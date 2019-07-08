Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ахметов и пустота. Олигарха в новой Раде будет как никогда мало

Ахметов и пустота. Олигарха в новой Раде будет как никогда мало - Фото
Ринат Ахметов (фото - EPA)
Юрий Смирнов, Дмитрий Бобрицкий
08.07.2019, 10:56

Ахметов ошибся - поставил на Порошенко, не был готов к досрочным выборам. Но это не значит, что он потеряет былое влияние

Ринат Ахметов уже много лет остается самым богатым и одним из самых влиятельным украинских олигархов. Он создал свою бизнес-империю при Леониде Кучме, поспособствовал приходу к власти Виктора Януковича и благополучно пережил деолигархизацию Петра Порошенко.

Как Ахметов собирается лоббировать свои бизнес-интересы при новой власти, о чем говорил на недавней встрече с Зеленским и кто из парламентариев будет лоббистом олигарха в следующем созыве Верховной Рады - в материале LIGA.net.

РОТТЕРДАМ МИНУС, ЭНЕРГОРЫНОК ПЛЮС. О ЧЕМ ГОВОРИЛИ АХМЕТОВ И ЗЕЛЕНСКИЙ

Ринат Ахметов будет инвестировать в дороги, медицину и откажется от скандальной формулы Роттердам+. Таков публичный итог встречи между самым богатым украинцем и Владимиром Зеленским, о чем сам президент рассказал в конце июня на встрече с представителями украинского бизнеса.

Энергетика действительно стала ключевой темой их общения, но дело не ограничилось одним Роттердамом. Как рассказал собеседник LIGA.net из окружения президента, знакомый с подробностями встречи Зеленского и Ахметова, президент дал понять, что ему известно о плане ДТЭК о дальнейшей монополизации энергорынка и скупке активов группы VS Energy.

После продажи Ахметову Киев- и Одессаоблэнерго, VS Energy, в которой основными акционерами являются российские бизнесмены Александр Бабаков и Евгений Гинер, продолжает контролировать пять облэнерго в стране.

Читайте также
Оппоблок Ахметова пойдет на выборы с Кернесом и Трухановым 07.06.2019Медведчук, Новинский, Рабинович. Оппоблок близок к воссоединению 29.05.2019 Ахметов расстается с компанией Vega. Покупатель - Vodafone 21.05.2019

Сотрудники ДТЭК, с которыми общались корреспонденты LIGA.net, аккуратно говорят о гипотетическом интересе и к этим активам VS Energy. В самой VS Energy уверяют, что интерес совсем не гипотетический. По словам одного из менеджеров компании, велись переговоры, что ДТЭК возьмет в аренду и будет управлять всеми облэнерго их компании. Пока этот план притормозили.

"Зеленский четко сказал Ахметову, что этот план он не приемлет", - сообщил собеседник в президентском окружении. Какой была реакция Ахметова на предложение президента остановить экспансию, источник не уточнил.

Читайте также: Ахметов предложил выкупить долю государства в Одессаоблэнерго

Собеседник в парламенте из числа соратников Ахметова не под запись говорит, что встреча с Зеленским была нужна Ахметову для знакомства и прощупывания президента. После нее Зеленский заявил, что Ахметов купит 200 машин скорой помощи для сельской местности. "Они просто познакомились, а для общественности придумали тему со "скорой помощью" и все", - отметил депутат.  

Близкий к Дмитрию Фирташу депутат Оппозиционного блока Михаил Папиев уверен, что встреча Ахметова с президентом была нужна олигарху, чтобы получить от Зеленского гарантии запуска рынка электроэнергии. Его старт фактически отменяет пресловутую формулу Роттердам+, но все равно играет на руку олигарху.

Второй этап энергореформы стартовал 1 июля, несмотря на предостережения со стороны экспертного сообщества, доноров и участников рынка.

Читайте также: В Украине запустили новый рынок электроэнергии. Что это значит?

Не исключено, что его все же пересмотрят. 10 июня Зеленский внес неотложный законопроект об отсрочке введения нового рынка до 1 июля 2020 года. Его еще не рассмотрели, но 26 июня президент внес еще один законопроект, который предлагает ввести новый порядок определения максимальных цен на электроэнергию - так называемую формулу Роттердам"-".

