто-то в комитете поднимает угольную тему, пересмотр "зеленого тарифа", то эти депутаты сразу начинают рубиться", - рассказывает депутат.

Кроме парламентских решений для Ахметова важна деятельность Антимонопольного комитета. АМКУ может пересмотреть свое прошлое решение, признать ДТЭК монополистом, возобновить расследование, наложить санкции, отказать в разрешении на покупку новых активов. 5 июля президент начал чистки в этом органе, уволив трех уполномоченных АМКУ.

ДРУЗЬЯ АХМЕТОВА В СЛЕДУЮЩЕЙ РАДЕ

За две недели до досрочных парламентских выборов кажется, что единственной 100%-ной ставкой Ахметова на них будут одномандатные округа. Партии, которые поддерживает Ахметов, имеют призрачные шансы на преодоление 5%-го барьера. В то же время в активе олигарха мощная армия мажоритарщиков в Донецкой области.

"Он без проблем должен взять все округа в области. Даже Колесникова Сивохо (кандидат от партии Слуга народа в 49-м округе Сергей Сивохо. – Ред.) не собьет. Колесников уже больше года окучивает этот округ", - рассказывает LIGA.net собеседник, знакомый с Ахметовым и занимавший руководящую должность в Донецкой области при Петре Порошенко.

Глава партии Оппозиционный блок и близкий соратник Ахметова Борис Колесников в разговоре с корреспондентом LIGA.net прогнозирует, что в Раду получится провести 15-20 мажоритарщиков.



То, что Колесников и еще один бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский идут по мажоритарке, свидетельствует о том, что в перспективы парии Оппозиционный блок у Ахметова не сильно верят. "Если бы было больше времени, промышленники доказали бы, кто настоящая сила", - говорит Колесников. Он допускает, что Оппоблок сможет преодолеть пятипроцентный барьер в связи с падением рейтинга партии Слуга народа, которая знатно откусила электорат экс-регионалов на юге и востоке.

"Часть отпавшего от Слуги народа электората может перейти к нам", - считает Колесников. Эксперты же уверяют, что дотянуть до пяти процентов Оппоблок может только за счет админресурса, который при желании можно попробовать задействовать. Ведь в этом проекте представлено около 70 мэров. По последнему опросу группы Рейтинг, у ОБ – 3,1%. Если ему удастся преодолеть 5%-й барьер, это даст Ахметову еще десяток лояльных депутатов в парламенте.

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Без внимания Ахметова не осталась и Юлия Тимошенко. Второе место Сергея Таруты в списке Батькивщины – это благодарность Тимошенко за помощь во время предвыборной кампании, сообщили LIGA.net два собеседника из окружения донецкого олигарха. Эту информацию также подтвердил собеседник в окружении Таруты.

"У Ахметова и Тимошенко есть сильная контактная группа через Таруту. У Таруты очень давние отношения с Ахметовым, которые просто так не распадаются. Второе место в списке Батькивщины – это дорогой товар", - сообщил собеседник LIGA.net, хорошо знакомый с Тарутой. Под 19-м номером в списке Батькивщины также идет соратник Таруты по партии Основа Андрей Николаенко.

Ахметов не имеет отношения к финансированию Тимошенко, уверяет Колесников.

Впрочем, возможно, лидер Батькивщины получает медийную поддержку от олигарха, например, она регулярно появляется на ТРК Украина в прайм-тайм. Например, согласно данным медиа мониторинга ГО "Детектор Медиа", Тимошенко и ее партия трижды упоминалась в положительном ключе в новостях на ТРК Украина за последнюю неделю июня.

Как и премьер-министр Владимир Гройсман. Хотя шансов на прохождение в Раду у его партии Украинская стратегия мало. Однако помощь еще действующего премьера нужна олигарху здесь и сейчас. "Ахметов предоставляет Гройсману медиа-поддержку на выборах. Взамен правительство помогает запустить энергорынок", - рассказывает собеседник LIGA.net, входивший в избирательный штаб партии премьера.

Продолжает появляться на ТРК Украина и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, хотя к этому проекту Ахметов явно охладел, убрав из руководства партии своего представителя - бывшего гендиректора Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрия Зинченко. Шансов на прохождение Радикалов также маловато, поэтому поддержка Ляшко ограничивается медийной сферой.

ПОЧЕМУ АХМЕТОВ ТАК СЛАБО ЗАХОДИТ В РАДУ

Политолог Андрей Золотарев считает, что потенциально слабые позиции Ахметова в новой Раде связаны с неправильными приоритетами на президентских выборах. По его словам, Ахметов слишком переусердствовал с поддержкой Порошенко и Ляшко. "Поддержка Оппоблока по остаточному принципу была большой ошибкой Ахметова. Необходимо было больше вложится в успех кандидата от ОБ (Александр Вилкул. - Ред.) на президентских выборах и сосредоточиться на отстройке партии под парламентские выборы", - отметил Золотарев в комментарии LIGA.net.

По его мнению, если бы Оппоблок вовремя начал показывать, что у них есть национальный капитал и партия не стоит в оппозиции к Украине (в отличие от Оппоплатформы-За життя и постоянно летающих в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука), то сегодня можно было бы говорить о 6-8% электоральной поддержки партии. А так "адекватная" часть электората "бело-голубых" ушла к Зеленскому.

В такой ситуации сотрудничество с Тимошенко выгодно для Ахметова, поскольку уже сейчас можно прогнозировать, что у Слуги народа вряд ли получится единолично сформировать коалицию и придется брать в нее другие партии. И тут возникнет Юлия Тимошенко с ее золотой акцией в виде фракции из 25-30 нардепов. В Батькивщине сейчас шапкозакидательские настроения. Собеседник в руководстве партии говорит, что меньше, чем на должность премьер-министра или шесть ключевых портфелей в новом правительстве они не согласятся. Это то, что нужно Ахметову.

Опрошенные LIGA.net депутаты и эксперты считают вполне вероятным сценарием, когда самый богатый человек Украины будет договариваться с каждым отдельным мажоритарщиком и искать голоса под необходимые решения. "Сейчас от той же партии Слуга народа зайдет куча людей, которых уже предупредили, что ваша зарплата - 30 000 грн, воровать не дадим, доплачивать в конвертах не будем. И тут возникает Ринат со своими ресурсами. Вот и посмотрим на добропорядочность новых лиц", - рассказывает нардеп от Народного фронта.

В окружении Ахметова на вопросы о потере влияния в новой Раде отвечают так: "Ринат еще в 2016 году сказал, что не хочет вообще заниматься политикой. У него для этого есть Новинский". Тем более, что есть и другая забота - улучшить имидж, очистить олигархическую карму,

Эту задачу нельзя назвать безнадежной. Зрители по крайней мере одного канала - ТРК Украина, который входит в медиаимперию олигарха, - уже давно наблюдают Ахметова лишь в одном образе - филантропа и мецената.



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