Почему этому вопросу отводится так много внимания?

"Энергорынок должен дать Ахметову много прибыли, и ему не нужно переживать о заходе своей фракции в следующую Раду, ведь он может позволить себе "купить" уже избранных депутатов и готовые решения в комитетах", - говорит первый замглавы комиссии по приватизации в ВР, нардеп от Нарфронта Игорь Лапин. 

Ахметову нужно не так уж много депутатов, уверяет один из нынешних членов энергетического комитета ВР. Важно иметь смотрящих с депутатским мандатом, которые будут следить, чтобы интересы олигарха не попирались новыми законодательными инициативами в ключевых комитетах - энергетическом, экономическом и налоговом. 

Например, чтобы никто не менял правила и размеры установленных пошлин, которые уже отрегулированы под бизнес. "Редко такие депутаты проталкивают преференции, а основное время занимаются общественно-полезными законопроектами. Но как только, кто-то в комитете поднимает угольную тему, пересмотр "зеленого тарифа", то эти депутаты сразу начинают рубиться", - рассказывает депутат. 

Кроме парламентских решений для Ахметова важна деятельность Антимонопольного комитета. АМКУ может пересмотреть свое прошлое решение, признать ДТЭК монополистом, возобновить расследование, наложить санкции, отказать в разрешении на покупку новых активов. 5 июля президент начал чистки в этом органе, уволив трех уполномоченных АМКУ. 

ДРУЗЬЯ АХМЕТОВА В СЛЕДУЮЩЕЙ РАДЕ

За две недели до досрочных парламентских выборов кажется, что единственной 100%-ной ставкой Ахметова на них будут одномандатные округа. Партии, которые поддерживает Ахметов, имеют призрачные шансы на преодоление 5%-го барьера. В то же время в активе олигарха мощная армия мажоритарщиков в Донецкой области.

"Он без проблем должен взять все округа в области. Даже Колесникова Сивохо (кандидат от партии Слуга народа в 49-м округе Сергей Сивохо. – Ред.) не собьет. Колесников уже больше года окучивает этот округ", - рассказывает LIGA.net собеседник, знакомый с Ахметовым и занимавший руководящую должность в Донецкой области при Петре Порошенко.

Глава партии Оппозиционный блок и близкий соратник Ахметова Борис Колесников в разговоре с корреспондентом LIGA.net прогнозирует, что в Раду получится провести 15-20 мажоритарщиков.

То, что Колесников и еще один бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский идут по мажоритарке, свидетельствует о том, что в перспективы парии Оппозиционный блок у Ахметова не сильно верят. "Если бы было больше времени, промышленники доказали бы, кто настоящая сила", - говорит Колесников. Он допускает, что Оппоблок сможет преодолеть пятипроцентный барьер в связи с падением рейтинга партии Слуга народа, которая знатно откусила электорат экс-регионалов на юге и востоке.

"Часть отпавшего от Слуги народа электората может перейти к нам", - считает Колесников. Эксперты же уверяют, что дотянуть до пяти процентов Оппоблок может только за счет админресурса, который при желании можно попробовать задействовать. Ведь в этом проекте представлено около 70 мэров. По последнему опросу группы Рейтинг, у ОБ – 3,1%. Если ему удастся преодолеть 5%-й барьер, это даст Ахметову еще десяток лояльных депутатов в парламенте.

Читайте также: Зеленский съездил на завод Ахметова в Мариуполе

Без внимания Ахметова не осталась и Юлия Тимошенко. Второе место Сергея Таруты в списке Батькивщины – это благодарность Тимошенко за помощь во время предвыборной кампании, сообщили LIGA.net два собеседника из окружения донецкого олигарха. Эту информацию также подтвердил собеседник в окружении Таруты.

"У Ахметова и Тимошенко есть сильная контактная группа через Таруту. У Таруты очень давние отношения с Ахметовым, которые просто так не распадаются. Второе место в списке Батькивщины – это дорогой товар", - сообщил собеседник LIGA.net, хорошо знакомый с Тарутой. Под 19-м номером в списке Батькивщины также идет соратник Таруты по партии Основа Андрей Николаенко.

Ахметов не имеет отношения к финансированию Тимошенко, уверяет Колесников.

Впрочем, возможно, лидер Батькивщины получает медийную поддержку от олигарха, например, она регулярно появляется на ТРК Украина в прайм-тайм. Например, согласно данным медиа мониторинга ГО "Детектор Медиа", Тимошенко и ее партия трижды упоминалась в положительном ключе в новостях на ТРК Украина за последнюю неделю июня.

Как и премьер-министр Владимир Гройсман. Хотя шансов на прохождение в Раду у его партии Украинская стратегия мало.  Однако помощь еще действующего премьера нужна олигарху здесь и сейчас. "Ахметов предоставляет Гройсману медиа-поддержку на выборах. Взамен правительство помогает запустить энергорынок", - рассказывает собеседник LIGA.net, входивший в избирательный штаб партии премьера. 

Продолжает появляться на ТРК Украина и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, хотя к этому проекту Ахметов явно охладел, убрав из руководства партии своего представителя - бывшего гендиректора Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрия Зинченко. Шансов на прохождение Радикалов также маловато, поэтому поддержка Ляшко ограничивается медийной сферой.

ПОЧЕМУ АХМЕТОВ ТАК СЛАБО ЗАХОДИТ В РАДУ

Политолог Андрей Золотарев считает, что потенциально слабые позиции Ахметова в новой Раде связаны с неправильными приоритетами на президентских выборах. По его словам, Ахметов слишком переусердствовал с поддержкой Порошенко и Ляшко. "Поддержка Оппоблока по остаточному принципу была большой ошибкой Ахметова. Необходимо было больше вложится в успех кандидата от ОБ (Александр Вилкул. - Ред.) на президентских выборах и сосредоточиться на отстройке партии под парламентские выборы", - отметил Золотарев в комментарии LIGA.net.

По его мнению, если бы Оппоблок вовремя начал показывать, что у них есть национальный капитал и партия не стоит в оппозиции к Украине (в отличие от Оппоплатформы-За життя и постоянно летающих в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука), то сегодня можно было бы говорить о 6-8% электоральной поддержки партии. А так "адекватная" часть электората "бело-голубых" ушла к Зеленскому.

В такой ситуации сотрудничество с Тимошенко выгодно для Ахметова, поскольку уже сейчас можно прогнозировать, что у Слуги народа вряд ли получится единолично сформировать коалицию и придется брать в нее другие партии. И тут возникнет Юлия Тимошенко с ее золотой акцией в виде фракции из 25-30 нардепов. В Батькивщине сейчас шапкозакидательские настроения. Собеседник в руководстве партии говорит, что меньше, чем на должность премьер-министра или шесть ключевых портфелей в новом правительстве они не согласятся. Это то, что нужно Ахметову.

Опрошенные LIGA.net депутаты и эксперты считают вполне вероятным сценарием, когда самый богатый человек Украины будет договариваться с каждым отдельным мажоритарщиком и искать голоса под необходимые решения. "Сейчас от той же партии Слуга народа зайдет куча людей, которых уже предупредили, что ваша зарплата - 30 000 грн, воровать не дадим, доплачивать в конвертах не будем. И тут возникает Ринат со своими ресурсами. Вот и посмотрим на добропорядочность новых лиц", - рассказывает нардеп от Народного фронта.

В окружении Ахметова на вопросы о потере влияния в новой Раде отвечают так: "Ринат еще в 2016 году сказал, что не хочет вообще заниматься политикой. У него для этого есть Новинский". Тем более, что есть и другая забота - улучшить имидж, очистить олигархическую карму,

Эту задачу нельзя назвать безнадежной. Зрители по крайней мере одного канала - ТРК Украина, который входит в медиаимперию олигарха, - уже давно наблюдают Ахметова лишь в одном образе - филантропа и мецената.

Читайте также: Кремлевская рать. Кого Медведчук, Ахметов и Бойко ведут в Раду

 